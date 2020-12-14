Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Думаю, выиграют те, кто раньше всех вложился в оборудование и инфраструктуру - потом будет делаться все труднее и труднее. Энтузиазм и понимание нормальности у людей будут изменяться.
Все ремонты для себя делал с ЛЕД лентой от безперебойника и без всяких там сенсорных варочных газовых поверхностей...а тут сука дом не отключают
Квартирантам принципиально не помогаю оборудование и советом. Наши люди ухуели потребляют энергоносителей в 3-4 раза больше, чем квартиранты японцы. В короткие промежутки включений успевают по полной потреБлять. В квартирах 24-26 градусов тепла, теплые полы бойлера (когда увидел поотключал провода на электрощите) включены. Электрочайники (поотбирал) при наличии газа. Ипанутые Киловатт по 20 грн спасет страну.
Вы знаете, я ваши рациональные мнения поддерживаю всегда на 100% и не из-за вашего ника, а именно потому что они логичны Но тут вы меня вводите в ступор В Дойче КВт/ч образно говоря в районе 10грн, ну 11ти Зарплату 1200€ платят только для того, чтоб гражданин не занимался на улицах тем, что было популярно у нас в 90е, высшее образование и мозги дают и пятёрку куевро и не только смузанутым вейперным писателям кода Но свет не стоит 20грн/- более полуевро за киловатт! А у нас свет в 10грн потянет и газ по евро за куб, и доставку в половину цены куба на метре нарисуют не снигерийские, так наши Вексельберги Потом воду сделают 100грн/куб холодную и тысячу - горячую, а если видите утечку - то вы не патриот и порохобот, гигакалория с обогревом атмосферы и уравниловкой без индивидуального счётчика - в ту же степь. Там и обслуживание монополисты нарисуют хрущу и панели на Соломенке как в Тетрисе за метр. и Хрен оспоришь, судиться за начисленные с потолка долги у нас тяжело и дорого, а карты и счета блокуют на раз по левым даже исполнительным решениям И как периферия с населением на зарплате от минималки до 10кгрн потянут даже вдвое, не впятеро увеличенные тарифы??? Или в Киеве будут другие цены на газ/свет/воду/ГКал, как на Седьмом километре, Виталиний писал, администрация впаяла лохам в контейнерах? И как чайник на газу в который обычно лишней воды наливают огого съэкономит от электрического в который обычно наливают впритык? Это пока газ 7.98? Температуру в 25 градусов в квартире не поддерживаю, лишнее это, но 19-20 это санитарная норма с душа вылезти и не простудиться, как японцы вчетверо от наших кроят по всей коммунали, как Флуй стоками соседей греются и едят на шару в «Пунктах незламности»? Или просто с 7.00 до 21.00 они на работе и там же стирают, едят, греются, а дома в вашей квартире спят не раздеваючись? И так в отличии от совка телевизоры не греют воздух комнаты до перекала , а мощность всех ламп в доме часто до ста ватт, при союзе жарили зимой до 27 в квартире, вот и подтапливать не приходилось, наоборот форточки на ночь не закрывали, а сейчас полдня без света и отопления прицепом - и забыл когда форточку открывал последний раз
Faceless написав:У Києві вимикатимуть світло навіть в тих будинках, які на одній лінії з об'єктами критичної інфраструктури, повідомив СЕО Yasno Сергій Коваленко.
За його словами, це будуть робити вручну, щоб зробити вимкнення більш справедливим.
Sergiy Terokhin Кожного вечора дивлюсь з темряви на Новопечерські Липки. Всі величезні хмарочоси радісно яскраві. Хіба там є як кажуть "об'єкти критичної інфраструктури"? Та ні, там живуть критично важливі суб'єкти. Сумно. Позначка «Подобається» · Відповісти · 6 · 7 год https://www.pravda.com.ua/news/2022/11/30/7378726/
У Львові також є "недоторкані райони", де ніколи не вимикають світло (і це не критична інфра
а звичайні люди мають е/е по 4 год на добу... зараз 4 є, 8 немає, потім знову 4 є і знову вимкнення на 8год...
Faceless написав:У Києві вимикатимуть світло навіть в тих будинках, які на одній лінії з об'єктами критичної інфраструктури, повідомив СЕО Yasno Сергій Коваленко.
За його словами, це будуть робити вручну, щоб зробити вимкнення більш справедливим.
Sergiy Terokhin Кожного вечора дивлюсь з темряви на Новопечерські Липки. Всі величезні хмарочоси радісно яскраві. Хіба там є як кажуть "об'єкти критичної інфраструктури"? Та ні, там живуть критично важливі суб'єкти. Сумно. Позначка «Подобається» · Відповісти · 6 · 7 год https://www.pravda.com.ua/news/2022/11/30/7378726/
У Львові також є "недоторкані райони", де ніколи не вимикають світло (і це не критична інфра
а звичайні люди мають е/е по 4 год на добу... зараз 4 є, 8 немає, потім знову 4 є і знову вимкнення на 8год...
