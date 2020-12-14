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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10457104581045910460>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 148
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 01:08

  somilitark написав:
  airmax78 написав:2021 - це ніякий не пік - це проміжне дно. Поки ми не досягнемо рівня 2008 року - взагалі немає про що розмовляти.

Вже розпочався вечірній приход оптимізму)))

Падіння ВВП очікується на 45%.
А головне на ринку нерухомості це доходи і оптимізм.
Якщо навіть завершиться війна в 2023-му, то ВВП буде відновлюватись до 24.02.2022 років 7-8, не менше.
Оптимізм напевне теж буде жити тільки десь в лондонах і віднях.
Плюс попит на нерухомість буде тільки від захисників в межах 50-70 000 у.о.

Це все що треба знати про нерухомість на сьогоднішній день і найближчі 8 років.

Если от отключений ЭЭ не будут работать даже ПРОДУКТОВЫЕ магазины(сегодня в центре Днепра я час искал АТБ чтоб купить тупо пожрать на вечер), то падение ВВП может действительно сравняться с 92м годом(Хэллоу Франт) и будет все 75%
Уж я то помню как Жига модная стала стоить 20 кожаных курток при курсе под тысячу крб за доллар, а потом в ноябре 92года и бенз стал стоить именно доллар/литр и мы поставили оба авто на прикол :evil: :evil: :evil:
Про цену жилья готов поспорить, не всем надо то, что ПРОДАДУТ за полтос, сегмент долларовых доходов сейчас не в пример первому году независимости, попробуйте дёшево поставить имплант или провести серьёзную полостную операцию, да и взяточники не все выехали в монакско-венский батальон, полно их на улицах в свежих джипах шныряет
Востаннє редагувалось барабашов в Сер 30 лис, 2022 01:35, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 01:28

  BIGor написав:
  Evgeny написав:
В середньому «Ковальська» продавала по пʼять квартир на місяць, починаючи з червня. Йдеться про завершені житлові комплекси або ті, що знаходяться на завершальній стадії. «В них з початку війни до сьогодні продали три десятки квартир, не більше», – зазначив Пилипенко.


— Динаміка продажів не зростає?
— Ні, вона стала. Стан ринку не додає впевненості девелоперам і вони не можуть стабільно планувати діяльність, планувати роботи. На ринку були дві хвилі.
Перша – коли орків витіснили з-під Києва, люди повернулися, у травні всі почали запускати будівництва з надією на те, що в короткому горизонті війна зупиниться і попит на первинну нерухомість відновиться.
Потім забудовники зрозуміли, що попит дуже обмежений, точковий, перебуває в площині готового житла, і тоді зменшили обсяги будівництва.
Друга хвиля – коли почалися обстріли в жовтні, руйнування енергетичного сектору, тоді попит зовсім став. Наразі попит на первинному ринку нерухомості майже відсутній.


https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... 29/694368/

І не дивно, чуваки підняли прайси в доларах з початку війни, 2к мінімум 200 куе
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-crystal- ... 1%97%D0%B2
ось один з їх комплексів.
Незнаю, що вони курять...

Все путем.
Какая разница по какому прайсу не покупают, по 200 или по 120.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 02:17

  барабашов написав:
  somilitark написав:Вже розпочався вечірній приход оптимізму)))

Падіння ВВП очікується на 45%.
А головне на ринку нерухомості це доходи і оптимізм.
Якщо навіть завершиться війна в 2023-му, то ВВП буде відновлюватись до 24.02.2022 років 7-8, не менше.
Оптимізм напевне теж буде жити тільки десь в лондонах і віднях.
Плюс попит на нерухомість буде тільки від захисників в межах 50-70 000 у.о.

Це все що треба знати про нерухомість на сьогоднішній день і найближчі 8 років.

