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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10457104581045910460

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 148
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 10:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliian написав:
  Investor_K написав:Ну що там з обвалом?

Цены на генераторы вверх
Кияни можуть отримати компенсацію за генератори.

Компенсацію у розмірі 75% можуть отримати ОСББ та ЖБК. Для цього потрібно сплатити покупку через банк та подати до РДА такі документи:

заяву про часткове відшкодування вартості;
засвідчену копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських організацій;
копію протоколу співвласників про вибір керівника будинку (якщо раніше не створили ОСББ);
засвідчену копію видаткової накладної на генератор.

Гроші мають прийти на вказаний рахунок протягом 2-х місяців.


В Одесі комунальника побили невідомі, коли він не дав вкрасти генератор, що працював в одному із міських пунктів незламності.

В Одеській міській клінічній лікарні перебуває Федір Топов, старший майстер другої дільниці ЖКС
До лікарні він потрапив з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку». 
Компенсація максимум 80к грн і то через рік. Для потреб ОСББ це ніяким чином не допоможе
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