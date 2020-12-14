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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 01 гру, 2022 00:36
Faceless написав:
У Києві вимикатимуть світло навіть в тих будинках, які на одній лінії з об'єктами критичної інфраструктури, повідомив СЕО Yasno Сергій Коваленко.
За його словами, це будуть робити вручну, щоб зробити вимкнення більш справедливим.
да,вроде начали,но среди ночи врядли спецобученные будут это делать
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