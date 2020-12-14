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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 лис, 2022 15:14
Кстати, 2-3 тыс долларов/м2 для Киева, по европейским меркам - будет немного
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beee
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Додано: Сер 30 лис, 2022 15:25
beee написав:
Кстати, 2-3 тыс долларов/м2 для Киева, по европейским меркам - будет немного
О 2-3К/м - в большинстве столиц Европы можно только мечтать. София, пожалуй, последнее место в Европе с такими ценами. Не, еще Тирана.
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airmax78
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Додано: Сер 30 лис, 2022 16:24
airmax78 написав: beee написав:
Кстати, 2-3 тыс долларов/м2 для Киева, по европейским меркам - будет немного
О 2-3К/м - в большинстве столиц Европы можно только мечтать. София, пожалуй, последнее место в Европе с такими ценами. Не, еще Тирана.
ну да, ну да
И демографического кризиса у нас нет, и спрос колоссальный, и война ж уже закончилась, всего-то 1 триллион $ нужно
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Феодал
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Додано: Сер 30 лис, 2022 16:46
Феодал написав: airmax78 написав: beee написав:
Кстати, 2-3 тыс долларов/м2 для Киева, по европейским меркам - будет немного
О 2-3К/м - в большинстве столиц Европы можно только мечтать. София, пожалуй, последнее место в Европе с такими ценами. Не, еще Тирана.
ну да, ну да
И демографического кризиса у нас нет, и спрос колоссальный, и война ж уже закончилась, всего-то 1 триллион $ нужно
Київ - це як окрема країна, тут буде все гуд. Третє правило Трібеки (с).
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BIGor
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