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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10460104611046210463>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 148
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 00:36

  Faceless написав:У Києві вимикатимуть світло навіть в тих будинках, які на одній лінії з об'єктами критичної інфраструктури, повідомив СЕО Yasno Сергій Коваленко.

За його словами, це будуть робити вручну, щоб зробити вимкнення більш справедливим.

да,вроде начали,но среди ночи врядли спецобученные будут это делать
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 02:09

  UA написав:
  Grand Touring написав:
  UA написав:Думаю, выиграют те, кто раньше всех вложился в оборудование и инфраструктуру - потом будет делаться все труднее и труднее. Энтузиазм и понимание нормальности у людей будут изменяться.

Все ремонты для себя делал с ЛЕД лентой от безперебойника и без всяких там сенсорных варочных газовых поверхностей...а тут сука дом не отключают :mrgreen:

Квартирантам принципиально не помогаю оборудование и советом.
Наши люди ухуели потребляют энергоносителей в 3-4 раза больше, чем квартиранты японцы.
В короткие промежутки включений успевают по полной потреБлять. В квартирах 24-26 градусов тепла, теплые полы бойлера (когда увидел поотключал провода на электрощите) включены. Электрочайники (поотбирал) при наличии газа. Ипанутые :mrgreen:
Киловатт по 20 грн спасет страну.

Вы знаете, я ваши рациональные мнения поддерживаю всегда на 100% и не из-за вашего ника, а именно потому что они логичны
Но тут вы меня вводите в ступор
В Дойче КВт/ч образно говоря в районе 10грн, ну 11ти
Зарплату 1200€ платят только для того, чтоб гражданин не занимался на улицах тем, что было популярно у нас в 90е, высшее образование и мозги дают и пятёрку куевро и не только смузанутым вейперным писателям кода
Но свет не стоит 20грн/- более полуевро за киловатт!
А у нас свет в 10грн потянет и газ по евро за куб, и доставку в половину цены куба на метре нарисуют не снигерийские, так наши Вексельберги
Потом воду сделают 100грн/куб холодную и тысячу - горячую, а если видите утечку - то вы не патриот и порохобот, гигакалория с обогревом атмосферы и уравниловкой без индивидуального счётчика - в ту же степь.
Там и обслуживание монополисты нарисуют хрущу и панели на Соломенке как в Тетрисе за метр. и Хрен оспоришь, судиться за начисленные с потолка долги у нас тяжело и дорого, а карты и счета блокуют на раз по левым даже исполнительным решениям
И как периферия с населением на зарплате от минималки до 10кгрн потянут даже вдвое, не впятеро увеличенные тарифы??? Или в Киеве будут другие цены на газ/свет/воду/ГКал, как на Седьмом километре, Виталиний писал, администрация впаяла лохам в контейнерах?
И как чайник на газу в который обычно лишней воды наливают огого съэкономит от электрического в который обычно наливают впритык? Это пока газ 7.98?
Температуру в 25 градусов в квартире не поддерживаю, лишнее это, но 19-20 это санитарная норма с душа вылезти и не простудиться, как японцы вчетверо от наших кроят по всей коммунали, как Флуй стоками соседей греются и едят на шару в «Пунктах незламности»? Или просто с 7.00 до 21.00 они на работе и там же стирают, едят, греются, а дома в вашей квартире спят не раздеваючись?
И так в отличии от совка телевизоры не греют воздух комнаты до перекала , а мощность всех ламп в доме часто до ста ватт, при союзе жарили зимой до 27 в квартире, вот и подтапливать не приходилось, наоборот форточки на ночь не закрывали, а сейчас полдня без света и отопления прицепом - и забыл когда форточку открывал последний раз
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 08:49

  Faceless написав:У Києві вимикатимуть світло навіть в тих будинках, які на одній лінії з об'єктами критичної інфраструктури, повідомив СЕО Yasno Сергій Коваленко.

За його словами, це будуть робити вручну, щоб зробити вимкнення більш справедливим.


Sergiy Terokhin
Кожного вечора дивлюсь з темряви на Новопечерські Липки. Всі величезні хмарочоси радісно яскраві. Хіба там є як кажуть "об'єкти критичної інфраструктури"? Та ні, там живуть критично важливі суб'єкти. Сумно.
Позначка «Подобається» · Відповісти · 6 · 7 год
https://www.pravda.com.ua/news/2022/11/30/7378726/

У Львові також є "недоторкані райони", де ніколи не вимикають світло (і це не критична інфра 8)

а звичайні люди мають е/е по 4 год на добу...
зараз 4 є, 8 немає, потім знову 4 є і знову вимкнення на 8год...
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 09:09

  jump написав:
  Faceless написав:У Києві вимикатимуть світло навіть в тих будинках, які на одній лінії з об'єктами критичної інфраструктури, повідомив СЕО Yasno Сергій Коваленко.

За його словами, це будуть робити вручну, щоб зробити вимкнення більш справедливим.


Sergiy Terokhin
Кожного вечора дивлюсь з темряви на Новопечерські Липки. Всі величезні хмарочоси радісно яскраві. Хіба там є як кажуть "об'єкти критичної інфраструктури"? Та ні, там живуть критично важливі суб'єкти. Сумно.
Позначка «Подобається» · Відповісти · 6 · 7 год
https://www.pravda.com.ua/news/2022/11/30/7378726/

У Львові також є "недоторкані райони", де ніколи не вимикають світло (і це не критична інфра 8)

а звичайні люди мають е/е по 4 год на добу...
зараз 4 є, 8 немає, потім знову 4 є і знову вимкнення на 8год...

