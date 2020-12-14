RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10458104591046010461

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 148
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 16:46

  Феодал написав:
  airmax78 написав:
  beee написав:Кстати, 2-3 тыс долларов/м2 для Киева, по европейским меркам - будет немного

О 2-3К/м - в большинстве столиц Европы можно только мечтать. София, пожалуй, последнее место в Европе с такими ценами. Не, еще Тирана.

ну да, ну да
И демографического кризиса у нас нет, и спрос колоссальный, и война ж уже закончилась, всего-то 1 триллион $ нужно

Київ - це як окрема країна, тут буде все гуд. Третє правило Трібеки (с).
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6951
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1075 раз.
Подякували: 1475 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 17:22

  BIGor написав:Київ - це як окрема країна, тут буде все гуд. Третє правило Трібеки (с).

Всі правила Трібеки (до речі, не правила, а аксіоми) працюють як годинник.
airmax78
 
Повідомлень: 41374
З нами з: 25.10.12
Подякував: 950 раз.
Подякували: 5118 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 18:56

  Феодал написав:
  airmax78 написав:
  beee написав:Кстати, 2-3 тыс долларов/м2 для Киева, по европейским меркам - будет немного

О 2-3К/м - в большинстве столиц Европы можно только мечтать. София, пожалуй, последнее место в Европе с такими ценами. Не, еще Тирана.

ну да, ну да
И демографического кризиса у нас нет, и спрос колоссальный, и война ж уже закончилась, всего-то 1 триллион $ нужно


В яблочко!

Не беспокойтесь о деньгах. Сегодня важны тренды))

П.с.
Обменяю свою кожанную куртку на квартирку в центре. Только жилой фонд от 2018 года!
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1155
З нами з: 26.11.19
Подякував: 92 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 19:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ми розуміємо, що тривала відсутність світла ускладнює життя мешканців ЖК «ЯРОСЛАВІВ ГРАД» та відсутність тепла в Ваших квартирах.

Враховуючи вищевказане, ТОВ «ЦЕНТР СЕРВІСУ» закупає і встановлює 3 ( три ) дизель генератора для підключення насосів теплопунктів з метою постачання тепла до квартир ЖК «ЯРОСЛАВІВ ГРАД».

Сплачені ТОВ «ЦЕНТР СЕРВІСУ» кошти за 3 дизель генератора будуть розподілені порівну між всіма інвесторами / власниками квартир в ЖК «ЯРОСЛАВІВ ГРАД».

Всё, щас хата улетит
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1155
З нами з: 26.11.19
Подякував: 92 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 19:18

  beee написав:Ми розуміємо, що тривала відсутність світла ускладнює життя мешканців ЖК «ЯРОСЛАВІВ ГРАД» та відсутність тепла в Ваших квартирах.

Враховуючи вищевказане, ТОВ «ЦЕНТР СЕРВІСУ» закупає і встановлює 3 ( три ) дизель генератора для підключення насосів теплопунктів з метою постачання тепла до квартир ЖК «ЯРОСЛАВІВ ГРАД».

Сплачені ТОВ «ЦЕНТР СЕРВІСУ» кошти за 3 дизель генератора будуть розподілені порівну між всіма інвесторами / власниками квартир в ЖК «ЯРОСЛАВІВ ГРАД».

Всё, щас хата улетит

Осталась насосная станция для канализации и жирррр )))))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3564
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 592 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 19:44

  airmax78 написав:После победы. Украина будет основной точкой роста в Европе.
ви вже інвестуєте в нерухомість безпосередньо у Києві чи віддалено?
Grand Touring
 
Повідомлень: 989
З нами з: 23.03.20
Подякував: 315 раз.
Подякували: 326 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 19:49

  Grand Touring написав:
  airmax78 написав:После победы. Украина будет основной точкой роста в Европе.
ви вже інвестуєте в нерухомість безпосередньо у Києві чи віддалено?

Я чекаю на Рибальській по1000 за квадрат. 1ка 50кв.м за 50 куо. Як у 2017му. Як тільки побачу - придбаю.
airmax78
 
Повідомлень: 41374
З нами з: 25.10.12
Подякував: 950 раз.
Подякували: 5118 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10458104591046010461
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2336, 2337, 2338
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23373 14475624
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 лис, 2022 02:24
antey1969
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1112 4942883
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 лис, 2022 13:14
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4876
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.