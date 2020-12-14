Додано: Сер 30 лис, 2022 09:42

барабашов написав: somilitark написав: airmax78 написав: 2021 - це ніякий не пік - це проміжне дно. Поки ми не досягнемо рівня 2008 року - взагалі немає про що розмовляти. 2021 - це ніякий не пік - це проміжне дно. Поки ми не досягнемо рівня 2008 року - взагалі немає про що розмовляти.

Вже розпочався вечірній приход оптимізму)))



Падіння ВВП очікується на 45%.

А головне на ринку нерухомості це доходи і оптимізм.

Якщо навіть завершиться війна в 2023-му, то ВВП буде відновлюватись до 24.02.2022 років 7-8, не менше.

Оптимізм напевне теж буде жити тільки десь в лондонах і віднях.

Плюс попит на нерухомість буде тільки від захисників в межах 50-70 000 у.о.



Це все що треба знати про нерухомість на сьогоднішній день і найближчі 8 років. Вже розпочався вечірній приход оптимізму)))Падіння ВВП очікується на 45%.А головне на ринку нерухомості це доходи і оптимізм.Якщо навіть завершиться війна в 2023-му, то ВВП буде відновлюватись до 24.02.2022 років 7-8, не менше.Оптимізм напевне теж буде жити тільки десь в лондонах і віднях.Плюс попит на нерухомість буде тільки від захисників в межах 50-70 000 у.о.Це все що треба знати про нерухомість на сьогоднішній день і найближчі 8 років.

Если от отключений ЭЭ не будут работать даже ПРОДУКТОВЫЕ магазины(сегодня в центре Днепра я час искал АТБ чтоб купить тупо пожрать на вечер), то падение ВВП может действительно сравняться с 92м годом(Хэллоу Франт) и будет все 75%

Уж я то помню как Жига модная стала стоить 20 кожаных курток при курсе под тысячу крб за доллар, а потом в ноябре 92года и бенз стал стоить именно доллар/литр и мы поставили оба авто на прикол

Про цену жилья готов поспорить, не всем надо то, что ПРОДАДУТ за полтос, сегмент долларовых доходов сейчас не в пример первому году независимости, попробуйте дёшево поставить имплант или провести серьёзную полостную операцию, да и взяточники не все выехали в монакско-венский батальон, полно их на улицах в свежих джипах шныряет Если от отключений ЭЭ не будут работать даже ПРОДУКТОВЫЕ магазины(сегодня в центре Днепра я час искал АТБ чтоб купить тупо пожрать на вечер), то падение ВВП может действительно сравняться с 92м годом(Хэллоу Франт) и будет все 75%Уж я то помню как Жига модная стала стоить 20 кожаных курток при курсе под тысячу крб за доллар, а потом в ноябре 92года и бенз стал стоить именно доллар/литр и мы поставили оба авто на приколПро цену жилья готов поспорить, не всем надо то, что ПРОДАДУТ за полтос, сегмент долларовых доходов сейчас не в пример первому году независимости, попробуйте дёшево поставить имплант или провести серьёзную полостную операцию, да и взяточники не все выехали в монакско-венский батальон, полно их на улицах в свежих джипах шныряет

А чого це ви на авто каталися, щоб Атб працюючий знайти?В Дніпрі немає інших продовольчих магазинів?Чи краще спалити пару літрів чи 10 бензина, но зекономити 10 гривень і не жалко втратити стільки часу? Ви ж завжди хизуєтесь, що у вас авто не менеше Тойоти Тундра по літражу двигунаДійсно цікава ви людина. З економікою у вас розмова на "ти")))Я гадаю, що ціни на нерухомість точно впадуть, не менеше ніж в 2 раза у співвідношенні до 24.02.2022.Тобто в столиці буде спокійно купити по 1000 за квадрат з ремонтом.То що деякі персонажі не захочуть дешево продавати це їх проблеми, вони можуть почекати років 8-10 і ціни можливо відновляться до 2021-го року.Це ринок, він не любить вологості під носом, він жорстокий і водночас справедливий. Це моя точка зору.І зрівнювати потребу в ремонті зуба і потребу мати власне житло не доречно. Можна звернутися в державну поліклініку і за пару тисяч гривень вставлять залізні або пластмасові коронки, і жувати можна і на роботу піти не соромно.А от пожити десь за смішні гроші не вийде. У більшості це буде варіант тльки у мами в селі без зручностей далеко від джерела прибутків.Тому потреба в житлі ніколи у багатьох не знакає, а от доходи це дійсно перемінна, у багатьох вона помножилась на нуль і поки перспектив немає, проїдають жирок, але так буде не завжди і нас все одно чекають зміни, я вважаю не позитивні для продавців.