Сидячи в темряві спостерігав, як за озером в Наварії яскраво світиться, навіть вуличне освітлення(яке зара навіть! в Малечковичах і Солонці вимкнули), тепер вони сидять в темряві-є таки трохи справедливості на тому світі. 😎
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 09:15

  барабашов написав:
  UA написав:Все ремонты для себя делал с ЛЕД лентой от безперебойника и без всяких там сенсорных варочных газовых поверхностей...а тут сука дом не отключают :mrgreen:

Квартирантам принципиально не помогаю оборудование и советом.
Наши люди ухуели потребляют энергоносителей в 3-4 раза больше, чем квартиранты японцы.
В короткие промежутки включений успевают по полной потреБлять. В квартирах 24-26 градусов тепла, теплые полы бойлера (когда увидел поотключал провода на электрощите) включены. Электрочайники (поотбирал) при наличии газа. Ипанутые :mrgreen:
Киловатт по 20 грн спасет страну.

Вы знаете, я ваши рациональные мнения поддерживаю всегда на 100% и не из-за вашего ника, а именно потому что они логичны
Но тут вы меня вводите в ступор
В Дойче КВт/ч образно говоря в районе 10грн, ну 11ти
Зарплату 1200€ платят только для того, чтоб гражданин не занимался на улицах тем, что было популярно у нас в 90е, высшее образование и мозги дают и пятёрку куевро и не только смузанутым вейперным писателям кода
Но свет не стоит 20грн/- более полуевро за киловатт!
А у нас свет в 10грн потянет и газ по евро за куб, и доставку в половину цены куба на метре нарисуют не снигерийские, так наши Вексельберги
Потом воду сделают 100грн/куб холодную и тысячу - горячую, а если видите утечку - то вы не патриот и порохобот, гигакалория с обогревом атмосферы и уравниловкой без индивидуального счётчика - в ту же степь.
Там и обслуживание монополисты нарисуют хрущу и панели на Соломенке как в Тетрисе за метр. и Хрен оспоришь, судиться за начисленные с потолка долги у нас тяжело и дорого, а карты и счета блокуют на раз по левым даже исполнительным решениям
И как периферия с населением на зарплате от минималки до 10кгрн потянут даже вдвое, не впятеро увеличенные тарифы??? Или в Киеве будут другие цены на газ/свет/воду/ГКал, как на Седьмом километре, Виталиний писал, администрация впаяла лохам в контейнерах?
И как чайник на газу в который обычно лишней воды наливают огого съэкономит от электрического в который обычно наливают впритык? Это пока газ 7.98?
Температуру в 25 градусов в квартире не поддерживаю, лишнее это, но 19-20 это санитарная норма с душа вылезти и не простудиться, как японцы вчетверо от наших кроят по всей коммунали, как Флуй стоками соседей греются и едят на шару в «Пунктах незламности»? Или просто с 7.00 до 21.00 они на работе и там же стирают, едят, греются, а дома в вашей квартире спят не раздеваючись?
И так в отличии от совка телевизоры не греют воздух комнаты до перекала , а мощность всех ламп в доме часто до ста ватт, при союзе жарили зимой до 27 в квартире, вот и подтапливать не приходилось, наоборот форточки на ночь не закрывали, а сейчас полдня без света и отопления прицепом - и забыл когда форточку открывал последний раз

В современных новостроях уровень освещения в люменах на кв. метр в раз 10 выше, чем у бабушки с одной лед лампой в люстре. Если UA не пожлобился и даже в арендной квартире сделал 2 или даже 3 сценария освещения, почему не использовать маломощный вариант на период войны?
Хотите экономить - повышайте тарифы и строго отключайте за неуплату.
Все эти призывы экономить имеют смысл с 20-30% населения.
Остальные собаки Павлова.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 10:08

UA
Вы не ответили как умудряются экономить япошки, топят они только котят в бачке унитаза ли, духовку с посудомоечной машиной первый раз у вас в квартире увидели, свет дома в Ниппоне и в вашей квартире у них от горящей пиалы с сакэ ли, и как борьба с неплательщиками увяжется с ценой КВт/ч хотя бы в пять гривен, пол города отключат и всю область или просто так Ахметке дополнительную статью дохода прям на платиновую карточку в отдельном разделе конституции пропишут?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 10:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  UA написав:Хотите экономить - повышайте тарифы и строго отключайте за неуплату.

Смешно, все лето не имел доступа к щитовой, так мне ставили потребление эл.енергии от 275 до 375 кВт в месяц (это где-то при реальных 50кВт потребления).
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 10:28

  Faceless написав:У Києві вимикатимуть світло навіть в тих будинках, які на одній лінії з об'єктами критичної інфраструктури, повідомив СЕО Yasno Сергій Коваленко.

За його словами, це будуть робити вручну, щоб зробити вимкнення більш справедливим.

Там ще було дописано, список недоторканних скоротили з 2000 до 750 будинків.

На Русанівці коїться хто зна що - електрики не було з 16.30 до 4.00 (деякі будинки). На Березняках аналогічно 20.00 - 10..?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 10:44

  UA написав:Хотите экономить - повышайте тарифы и строго отключайте за неуплату.


А потери при транспортировке предлагаете оставить на текущем уровне?
И оплату за ресурсы отдельно и за доставку отдельно, как гениально сейчас придумано, оставляем, чтобы у толстых пацанов штаны не спадали?
Предлагаю еще и акциз ввести в стоимость энергоресурсов, как сидит в бензине на "строительство новых европейских дорог".

А если серьезно, то да - собаки то они Павлова, но рыба то - с головы.
По телеку в марафонах показывают какие-то красивые восстановленные после русни дома в области, а в реале вижу что дом в который прилетела первая ракета в Киеве до сих пор відбудовують.
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 10:45

  барабашов написав:как умудряются экономить япошки, топят они только котят в бачке унитаза
там квартиры по 15м2 чё их топить.
vitaliian
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