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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 лис, 2022 19:49
Grand Touring написав: airmax78 написав:
После победы. Украина будет основной точкой роста в Европе.
ви вже інвестуєте в нерухомість безпосередньо у Києві чи віддалено?
Я чекаю на Рибальській по1000 за квадрат. 1ка 50кв.м за 50 куо. Як у 2017му. Як тільки побачу - придбаю.
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airmax78
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Додано: Сер 30 лис, 2022 20:19
beee написав:
Ми розуміємо, що тривала відсутність світла ускладнює життя мешканців ЖК «ЯРОСЛАВІВ ГРАД» та відсутність тепла в Ваших квартирах.
Враховуючи вищевказане, ТОВ «ЦЕНТР СЕРВІСУ» закупає і встановлює 3 ( три ) дизель генератора для підключення насосів теплопунктів з метою постачання тепла до квартир ЖК «ЯРОСЛАВІВ ГРАД».
Сплачені ТОВ «ЦЕНТР СЕРВІСУ» кошти за 3 дизель генератора будуть розподілені порівну між всіма інвесторами / власниками квартир в ЖК «ЯРОСЛАВІВ ГРАД».
Всё, щас хата улетит
Так а почем надо скинуться может по 500 грн, а вы здесь волну гоните
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vitaliian
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Додано: Сер 30 лис, 2022 21:30
vitaliian написав: beee написав:
Ми розуміємо, що тривала відсутність світла ускладнює життя мешканців ЖК «ЯРОСЛАВІВ ГРАД» та відсутність тепла в Ваших квартирах.
Враховуючи вищевказане, ТОВ «ЦЕНТР СЕРВІСУ» закупає і встановлює 3 ( три ) дизель генератора для підключення насосів теплопунктів з метою постачання тепла до квартир ЖК «ЯРОСЛАВІВ ГРАД».
Сплачені ТОВ «ЦЕНТР СЕРВІСУ» кошти за 3 дизель генератора будуть розподілені порівну між всіма інвесторами / власниками квартир в ЖК «ЯРОСЛАВІВ ГРАД».
Всё, щас хата улетит
Так а почем надо скинуться может по 500 грн, а вы здесь волну гоните
Я искренне радуюсь.
На ПОХе 400 к еле собрали.
А здесь раз-два и готово
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beee
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Додано: Сер 30 лис, 2022 21:33
vitaliian написав: beee написав:
Ми розуміємо, що тривала відсутність світла ускладнює життя мешканців ЖК «ЯРОСЛАВІВ ГРАД» та відсутність тепла в Ваших квартирах.
Враховуючи вищевказане, ТОВ «ЦЕНТР СЕРВІСУ» закупає і встановлює 3 ( три ) дизель генератора для підключення насосів теплопунктів з метою постачання тепла до квартир ЖК «ЯРОСЛАВІВ ГРАД».
Сплачені ТОВ «ЦЕНТР СЕРВІСУ» кошти за 3 дизель генератора будуть розподілені порівну між всіма інвесторами / власниками квартир в ЖК «ЯРОСЛАВІВ ГРАД».
Всё, щас хата улетит
Так а почем надо скинуться может по 500 грн, а вы здесь волну гоните
Ну як, у нас от скидуються зараз, генератор 1млн,ще 150-200к роботи. По кілька тисяч на квартиру мінімум
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Faceless
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Додано: Сер 30 лис, 2022 22:11
beee написав:
Я искренне радуюсь.
На ПОХе 400 к еле собрали.
А здесь раз-два и готово
нищета. В моем жк скинулись весной по 3к = 300 тыс, отремонтировали то что разбомбили, сейчас скидываются на генератор+ зимняя альтанка + печка для нее. Отдельно каждый подъезд скидывается на генератор для котлов. Думаю минимум 5-6к с каждой квартиры снимут. А там будут скидываться на дрова и на топливо для генераторов.
Может что то ещё придумают. Биотуалеты (без э.э. канализация работает строго до 1этажа), старлинки, дрон летающий за продуктами.
Мне кажется это теперь такая форма выпендрежа. Одни скидываются с энтузиазмом а другие ноют, и в этот момент те кто с энтузиазмом чувствуют своё превосходство. Особенно весело читать в домовом чате как котлом на 2-3 кВт они хотят запитывать э.отопление (если газ отключат) и по очереди греть квартиры. Одним генератором 100 квартир. По 15 минут каждую.
UA написав:
Думаю когда население хорошенько вложится в оборудование для жизни без электричества, тема отключений отпадет.
Недели через две - три
да обидно будет, тогда можно прикупить на лохе парочку генераторов за 1/3 стоимости
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vitaliian
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Додано: Сер 30 лис, 2022 22:57
UA написав: Faceless написав:
Думаю когда население хорошенько вложится в оборудование для жизни без электричества, тема отключений отпадет.
Недели через две - три.
Думаю, выиграют те, кто раньше всех вложился в оборудование и инфраструктуру - потом будет делаться все труднее и труднее. Энтузиазм и понимание нормальности у людей будут изменяться.
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Grand Touring
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Додано: Сер 30 лис, 2022 23:36
Grand Touring написав: UA написав: Faceless написав:
Думаю когда население хорошенько вложится в оборудование для жизни без электричества, тема отключений отпадет.
Недели через две - три.
Думаю, выиграют те, кто раньше всех вложился в оборудование и инфраструктуру - потом будет делаться все труднее и труднее. Энтузиазм и понимание нормальности у людей будут изменяться.
Все ремонты для себя делал с ЛЕД лентой от безперебойника и без всяких там сенсорных варочных газовых поверхностей...а тут сука дом не отключают
Квартирантам принципиально не помогаю оборудование и советом.
Наши люди ухуели потребляют энергоносителей в 3-4 раза больше, чем квартиранты японцы.
В короткие промежутки включений успевают по полной потреБлять. В квартирах 24-26 градусов тепла, теплые полы бойлера (когда увидел поотключал провода на электрощите) включены. Электрочайники (поотбирал) при наличии газа. Ипанутые
Киловатт по 20 грн спасет страну.
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UA
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Додано: Сер 30 лис, 2022 23:51
vitaliian написав: UA написав:
Думаю когда население хорошенько вложится в оборудование для жизни без электричества, тема отключений отпадет.
Недели через две - три
да обидно будет, тогда можно прикупить на лохе парочку генераторов за 1/3 стоимости
2070 год
- Дедушка, дедушка а зачем тебе древний генератор в шкафу?
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UA
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Додано: Чет 01 гру, 2022 00:10
UA написав:
В короткие промежутки включений успевают по полной потреБлять. В квартирах 24-26 градусов тепла, теплые полы бойлера (когда увидел поотключал провода на электрощите) включены. Электрочайники (поотбирал) при наличии газа. Ипанутые
Киловатт по 20 грн спасет страну.
Всё верно,учицца никада нипоздна!
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Мизантрóп
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Додано: Чет 01 гру, 2022 00:31
У Києві вимикатимуть світло навіть в тих будинках, які на одній лінії з об'єктами критичної інфраструктури, повідомив СЕО Yasno Сергій Коваленко.
За його словами, це будуть робити вручну, щоб зробити вимкнення більш справедливим.
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Faceless
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