Додано: Сер 30 лис, 2022 12:51

akurt написав: Украина. Областной центр.

Один из отказников тоже задал резонный вопрос: кто это будет обслуживать? Украина. Областной центр.Один из отказников тоже задал резонный вопрос: кто это будет обслуживать?

Вопросов там будет больше.Маленьким фиговым листочком кое что не прикроешь.Одна из жительниц моего жк написала в домовом чате, что вложила 30+ тыс в свой генератор и в пропановый конвектор, почему она должна платить тем, кто не в состоянии сам себя этим обеспечить? Умная мысль, по сути ей не нашли что возразить. Суть вопроса в плоскости материальных возможностей. У кого они +/- тот будет с теплом.Все эти скидывания на генераторы - самообман. Его ещё заправлять надо допустим на 500 грн в день + масло.И круглосуточно он работать не может, там есть лимит на время непрерывной работы. Кроме подзарядки телефонов - планшетов и уличного освещения на свои деньги он как то мало задач решает.