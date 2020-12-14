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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 лис, 2022 10:09
vitaliian написав: Investor_K написав:
Ну що там з обвалом?
Цены на генераторы вверх
Кияни можуть отримати компенсацію за генератори.
Компенсацію у розмірі 75% можуть отримати ОСББ та ЖБК. Для цього потрібно сплатити покупку через банк та подати до РДА такі документи:
заяву про часткове відшкодування вартості;
засвідчену копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських організацій;
копію протоколу співвласників про вибір керівника будинку (якщо раніше не створили ОСББ);
засвідчену копію видаткової накладної на генератор.
Гроші мають прийти на вказаний рахунок протягом 2-х місяців.
В Одесі комунальника побили невідомі, коли він не дав вкрасти генератор, що працював в одному із міських пунктів незламності.
В Одеській міській клінічній лікарні перебуває Федір Топов, старший майстер другої дільниці ЖКС
До лікарні він потрапив з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку».
Компенсація максимум 80к грн і то через рік. Для потреб ОСББ це ніяким чином не допоможе
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Додано: Сер 30 лис, 2022 11:14
baraka написав: Frant написав:
Війна буде йти ще 9 місяців, а ціни будуть падати після того ще 2-3 роки. Тому глибину падіння можна уявити.
есть риск, что война будет идти ещё после того, как выпрем их к границам 91-го.
что мешает им плеваться ракетками ?
Мне кажется, война прекратится задолго до границ 1991 года. Самый худший вариант, если она заморозится на долгие годы.
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Додано: Сер 30 лис, 2022 11:32
antey1969 написав: baraka написав: Frant написав:
Війна буде йти ще 9 місяців, а ціни будуть падати після того ще 2-3 роки. Тому глибину падіння можна уявити.
есть риск, что война будет идти ещё после того, как выпрем их к границам 91-го.
что мешает им плеваться ракетками ?
Мне кажется, война прекратится задолго до границ 1991 года. Самый худший вариант, если она заморозится на долгие годы.
Ви ж раніше топили за Расею, за Путєна? Вже перевзулись?
Путін хоче, щоб українці розмовляли московитською мовою.
Де рускій язик - там Рассея!
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 30 лис, 2022 11:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 30 лис, 2022 11:36
baraka написав: Frant написав:
Війна буде йти ще 9 місяців, а ціни будуть падати після того ще 2-3 роки. Тому глибину падіння можна уявити.
есть риск, что война будет идти ещё после того, как выпрем их к границам 91-го.
что мешает им плеваться ракетками ?
Лише наявність у України важких ракет, з витратами десятків штук місяць, і безпілотних ударних дронів, сотень штук в місяць.
Насправді це не так дорого.
Основна проблема - знайти грамотних людей розробити технології.
Відсутність такої зброї після 9 місяців гарячої війни і 8 років локальної війни - свідчить про нездатність українського політичного керівництва вирішити цю нескладну проблему. Там одні гуманітарії. Ну і трієшники в основному.
На жаль, в силу специфіки своєї технічної освіти і роботі в реальній більш-меньш високотехнологічній індустрії - я добре знаю рівень неграмотності нашої їліти.
ЖОРи, ДОРи, ЛОРи, куми, коханки, синки, дочки, племіники - на всіх посадах. Рівень освіти і кваліфікації - ролі не грає.
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 30 лис, 2022 11:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 30 лис, 2022 11:45
baraka написав: Frant написав:
Війна буде йти ще 9 місяців, а ціни будуть падати після того ще 2-3 роки. Тому глибину падіння можна уявити.
есть риск, что война будет идти ещё после того, как выпрем их к границам 91-го.
что мешает им плеваться ракетками ?
Не будет. После того как освободим Крым и Донбасс - война закончится. Никто не собирается ее замораживать или останавливаться где-то по середине Запорожской или Херсонской области. Слава ЗСУ!
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Додано: Сер 30 лис, 2022 11:53
airmax78 написав:
Не будет. После того как освободим Крым и Донбасс - война закончится.
Ви з Австрії язиком будете звільняти? Разом з Бєєє?
Дарма не продали свою квартиру за 120 000.
Через пару місяців - не більше сотки зелені.
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Додано: Сер 30 лис, 2022 12:14
Frant написав:
Те, що ціни КРЖН досягнуть або майже досягнуть рівня 2001 р - для мене очевидно. Тоді ширпотребівську квартиру в Києві біля метро (без ремонту) можна було купити за 15000-20000 дол. В 2018 подібна квартира на "вторинці"" коштувала 30000-40000 дол. В цей проміжок ціни знову впадуть. Точніше не можу сказати. Думаю, ближче до 2001 року, тому що рівень 2018 р. пройдемо через 3-6 місяців, по мірі знежирення довоєнних запасів грошей у населення. Удари московитів по українській енергетиці - приведуть до різкого падіння ВВП і рівня життя населення. Це ще не всі зрозуміли, на жаль - тут чимало публіки з інтелектом домашнього хом'ячка.
Війна буде йти ще 9 місяців, а ціни будуть падати після того ще 2-3 роки. Тому глибину падіння можна уявити.
За рівень 2001 року - це Ви загнули звичайно, є ще такий момент, що близько 7 млн. українців закордоном - вони з роботою, навіть набагато більш оплачуваною ніж в Україні. Будуть пересилати гроші в Україну на підтримку рідних.
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Додано: Сер 30 лис, 2022 12:21
BIGor написав:
близько 7 млн. українців закордоном - вони з роботою, навіть набагато більш оплачуваною ніж в Україні. Будуть пересилати гроші в Україну на підтримку рідних.
Гроші на підтримку штанів і гроші на купівлю квартири - це різний рівень.
Я думаю, що ці переводи взагалі не вплинуть на катастрофічне падіння цін КРЖН.
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Додано: Сер 30 лис, 2022 12:41
Frant
Но на ремонты в имеющихся не самых жирных объектах и на аренду немного повлияют
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Додано: Сер 30 лис, 2022 12:44
Faceless написав:
Компенсація максимум 80к грн і то через рік. Для потреб ОСББ це ніяким чином не допоможе
ОСББ приятелей - в обласному центрі (видалено
) - будинок на 16 квартир - запланувало встановити китайський дизельний генератор на 50/55 кВА. Витрати дизельного пального 9 літрів за 1 годину.
Виробник - Китай - на сайті ціна 6 000 доларів.
Ціна постачальника в Києві - 19 000 доларів.
На зборах ОСББ вирішили скинутися по 1000 доларів.
З 16 власників квартир погодилися здати по 1000 доларів 13 власників.
Серез "відмовників":
- людина, яка займає більш ніж високооплачувану посаду, вона заявила що мешкає зараз в селі, де топить дрОвами і колеги по ОСББ його сильно не переймають...
- власник, який викупив тут квартиру не більше 5 років тому за 200 000 доларів.
- власник, якому років 10 тому пропонували за квартиру 300 000 доларів; він захотів 350 000 доларів. Покупець погодовся думати до ранку, але не передзвонив.
Востаннє редагувалось akurt
в Сер 30 лис, 2022 12:49, всього редагувалось 1 раз.
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