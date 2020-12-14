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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10459104601046110462

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 148
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 15:09

  Олежан написав:думаю, весной, на квартиры с уцелевшими коммуникациями ценник будет за метр как в монако

После победы. Украина будет основной точкой роста в Европе.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 15:14

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Кстати, 2-3 тыс долларов/м2 для Киева, по европейским меркам - будет немного
beee
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 15:25

  beee написав:Кстати, 2-3 тыс долларов/м2 для Киева, по европейским меркам - будет немного

О 2-3К/м - в большинстве столиц Европы можно только мечтать. София, пожалуй, последнее место в Европе с такими ценами. Не, еще Тирана.
airmax78
 
Повідомлень: 41372
З нами з: 25.10.12
Подякував: 950 раз.
Подякували: 5118 раз.
 
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  #<1 ... 10459104601046110462
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