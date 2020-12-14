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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10459104601046110462>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 148
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 19:49

  Grand Touring написав:
  airmax78 написав:После победы. Украина будет основной точкой роста в Европе.
ви вже інвестуєте в нерухомість безпосередньо у Києві чи віддалено?

Я чекаю на Рибальській по1000 за квадрат. 1ка 50кв.м за 50 куо. Як у 2017му. Як тільки побачу - придбаю.
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 20:19

  beee написав:Ми розуміємо, що тривала відсутність світла ускладнює життя мешканців ЖК «ЯРОСЛАВІВ ГРАД» та відсутність тепла в Ваших квартирах.

Враховуючи вищевказане, ТОВ «ЦЕНТР СЕРВІСУ» закупає і встановлює 3 ( три ) дизель генератора для підключення насосів теплопунктів з метою постачання тепла до квартир ЖК «ЯРОСЛАВІВ ГРАД».

Сплачені ТОВ «ЦЕНТР СЕРВІСУ» кошти за 3 дизель генератора будуть розподілені порівну між всіма інвесторами / власниками квартир в ЖК «ЯРОСЛАВІВ ГРАД».

Всё, щас хата улетит

Так а почем надо скинуться может по 500 грн, а вы здесь волну гоните
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 21:30

  vitaliian написав:
  beee написав:Ми розуміємо, що тривала відсутність світла ускладнює життя мешканців ЖК «ЯРОСЛАВІВ ГРАД» та відсутність тепла в Ваших квартирах.

Враховуючи вищевказане, ТОВ «ЦЕНТР СЕРВІСУ» закупає і встановлює 3 ( три ) дизель генератора для підключення насосів теплопунктів з метою постачання тепла до квартир ЖК «ЯРОСЛАВІВ ГРАД».

Сплачені ТОВ «ЦЕНТР СЕРВІСУ» кошти за 3 дизель генератора будуть розподілені порівну між всіма інвесторами / власниками квартир в ЖК «ЯРОСЛАВІВ ГРАД».

Всё, щас хата улетит

Так а почем надо скинуться может по 500 грн, а вы здесь волну гоните

Я искренне радуюсь.
На ПОХе 400 к еле собрали.
А здесь раз-два и готово
beee
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 21:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliian написав:
  beee написав:Ми розуміємо, що тривала відсутність світла ускладнює життя мешканців ЖК «ЯРОСЛАВІВ ГРАД» та відсутність тепла в Ваших квартирах.

Враховуючи вищевказане, ТОВ «ЦЕНТР СЕРВІСУ» закупає і встановлює 3 ( три ) дизель генератора для підключення насосів теплопунктів з метою постачання тепла до квартир ЖК «ЯРОСЛАВІВ ГРАД».

Сплачені ТОВ «ЦЕНТР СЕРВІСУ» кошти за 3 дизель генератора будуть розподілені порівну між всіма інвесторами / власниками квартир в ЖК «ЯРОСЛАВІВ ГРАД».

Всё, щас хата улетит

Так а почем надо скинуться может по 500 грн, а вы здесь волну гоните
Ну як, у нас от скидуються зараз, генератор 1млн,ще 150-200к роботи. По кілька тисяч на квартиру мінімум
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 22:11

  beee написав:Я искренне радуюсь.
На ПОХе 400 к еле собрали.
А здесь раз-два и готово
нищета. В моем жк скинулись весной по 3к = 300 тыс, отремонтировали то что разбомбили, сейчас скидываются на генератор+ зимняя альтанка + печка для нее. Отдельно каждый подъезд скидывается на генератор для котлов. Думаю минимум 5-6к с каждой квартиры снимут. А там будут скидываться на дрова и на топливо для генераторов.

Может что то ещё придумают. Биотуалеты (без э.э. канализация работает строго до 1этажа), старлинки, дрон летающий за продуктами.

Мне кажется это теперь такая форма выпендрежа. Одни скидываются с энтузиазмом а другие ноют, и в этот момент те кто с энтузиазмом чувствуют своё превосходство. Особенно весело читать в домовом чате как котлом на 2-3 кВт они хотят запитывать э.отопление (если газ отключат) и по очереди греть квартиры. Одним генератором 100 квартир. По 15 минут каждую.

  UA написав:Думаю когда население хорошенько вложится в оборудование для жизни без электричества, тема отключений отпадет.
Недели через две - три
да обидно будет, тогда можно прикупить на лохе парочку генераторов за 1/3 стоимости
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 22:57

  UA написав:
  Faceless написав:
Думаю когда население хорошенько вложится в оборудование для жизни без электричества, тема отключений отпадет.
Недели через две - три.
Думаю, выиграют те, кто раньше всех вложился в оборудование и инфраструктуру - потом будет делаться все труднее и труднее. Энтузиазм и понимание нормальности у людей будут изменяться.
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 23:36

  Grand Touring написав:
  UA написав:
  Faceless написав:
Думаю когда население хорошенько вложится в оборудование для жизни без электричества, тема отключений отпадет.
Недели через две - три.
Думаю, выиграют те, кто раньше всех вложился в оборудование и инфраструктуру - потом будет делаться все труднее и труднее. Энтузиазм и понимание нормальности у людей будут изменяться.

Все ремонты для себя делал с ЛЕД лентой от безперебойника и без всяких там сенсорных варочных газовых поверхностей...а тут сука дом не отключают :mrgreen:

Квартирантам принципиально не помогаю оборудование и советом.
Наши люди ухуели потребляют энергоносителей в 3-4 раза больше, чем квартиранты японцы.
В короткие промежутки включений успевают по полной потреБлять. В квартирах 24-26 градусов тепла, теплые полы бойлера (когда увидел поотключал провода на электрощите) включены. Электрочайники (поотбирал) при наличии газа. Ипанутые :mrgreen:
Киловатт по 20 грн спасет страну.
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 23:51

  vitaliian написав:
  UA написав:Думаю когда население хорошенько вложится в оборудование для жизни без электричества, тема отключений отпадет.
Недели через две - три
да обидно будет, тогда можно прикупить на лохе парочку генераторов за 1/3 стоимости

2070 год
- Дедушка, дедушка а зачем тебе древний генератор в шкафу?
- Кацапы нападут - узнаешь!
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 00:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  UA написав:В короткие промежутки включений успевают по полной потреБлять. В квартирах 24-26 градусов тепла, теплые полы бойлера (когда увидел поотключал провода на электрощите) включены. Электрочайники (поотбирал) при наличии газа. Ипанутые
Киловатт по 20 грн спасет страну.
Всё верно,учицца никада нипоздна!
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 00:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

У Києві вимикатимуть світло навіть в тих будинках, які на одній лінії з об'єктами критичної інфраструктури, повідомив СЕО Yasno Сергій Коваленко.

За його словами, це будуть робити вручну, щоб зробити вимкнення більш справедливим.
Faceless
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