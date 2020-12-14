Додано: Чет 01 гру, 2022 02:09

UA написав: Grand Touring написав: UA написав: Думаю, выиграют те, кто раньше всех вложился в оборудование и инфраструктуру - потом будет делаться все труднее и труднее. Энтузиазм и понимание нормальности у людей будут изменяться. Думаю, выиграют те, кто раньше всех вложился в оборудование и инфраструктуру - потом будет делаться все труднее и труднее. Энтузиазм и понимание нормальности у людей будут изменяться.

Все ремонты для себя делал с ЛЕД лентой от безперебойника и без всяких там сенсорных варочных газовых поверхностей...а тут сука дом не отключают



Квартирантам принципиально не помогаю оборудование и советом.

Наши люди ухуели потребляют энергоносителей в 3-4 раза больше, чем квартиранты японцы.

В короткие промежутки включений успевают по полной потреБлять. В квартирах 24-26 градусов тепла, теплые полы бойлера (когда увидел поотключал провода на электрощите) включены. Электрочайники (поотбирал) при наличии газа. Ипанутые

Киловатт по 20 грн спасет страну. Все ремонты для себя делал с ЛЕД лентой от безперебойника и без всяких там сенсорных варочных газовых поверхностей...а тут сука дом не отключаютКвартирантам принципиально не помогаю оборудование и советом.Наши люди ухуели потребляют энергоносителей в 3-4 раза больше, чем квартиранты японцы.В короткие промежутки включений успевают по полной потреБлять. В квартирах 24-26 градусов тепла, теплые полы бойлера (когда увидел поотключал провода на электрощите) включены. Электрочайники (поотбирал) при наличии газа. ИпанутыеКиловатт по 20 грн спасет страну.

Вы знаете, я ваши рациональные мнения поддерживаю всегда на 100% и не из-за вашего ника, а именно потому что они логичныНо тут вы меня вводите в ступорВ Дойче КВт/ч образно говоря в районе 10грн, ну 11тиЗарплату 1200€ платят только для того, чтоб гражданин не занимался на улицах тем, что было популярно у нас в 90е, высшее образование и мозги дают и пятёрку куевро и не только смузанутым вейперным писателям кодаНо свет не стоит 20грн/- более полуевро за киловатт!А у нас свет в 10грн потянет и газ по евро за куб, и доставку в половину цены куба на метре нарисуют не снигерийские, так наши ВексельбергиПотом воду сделают 100грн/куб холодную и тысячу - горячую, а если видите утечку - то вы не патриот и порохобот, гигакалория с обогревом атмосферы и уравниловкой без индивидуального счётчика - в ту же степь.Там и обслуживание монополисты нарисуют хрущу и панели на Соломенке как в Тетрисе за метр. и Хрен оспоришь, судиться за начисленные с потолка долги у нас тяжело и дорого, а карты и счета блокуют на раз по левым даже исполнительным решениямИ как периферия с населением на зарплате от минималки до 10кгрн потянут даже вдвое, не впятеро увеличенные тарифы??? Или в Киеве будут другие цены на газ/свет/воду/ГКал, как на Седьмом километре, Виталиний писал, администрация впаяла лохам в контейнерах?И как чайник на газу в который обычно лишней воды наливают огого съэкономит от электрического в который обычно наливают впритык? Это пока газ 7.98?Температуру в 25 градусов в квартире не поддерживаю, лишнее это, но 19-20 это санитарная норма с душа вылезти и не простудиться, как японцы вчетверо от наших кроят по всей коммунали, как Флуй стоками соседей греются и едят на шару в «Пунктах незламности»? Или просто с 7.00 до 21.00 они на работе и там же стирают, едят, греются, а дома в вашей квартире спят не раздеваючись?И так в отличии от совка телевизоры не греют воздух комнаты до перекала , а мощность всех ламп в доме часто до ста ватт, при союзе жарили зимой до 27 в квартире, вот и подтапливать не приходилось, наоборот форточки на ночь не закрывали, а сейчас полдня без света и отопления прицепом - и забыл когда форточку открывал последний раз