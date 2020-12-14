Додано: Чет 01 гру, 2022 11:22

UA

Расход воды радикально меньше - Ну это же классика от Мыколы Яныча про корову и доить - они не смывают и жрут не дома плюс гигиена как весной в Мариуполе?

Температуру ставят на 6-7градусов меньше - это плюс поквартирному счётчику, счётчик на дом на это плевал, а сейчас с подачей тепла только синхронно с ЭЭ - нагреть бы квартиру до их уровня с плюс 15ти

Бельё тоже вопрос, трусы то с майкой не вопрос, а штаны, особенно джинсы светлые от нашей грязи уличной по два раза надо стирать, а если и ещё в потёмках с 16.00 до 7.00 на...бнуться где то на идеальном покрытии тротуаров с ямами в 10см и в лужу с химией, что дороги поливают сейчас от льда - только руками отстирывать, так же само пуховик если протереть о машину в го...вне по крышу от таящего снега, пятна деликатная стирка не отстирывает.

По поводу долгов и переговоров - это как требовать от всех покупать рибай в ЛяСильпо. Жрать мясо все всё равно будут, но не все рибай потянут, тем более что не все в мире Эйра и ОлежаноРеспекиа живут