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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 лис, 2022 12:47
akurt Украина или где этот осбб? У нас тоже скидываются на зимнюю альтанку + печь на дровах + генератор. По 10 тыс с квартиры. Открытыми остаются вопросы охраны и обслуживания генератора. Просто повесить замок недостаточно, под него нужно помещение. Отдельно скидывается каждый подъезд на свой генератор, чтобы запитать насосы газовых котлов. Я так понимаю альтанка + печь + общий генератор на случай если к свету отключат и газ. Но всё равно вопросов больше чем ответов, пусть в альтанке разместиться 15 человек, остальным что делать, в т.ч. тем кто скидывался на неё и печь.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 30 лис, 2022 12:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 30 лис, 2022 12:50
Украина. Областной центр.
Один из отказников тоже задал резонный вопрос: кто это будет обслуживать?
Додано: Сер 30 лис, 2022 12:51
Вопросов там будет больше.Маленьким фиговым листочком кое что не прикроешь.
Одна из жительниц моего жк написала в домовом чате, что вложила 30+ тыс в свой генератор и в пропановый конвектор, почему она должна платить тем, кто не в состоянии сам себя этим обеспечить? Умная мысль, по сути ей не нашли что возразить. Суть вопроса в плоскости материальных возможностей. У кого они +/- тот будет с теплом.
Все эти скидывания на генераторы - самообман. Его ещё заправлять надо допустим на 500 грн в день + масло.
И круглосуточно он работать не может, там есть лимит на время непрерывной работы. Кроме подзарядки телефонов - планшетов и уличного освещения на свои деньги он как то мало задач решает.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 30 лис, 2022 13:01, всього редагувалось 9 разів.
Додано: Сер 30 лис, 2022 12:52
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Сер 30 лис, 2022 13:11
Я бачив ті ремонти, зроблені на заробітчанські (в Європі) гроші наших шоферів чи медсестр. Ремонти зроблені були найманими будівельниками))) Краще би власники своїми руками зробили би, і закупили би якісніші будматеріали.
___________
О! До форумних хом,ячків дійшло, що генератор - не панацея.
Коли прийдуть рахунки - вони зрозуміють, що дешевше робити важкі ракети з радіусом 500 км, ніж місяцями витрачатись на солярку чи бензин для щоденної роботи генератора.
Скільки коштують 100 000 генераторів і скільки зжеруть солярки за місяць і скільки ракет можна купити за ці гроші, га, хом,ячки????
Патужний інтелехт деяких хом,ячків?????
Вай-вай!
Чадний (угарний) газ СО - вона в курсі про його існування? Газ без смаку і запаху, зв,язується з гемоглобіном крові. Щоб не потруїлась сама і сусідів через вентиляцію не потруїла.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 30 лис, 2022 13:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 30 лис, 2022 13:50
надо вас познакомить) не вижу проблему греть пропаном теплообменник парапетного котла. Там насос не нужен. Было бы желание вникнуть и вложить N денег. Не обязательно баллон размещать в жилых комнатах, в нормальных квартирах ещё есть кухни, может вы не в курсе. У меня на кухне две раздельные вытяжки - одна под котел другая под газ плиту. Так же есть приборы, которые контролируют концентрацию со2.
ищите в нем плюсы, зато вам с вашим домашним хомячком всегда есть о чем поговорить.
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