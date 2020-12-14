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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 лис, 2022 12:47
akurt Украина или где этот осбб? У нас тоже скидываются на зимнюю альтанку + печь на дровах + генератор. По 10 тыс с квартиры. Открытыми остаются вопросы охраны и обслуживания генератора. Просто повесить замок недостаточно, под него нужно помещение. Отдельно скидывается каждый подъезд на свой генератор, чтобы запитать насосы газовых котлов. Я так понимаю альтанка + печь + общий генератор на случай если к свету отключат и газ. Но всё равно вопросов больше чем ответов, пусть в альтанке разместиться 15 человек, остальным что делать, в т.ч. тем кто скидывался на неё и печь.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 30 лис, 2022 12:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 30 лис, 2022 12:50
Украина. Областной центр.
Один из отказников тоже задал резонный вопрос: кто это будет обслуживать?
Додано: Сер 30 лис, 2022 12:51
Вопросов там будет больше.Маленьким фиговым листочком кое что не прикроешь.
Одна из жительниц моего жк написала в домовом чате, что вложила 30+ тыс в свой генератор и в пропановый конвектор, почему она должна платить тем, кто не в состоянии сам себя этим обеспечить? Умная мысль, по сути ей не нашли что возразить. Суть вопроса в плоскости материальных возможностей. У кого они +/- тот будет с теплом.
Все эти скидывания на генераторы - самообман. Его ещё заправлять надо допустим на 500 грн в день + масло.
И круглосуточно он работать не может, там есть лимит на время непрерывной работы. Кроме подзарядки телефонов - планшетов и уличного освещения на свои деньги он как то мало задач решает.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 30 лис, 2022 13:01, всього редагувалось 9 разів.
Додано: Сер 30 лис, 2022 13:57
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
думаю, весной, на квартиры с уцелевшими коммуникациями ценник будет за метр как в монако
Додано: Сер 30 лис, 2022 14:01
Я это ещё весной 2022 говорил. То что мы видим сейчас при минимальном спросе за всю историю Украины, это дно. Когда война закончится люди выгребут все дешёвые квартиры, соответственно останутся предложения с ценником по 2-3 куе/м2. Весной 2023 вряд ли, скорее позже. 2024-2025 годы.
Дачные участки уже пошли в рост
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 30 лис, 2022 14:04, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 30 лис, 2022 14:01
Додано: Сер 30 лис, 2022 14:08
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
аренда однухи на окраене будет от 1000долл
если все коммуникации будут
Додано: Сер 30 лис, 2022 14:15
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
На бульварно кудрявской только 4 эвакуатора. Должен второе парко место сдать по идее
Додано: Сер 30 лис, 2022 14:24
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
по чем первое сдал?
Додано: Сер 30 лис, 2022 14:50
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Макс не писал вроде. Думаю тыщ 6
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