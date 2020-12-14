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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10458104591046010461

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 148
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 12:47

akurt Украина или где этот осбб? У нас тоже скидываются на зимнюю альтанку + печь на дровах + генератор. По 10 тыс с квартиры. Открытыми остаются вопросы охраны и обслуживания генератора. Просто повесить замок недостаточно, под него нужно помещение. Отдельно скидывается каждый подъезд на свой генератор, чтобы запитать насосы газовых котлов. Я так понимаю альтанка + печь + общий генератор на случай если к свету отключат и газ. Но всё равно вопросов больше чем ответов, пусть в альтанке разместиться 15 человек, остальным что делать, в т.ч. тем кто скидывался на неё и печь.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 30 лис, 2022 12:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 12:50

Украина. Областной центр.
Один из отказников тоже задал резонный вопрос: кто это будет обслуживать?
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 12:51

  akurt написав:Украина. Областной центр.
Один из отказников тоже задал резонный вопрос: кто это будет обслуживать?

Вопросов там будет больше.Маленьким фиговым листочком кое что не прикроешь.

Одна из жительниц моего жк написала в домовом чате, что вложила 30+ тыс в свой генератор и в пропановый конвектор, почему она должна платить тем, кто не в состоянии сам себя этим обеспечить? Умная мысль, по сути ей не нашли что возразить. Суть вопроса в плоскости материальных возможностей. У кого они +/- тот будет с теплом.

Все эти скидывания на генераторы - самообман. Его ещё заправлять надо допустим на 500 грн в день + масло.

И круглосуточно он работать не может, там есть лимит на время непрерывной работы. Кроме подзарядки телефонов - планшетов и уличного освещения на свои деньги он как то мало задач решает.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 30 лис, 2022 13:01, всього редагувалось 9 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 12:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliian написав:akurt Украина или где этот осбб?
четко же указано где- облцентр (видалено),у них часто (видалено) на (видалено) вентиляторе :lol:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 13:11

  барабашов написав:Frant
Но на ремонты в имеющихся не самых жирных объектах и на аренду немного повлияют

Я бачив ті ремонти, зроблені на заробітчанські (в Європі) гроші наших шоферів чи медсестр. Ремонти зроблені були найманими будівельниками))) Краще би власники своїми руками зробили би, і закупили би якісніші будматеріали.
___________
О! До форумних хом,ячків дійшло, що генератор - не панацея.
Коли прийдуть рахунки - вони зрозуміють, що дешевше робити важкі ракети з радіусом 500 км, ніж місяцями витрачатись на солярку чи бензин для щоденної роботи генератора.

Скільки коштують 100 000 генераторів і скільки зжеруть солярки за місяць і скільки ракет можна купити за ці гроші, га, хом,ячки????
  vitaliian написав:Маленьким фиговым листочком кое что не прикроешь.

Патужний інтелехт деяких хом,ячків?????

  vitaliian написав:Одна из жительниц моего жк написала в домовом чате, что вложила 30+ тыс в свой генератор и в пропановый конвектор

Вай-вай!
Чадний (угарний) газ СО - вона в курсі про його існування? Газ без смаку і запаху, зв,язується з гемоглобіном крові. Щоб не потруїлась сама і сусідів через вентиляцію не потруїла.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 30 лис, 2022 13:17, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 13:50

  Frant написав:Чадний (угарний) газ СО - вона в курсі про його існування? Газ без смаку і запаху, зв,язується з гемоглобіном крові. Щоб не потруїлась сама і сусідів через вентиляцію не потруїла.
надо вас познакомить) не вижу проблему греть пропаном теплообменник парапетного котла. Там насос не нужен. Было бы желание вникнуть и вложить N денег. Не обязательно баллон размещать в жилых комнатах, в нормальных квартирах ещё есть кухни, может вы не в курсе. У меня на кухне две раздельные вытяжки - одна под котел другая под газ плиту. Так же есть приборы, которые контролируют концентрацию со2.
  Frant написав:Патужний інтелехт деяких хом,ячків
ищите в нем плюсы, зато вам с вашим домашним хомячком всегда есть о чем поговорить.
vitaliian
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