Сидячи в темряві спостерігав, як за озером в Наварії яскраво світиться, навіть вуличне освітлення(яке зара навіть! в Малечковичах і Солонці вимкнули), тепер вони сидять в темряві-є таки трохи справедливості на тому світі. 😎
UA написав:Все ремонты для себя делал с ЛЕД лентой от безперебойника и без всяких там сенсорных варочных газовых поверхностей...а тут сука дом не отключают
Квартирантам принципиально не помогаю оборудование и советом. Наши люди ухуели потребляют энергоносителей в 3-4 раза больше, чем квартиранты японцы. В короткие промежутки включений успевают по полной потреБлять. В квартирах 24-26 градусов тепла, теплые полы бойлера (когда увидел поотключал провода на электрощите) включены. Электрочайники (поотбирал) при наличии газа. Ипанутые Киловатт по 20 грн спасет страну.
Вы знаете, я ваши рациональные мнения поддерживаю всегда на 100% и не из-за вашего ника, а именно потому что они логичны Но тут вы меня вводите в ступор В Дойче КВт/ч образно говоря в районе 10грн, ну 11ти Зарплату 1200€ платят только для того, чтоб гражданин не занимался на улицах тем, что было популярно у нас в 90е, высшее образование и мозги дают и пятёрку куевро и не только смузанутым вейперным писателям кода Но свет не стоит 20грн/- более полуевро за киловатт! А у нас свет в 10грн потянет и газ по евро за куб, и доставку в половину цены куба на метре нарисуют не снигерийские, так наши Вексельберги Потом воду сделают 100грн/куб холодную и тысячу - горячую, а если видите утечку - то вы не патриот и порохобот, гигакалория с обогревом атмосферы и уравниловкой без индивидуального счётчика - в ту же степь. Там и обслуживание монополисты нарисуют хрущу и панели на Соломенке как в Тетрисе за метр. и Хрен оспоришь, судиться за начисленные с потолка долги у нас тяжело и дорого, а карты и счета блокуют на раз по левым даже исполнительным решениям И как периферия с населением на зарплате от минималки до 10кгрн потянут даже вдвое, не впятеро увеличенные тарифы??? Или в Киеве будут другие цены на газ/свет/воду/ГКал, как на Седьмом километре, Виталиний писал, администрация впаяла лохам в контейнерах? И как чайник на газу в который обычно лишней воды наливают огого съэкономит от электрического в который обычно наливают впритык? Это пока газ 7.98? Температуру в 25 градусов в квартире не поддерживаю, лишнее это, но 19-20 это санитарная норма с душа вылезти и не простудиться, как японцы вчетверо от наших кроят по всей коммунали, как Флуй стоками соседей греются и едят на шару в «Пунктах незламности»? Или просто с 7.00 до 21.00 они на работе и там же стирают, едят, греются, а дома в вашей квартире спят не раздеваючись? И так в отличии от совка телевизоры не греют воздух комнаты до перекала , а мощность всех ламп в доме часто до ста ватт, при союзе жарили зимой до 27 в квартире, вот и подтапливать не приходилось, наоборот форточки на ночь не закрывали, а сейчас полдня без света и отопления прицепом - и забыл когда форточку открывал последний раз
В современных новостроях уровень освещения в люменах на кв. метр в раз 10 выше, чем у бабушки с одной лед лампой в люстре. Если UA не пожлобился и даже в арендной квартире сделал 2 или даже 3 сценария освещения, почему не использовать маломощный вариант на период войны? Хотите экономить - повышайте тарифы и строго отключайте за неуплату. Все эти призывы экономить имеют смысл с 20-30% населения. Остальные собаки Павлова.
UA Вы не ответили как умудряются экономить япошки, топят они только котят в бачке унитаза ли, духовку с посудомоечной машиной первый раз у вас в квартире увидели, свет дома в Ниппоне и в вашей квартире у них от горящей пиалы с сакэ ли, и как борьба с неплательщиками увяжется с ценой КВт/ч хотя бы в пять гривен, пол города отключат и всю область или просто так Ахметке дополнительную статью дохода прям на платиновую карточку в отдельном разделе конституции пропишут?
UA написав:Хотите экономить - повышайте тарифы и строго отключайте за неуплату.
А потери при транспортировке предлагаете оставить на текущем уровне? И оплату за ресурсы отдельно и за доставку отдельно, как гениально сейчас придумано, оставляем, чтобы у толстых пацанов штаны не спадали? Предлагаю еще и акциз ввести в стоимость энергоресурсов, как сидит в бензине на "строительство новых европейских дорог".
А если серьезно, то да - собаки то они Павлова, но рыба то - с головы. По телеку в марафонах показывают какие-то красивые восстановленные после русни дома в области, а в реале вижу что дом в который прилетела первая ракета в Киеве до сих пор відбудовують.