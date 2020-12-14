|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 лис, 2022 19:49
Grand Touring написав: airmax78 написав:
После победы. Украина будет основной точкой роста в Европе.
ви вже інвестуєте в нерухомість безпосередньо у Києві чи віддалено?
Я чекаю на Рибальській по1000 за квадрат. 1ка 50кв.м за 50 куо. Як у 2017му. Як тільки побачу - придбаю.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41373
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 950 раз.
- Подякували: 5118 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 30 лис, 2022 20:19
beee написав:
Ми розуміємо, що тривала відсутність світла ускладнює життя мешканців ЖК «ЯРОСЛАВІВ ГРАД» та відсутність тепла в Ваших квартирах.
Враховуючи вищевказане, ТОВ «ЦЕНТР СЕРВІСУ» закупає і встановлює 3 ( три ) дизель генератора для підключення насосів теплопунктів з метою постачання тепла до квартир ЖК «ЯРОСЛАВІВ ГРАД».
Сплачені ТОВ «ЦЕНТР СЕРВІСУ» кошти за 3 дизель генератора будуть розподілені порівну між всіма інвесторами / власниками квартир в ЖК «ЯРОСЛАВІВ ГРАД».
Всё, щас хата улетит
Так а почем надо скинуться может по 500 грн, а вы здесь волну гоните
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 15255
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2080 раз.
- Подякували: 2943 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 лис, 2022 21:30
vitaliian написав: beee написав:
Ми розуміємо, що тривала відсутність світла ускладнює життя мешканців ЖК «ЯРОСЛАВІВ ГРАД» та відсутність тепла в Ваших квартирах.
Враховуючи вищевказане, ТОВ «ЦЕНТР СЕРВІСУ» закупає і встановлює 3 ( три ) дизель генератора для підключення насосів теплопунктів з метою постачання тепла до квартир ЖК «ЯРОСЛАВІВ ГРАД».
Сплачені ТОВ «ЦЕНТР СЕРВІСУ» кошти за 3 дизель генератора будуть розподілені порівну між всіма інвесторами / власниками квартир в ЖК «ЯРОСЛАВІВ ГРАД».
Всё, щас хата улетит
Так а почем надо скинуться может по 500 грн, а вы здесь волну гоните
Я искренне радуюсь.
На ПОХе 400 к еле собрали.
А здесь раз-два и готово
-
beee
-
-
- Повідомлень: 1156
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 256 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 лис, 2022 21:33
vitaliian написав: beee написав:
Ми розуміємо, що тривала відсутність світла ускладнює життя мешканців ЖК «ЯРОСЛАВІВ ГРАД» та відсутність тепла в Ваших квартирах.
Враховуючи вищевказане, ТОВ «ЦЕНТР СЕРВІСУ» закупає і встановлює 3 ( три ) дизель генератора для підключення насосів теплопунктів з метою постачання тепла до квартир ЖК «ЯРОСЛАВІВ ГРАД».
Сплачені ТОВ «ЦЕНТР СЕРВІСУ» кошти за 3 дизель генератора будуть розподілені порівну між всіма інвесторами / власниками квартир в ЖК «ЯРОСЛАВІВ ГРАД».
Всё, щас хата улетит
Так а почем надо скинуться может по 500 грн, а вы здесь волну гоните
Ну як, у нас от скидуються зараз, генератор 1млн,ще 150-200к роботи. По кілька тисяч на квартиру мінімум
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 32326
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1359 раз.
- Подякували: 7628 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23373
|14477224
|
|
|1112
|4942887
|
Вів 08 лис, 2022 13:14
Frant
|
|3
|4876
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|