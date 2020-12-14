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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10458104591046010461>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 148
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 10:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliian написав:
  Investor_K написав:Ну що там з обвалом?

Цены на генераторы вверх
Кияни можуть отримати компенсацію за генератори.

Компенсацію у розмірі 75% можуть отримати ОСББ та ЖБК. Для цього потрібно сплатити покупку через банк та подати до РДА такі документи:

заяву про часткове відшкодування вартості;
засвідчену копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських організацій;
копію протоколу співвласників про вибір керівника будинку (якщо раніше не створили ОСББ);
засвідчену копію видаткової накладної на генератор.

Гроші мають прийти на вказаний рахунок протягом 2-х місяців.


В Одесі комунальника побили невідомі, коли він не дав вкрасти генератор, що працював в одному із міських пунктів незламності.

В Одеській міській клінічній лікарні перебуває Федір Топов, старший майстер другої дільниці ЖКС
До лікарні він потрапив з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку». 
Компенсація максимум 80к грн і то через рік. Для потреб ОСББ це ніяким чином не допоможе
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 11:14

  baraka написав:
  Frant написав:Війна буде йти ще 9 місяців, а ціни будуть падати після того ще 2-3 роки. Тому глибину падіння можна уявити.


есть риск, что война будет идти ещё после того, как выпрем их к границам 91-го.

что мешает им плеваться ракетками ?

Мне кажется, война прекратится задолго до границ 1991 года. Самый худший вариант, если она заморозится на долгие годы.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 11:32

  antey1969 написав:
  baraka написав:
  Frant написав:Війна буде йти ще 9 місяців, а ціни будуть падати після того ще 2-3 роки. Тому глибину падіння можна уявити.


есть риск, что война будет идти ещё после того, как выпрем их к границам 91-го.

что мешает им плеваться ракетками ?

Мне кажется, война прекратится задолго до границ 1991 года. Самый худший вариант, если она заморозится на долгие годы.

Ви ж раніше топили за Расею, за Путєна? Вже перевзулись?

Путін хоче, щоб українці розмовляли московитською мовою.
Де рускій язик - там Рассея!
Востаннє редагувалось Frant в Сер 30 лис, 2022 11:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 11:36

  baraka написав:
  Frant написав:Війна буде йти ще 9 місяців, а ціни будуть падати після того ще 2-3 роки. Тому глибину падіння можна уявити.


есть риск, что война будет идти ещё после того, как выпрем их к границам 91-го.

что мешает им плеваться ракетками ?

Лише наявність у України важких ракет, з витратами десятків штук місяць, і безпілотних ударних дронів, сотень штук в місяць.
Насправді це не так дорого.
Основна проблема - знайти грамотних людей розробити технології.
Відсутність такої зброї після 9 місяців гарячої війни і 8 років локальної війни - свідчить про нездатність українського політичного керівництва вирішити цю нескладну проблему. Там одні гуманітарії. Ну і трієшники в основному. :evil:

На жаль, в силу специфіки своєї технічної освіти і роботі в реальній більш-меньш високотехнологічній індустрії - я добре знаю рівень неграмотності нашої їліти.
ЖОРи, ДОРи, ЛОРи, куми, коханки, синки, дочки, племіники - на всіх посадах. Рівень освіти і кваліфікації - ролі не грає. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Сер 30 лис, 2022 11:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 11:45

  baraka написав:
  Frant написав:Війна буде йти ще 9 місяців, а ціни будуть падати після того ще 2-3 роки. Тому глибину падіння можна уявити.


есть риск, что война будет идти ещё после того, как выпрем их к границам 91-го.

что мешает им плеваться ракетками ?

Не будет. После того как освободим Крым и Донбасс - война закончится. Никто не собирается ее замораживать или останавливаться где-то по середине Запорожской или Херсонской области. Слава ЗСУ!
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 11:53

  airmax78 написав:Не будет. После того как освободим Крым и Донбасс - война закончится.
Ви з Австрії язиком будете звільняти? Разом з Бєєє?

Дарма не продали свою квартиру за 120 000.
Через пару місяців - не більше сотки зелені.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 12:14

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Те, що ціни КРЖН досягнуть або майже досягнуть рівня 2001 р - для мене очевидно. Тоді ширпотребівську квартиру в Києві біля метро (без ремонту) можна було купити за 15000-20000 дол. В 2018 подібна квартира на "вторинці"" коштувала 30000-40000 дол. В цей проміжок ціни знову впадуть. Точніше не можу сказати. Думаю, ближче до 2001 року, тому що рівень 2018 р. пройдемо через 3-6 місяців, по мірі знежирення довоєнних запасів грошей у населення. Удари московитів по українській енергетиці - приведуть до різкого падіння ВВП і рівня життя населення. Це ще не всі зрозуміли, на жаль - тут чимало публіки з інтелектом домашнього хом'ячка.

Війна буде йти ще 9 місяців, а ціни будуть падати після того ще 2-3 роки. Тому глибину падіння можна уявити.

За рівень 2001 року - це Ви загнули звичайно, є ще такий момент, що близько 7 млн. українців закордоном - вони з роботою, навіть набагато більш оплачуваною ніж в Україні. Будуть пересилати гроші в Україну на підтримку рідних.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 12:21

  BIGor написав:близько 7 млн. українців закордоном - вони з роботою, навіть набагато більш оплачуваною ніж в Україні. Будуть пересилати гроші в Україну на підтримку рідних.

Гроші на підтримку штанів і гроші на купівлю квартири - це різний рівень.
Я думаю, що ці переводи взагалі не вплинуть на катастрофічне падіння цін КРЖН.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 12:41

Frant
Но на ремонты в имеющихся не самых жирных объектах и на аренду немного повлияют
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 12:44

  Faceless написав:Компенсація максимум 80к грн і то через рік. Для потреб ОСББ це ніяким чином не допоможе

ОСББ приятелей - в обласному центрі (видалено) - будинок на 16 квартир - запланувало встановити китайський дизельний генератор на 50/55 кВА. Витрати дизельного пального 9 літрів за 1 годину.
Виробник - Китай - на сайті ціна 6 000 доларів.
Ціна постачальника в Києві - 19 000 доларів.
На зборах ОСББ вирішили скинутися по 1000 доларів.
З 16 власників квартир погодилися здати по 1000 доларів 13 власників.
Серез "відмовників":
- людина, яка займає більш ніж високооплачувану посаду, вона заявила що мешкає зараз в селі, де топить дрОвами і колеги по ОСББ його сильно не переймають...
- власник, який викупив тут квартиру не більше 5 років тому за 200 000 доларів.
- власник, якому років 10 тому пропонували за квартиру 300 000 доларів; він захотів 350 000 доларів. Покупець погодовся думати до ранку, але не передзвонив.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 30 лис, 2022 12:49, всього редагувалось 1 раз.
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