Если от отключений ЭЭ не будут работать даже ПРОДУКТОВЫЕ магазины(сегодня в центре Днепра я час искал АТБ чтоб купить тупо пожрать на вечер), то падение ВВП может действительно сравняться с 92м годом(Хэллоу Франт) и будет все 75%
Уж я то помню как Жига модная стала стоить 20 кожаных курток при курсе под тысячу крб за доллар, а потом в ноябре 92года и бенз стал стоить именно доллар/литр и мы поставили оба авто на прикол :evil: :evil: :evil:
Про цену жилья готов поспорить, не всем надо то, что ПРОДАДУТ за полтос, сегмент долларовых доходов сейчас не в пример первому году независимости, попробуйте дёшево поставить имплант или провести серьёзную полостную операцию, да и взяточники не все выехали в монакско-венский батальон, полно их на улицах в свежих джипах шныряет

Те, що ціни КРЖН досягнуть або майже досягнуть рівня 2001 р - для мене очевидно. Тоді ширпотребівську квартиру в Києві біля метро (без ремонту) можна було купити за 15000-20000 дол. В 2018 подібна квартира на "вторинці"" коштувала 30000-40000 дол. В цей проміжок ціни знову впадуть. Точніше не можу сказати. Думаю, ближче до 2001 року, тому що рівень 2018 р. пройдемо через 3-6 місяців, по мірі знежирення довоєнних запасів грошей у населення. Удари московитів по українській енергетиці - приведуть до різкого падіння ВВП і рівня життя населення. Це ще не всі зрозуміли, на жаль - тут чимало публіки з інтелектом домашнього хом'ячка.

Війна буде йти ще 9 місяців, а ціни будуть падати після того ще 2-3 роки. Тому глибину падіння можна уявити.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 03:00

Frant
Но в отличии от ситуации 15-16годов цена будет итогом компромиссных переговоров с наглыми покупанами и не желающими фиксировать баснословный убыток продавцами
Никакая цена первички в 200, 300, 400 уе/метр по подсчётам особо жлобливых персонажей с ветки не будет давить на рынок покупателя
Рынка новых ремонтов таким образом при любом( в диапазоне 35-55, курс 100 вообще не рассматриваю) курсе не будет, кто захочет жить в картинке из журнала - всегда сможет купить мегабайт мобильного интернета посмотреть ещё раз на эту картинку, никаких свежих ремонтов по тысяче за метр на продажу выставлено не будет, тем более сделанных в период веерных уничтожений света.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 07:34

  барабашов написав:Frant
Но в отличии от ситуации 15-16годов цена будет итогом компромиссных переговоров с наглыми покупанами и не желающими фиксировать баснословный убыток продавцами
Никакая цена первички в 200, 300, 400 уе/метр по подсчётам особо жлобливых персонажей с ветки не будет давить на рынок покупателя
Рынка новых ремонтов таким образом при любом( в диапазоне 35-55, курс 100 вообще не рассматриваю) курсе не будет, кто захочет жить в картинке из журнала - всегда сможет купить мегабайт мобильного интернета посмотреть ещё раз на эту картинку, никаких свежих ремонтов по тысяче за метр на продажу выставлено не будет, тем более сделанных в период веерных уничтожений света.

Гм,гм.
Вважаєте, що новобуди в хорошій локації з гарними ремонтами не будуть продаватись задешево?

Питання в тому, що таке "задешево".

Зрозуміло, що вони будуть коштувати дорожче, ніж пересічна радянська квартира.

Потрібно провести аналогію з 2008 роком. Ціни преміум-сегменту навіть на новобуд, з якісним ремонтом впали в 1,5 рази, це точно. Це було без війни.

Зараз падіння цін преміум-квартир буде більшим, тому що попит меньший, ніж на ширпотреб. Ціна ширпотребу 20 0000 - 30 000 є доступною, і навіть зовсім дешевою, по західним міркам. Преміум-сегмент буде стояти порожній або продаватись з великим дисконтом від об'явленої ціни. Кому припече, той продасть за скільки дадуть. Хоча й дорожче, ніж "хрущ" біля метро. Те, що в 2021 пропонувалось за 300 000, буде продаватись за 150 000, можливо за 120 000, можливо за 100 000 на самому дні. Цифри умовні, приблизні для оцінки перспектив. Тому - хочете купити щось кошерне в центрі з суперпуперремонтом - сотню тисяч зелених треба мати)))) як мінімум.

Ще нюанс. Квартир стільки не потрібно, населення вдвічі меньше,ніж в 1992. Тому попит буде низьким.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 07:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ну що там з обвалом?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 08:22

  Investor_K написав:Ну що там з обвалом?

Цены на генераторы вверх
‼Кияни можуть отримати компенсацію за генератори.

