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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 лис, 2022 10:09
vitaliian написав: Investor_K написав:
Ну що там з обвалом?
Цены на генераторы вверх
Кияни можуть отримати компенсацію за генератори.
Компенсацію у розмірі 75% можуть отримати ОСББ та ЖБК. Для цього потрібно сплатити покупку через банк та подати до РДА такі документи:
заяву про часткове відшкодування вартості;
засвідчену копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських організацій;
копію протоколу співвласників про вибір керівника будинку (якщо раніше не створили ОСББ);
засвідчену копію видаткової накладної на генератор.
Гроші мають прийти на вказаний рахунок протягом 2-х місяців.
В Одесі комунальника побили невідомі, коли він не дав вкрасти генератор, що працював в одному із міських пунктів незламності.
В Одеській міській клінічній лікарні перебуває Федір Топов, старший майстер другої дільниці ЖКС
До лікарні він потрапив з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку».
Компенсація максимум 80к грн і то через рік. Для потреб ОСББ це ніяким чином не допоможе
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