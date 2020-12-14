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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 лис, 2022 16:46
Феодал написав: airmax78 написав: beee написав:
Кстати, 2-3 тыс долларов/м2 для Киева, по европейским меркам - будет немного
О 2-3К/м - в большинстве столиц Европы можно только мечтать. София, пожалуй, последнее место в Европе с такими ценами. Не, еще Тирана.
ну да, ну да
И демографического кризиса у нас нет, и спрос колоссальный, и война ж уже закончилась, всего-то 1 триллион $ нужно
Київ - це як окрема країна, тут буде все гуд. Третє правило Трібеки (с).
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Додано: Сер 30 лис, 2022 17:22
BIGor написав:
Київ - це як окрема країна, тут буде все гуд. Третє правило Трібеки (с).
Всі правила Трібеки (до речі, не правила, а аксіоми) працюють як годинник.
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Додано: Сер 30 лис, 2022 18:56
Феодал написав: airmax78 написав: beee написав:
Кстати, 2-3 тыс долларов/м2 для Киева, по европейским меркам - будет немного
О 2-3К/м - в большинстве столиц Европы можно только мечтать. София, пожалуй, последнее место в Европе с такими ценами. Не, еще Тирана.
ну да, ну да
И демографического кризиса у нас нет, и спрос колоссальный, и война ж уже закончилась, всего-то 1 триллион $ нужно
В яблочко!
Не беспокойтесь о деньгах. Сегодня важны тренды))
П.с.
Обменяю свою кожанную куртку на квартирку в центре. Только жилой фонд от 2018 года!
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Додано: Сер 30 лис, 2022 19:12
Ми розуміємо, що тривала відсутність світла ускладнює життя мешканців ЖК «ЯРОСЛАВІВ ГРАД» та відсутність тепла в Ваших квартирах.
Враховуючи вищевказане, ТОВ «ЦЕНТР СЕРВІСУ» закупає і встановлює 3 ( три ) дизель генератора для підключення насосів теплопунктів з метою постачання тепла до квартир ЖК «ЯРОСЛАВІВ ГРАД».
Сплачені ТОВ «ЦЕНТР СЕРВІСУ» кошти за 3 дизель генератора будуть розподілені порівну між всіма інвесторами / власниками квартир в ЖК «ЯРОСЛАВІВ ГРАД».
Всё, щас хата улетит
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Додано: Сер 30 лис, 2022 19:18
beee написав:
Ми розуміємо, що тривала відсутність світла ускладнює життя мешканців ЖК «ЯРОСЛАВІВ ГРАД» та відсутність тепла в Ваших квартирах.
Враховуючи вищевказане, ТОВ «ЦЕНТР СЕРВІСУ» закупає і встановлює 3 ( три ) дизель генератора для підключення насосів теплопунктів з метою постачання тепла до квартир ЖК «ЯРОСЛАВІВ ГРАД».
Сплачені ТОВ «ЦЕНТР СЕРВІСУ» кошти за 3 дизель генератора будуть розподілені порівну між всіма інвесторами / власниками квартир в ЖК «ЯРОСЛАВІВ ГРАД».
Всё, щас хата улетит
Осталась насосная станция для канализации и жирррр )))))
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stm
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Додано: Сер 30 лис, 2022 19:44
airmax78 написав:
После победы. Украина будет основной точкой роста в Европе.
ви вже інвестуєте в нерухомість безпосередньо у Києві чи віддалено?
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Grand Touring
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Додано: Сер 30 лис, 2022 19:49
Grand Touring написав: airmax78 написав:
После победы. Украина будет основной точкой роста в Европе.
ви вже інвестуєте в нерухомість безпосередньо у Києві чи віддалено?
Я чекаю на Рибальській по1000 за квадрат. 1ка 50кв.м за 50 куо. Як у 2017му. Як тільки побачу - придбаю.
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