Компенсацію у розмірі 75% можуть отримати ОСББ та ЖБК. Для цього потрібно сплатити покупку через банк та подати до РДА такі документи:

▪️заяву про часткове відшкодування вартості;
▪️засвідчену копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських організацій;
▪️копію протоколу співвласників про вибір керівника будинку (якщо раніше не створили ОСББ);
▪️засвідчену копію видаткової накладної на генератор.

Гроші мають прийти на вказаний рахунок протягом 2-х місяців.


В Одесі комунальника побили невідомі, коли він не дав вкрасти генератор, що працював в одному із міських пунктів незламності.

В Одеській міській клінічній лікарні перебуває Федір Топов, старший майстер другої дільниці ЖКС
До лікарні він потрапив з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку». 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 09:42

  барабашов написав:
  somilitark написав:
  airmax78 написав:2021 - це ніякий не пік - це проміжне дно. Поки ми не досягнемо рівня 2008 року - взагалі немає про що розмовляти.

Вже розпочався вечірній приход оптимізму)))

Падіння ВВП очікується на 45%.
А головне на ринку нерухомості це доходи і оптимізм.
Якщо навіть завершиться війна в 2023-му, то ВВП буде відновлюватись до 24.02.2022 років 7-8, не менше.
Оптимізм напевне теж буде жити тільки десь в лондонах і віднях.
Плюс попит на нерухомість буде тільки від захисників в межах 50-70 000 у.о.

Це все що треба знати про нерухомість на сьогоднішній день і найближчі 8 років.

Если от отключений ЭЭ не будут работать даже ПРОДУКТОВЫЕ магазины(сегодня в центре Днепра я час искал АТБ чтоб купить тупо пожрать на вечер), то падение ВВП может действительно сравняться с 92м годом(Хэллоу Франт) и будет все 75%
Уж я то помню как Жига модная стала стоить 20 кожаных курток при курсе под тысячу крб за доллар, а потом в ноябре 92года и бенз стал стоить именно доллар/литр и мы поставили оба авто на прикол :evil: :evil: :evil:
Про цену жилья готов поспорить, не всем надо то, что ПРОДАДУТ за полтос, сегмент долларовых доходов сейчас не в пример первому году независимости, попробуйте дёшево поставить имплант или провести серьёзную полостную операцию, да и взяточники не все выехали в монакско-венский батальон, полно их на улицах в свежих джипах шныряет

А чого це ви на авто каталися, щоб Атб працюючий знайти?
В Дніпрі немає інших продовольчих магазинів?
Чи краще спалити пару літрів чи 10 бензина, но зекономити 10 гривень і не жалко втратити стільки часу? Ви ж завжди хизуєтесь, що у вас авто не менеше Тойоти Тундра по літражу двигуна :mrgreen:
Дійсно цікава ви людина. З економікою у вас розмова на "ти")))
Я гадаю, що ціни на нерухомість точно впадуть, не менеше ніж в 2 раза у співвідношенні до 24.02.2022.
Тобто в столиці буде спокійно купити по 1000 за квадрат з ремонтом.
То що деякі персонажі не захочуть дешево продавати це їх проблеми, вони можуть почекати років 8-10 і ціни можливо відновляться до 2021-го року.
Це ринок, він не любить вологості під носом, він жорстокий і водночас справедливий. Це моя точка зору.
І зрівнювати потребу в ремонті зуба і потребу мати власне житло не доречно. Можна звернутися в державну поліклініку і за пару тисяч гривень вставлять залізні або пластмасові коронки, і жувати можна і на роботу піти не соромно.
А от пожити десь за смішні гроші не вийде. У більшості це буде варіант тльки у мами в селі без зручностей далеко від джерела прибутків.
Тому потреба в житлі ніколи у багатьох не знакає, а от доходи це дійсно перемінна, у багатьох вона помножилась на нуль і поки перспектив немає, проїдають жирок, але так буде не завжди і нас все одно чекають зміни, я вважаю не позитивні для продавців.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 09:46

  antey1969 написав:Все путем.
Какая разница по какому прайсу не покупают, по 200 или по 120.


кстати, потом же можно будет "скидку сделать" с 200
:)
baraka
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 09:48

  Frant написав:Війна буде йти ще 9 місяців, а ціни будуть падати після того ще 2-3 роки. Тому глибину падіння можна уявити.


есть риск, что война будет идти ещё после того, как выпрем их к границам 91-го.

что мешает им плеваться ракетками ?
baraka
 
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