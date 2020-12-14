А у них есть такие аэродромы как у нас? И энергоэффективность хрущиков?
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Додано: Чет 01 гру, 2022 10:47
Додано: Чет 01 гру, 2022 10:49
- Отопление в среднем на 6-7 градусов ниже. Наши врубают на полную.
- Расход воды (в.т. числе горячей) в 3 раза меньше. Душ вместе с ними не принимал, деталей не подскажу.
- Сортируют белье по степени загрязненности и выбирают соответствующую програму. У наших как правило программа одна - та что очень хорошо отстирывает.
- Воду в чайник наливают мерным стаканом.
При этом холодильник забивают деликатесами на пару штук баксов и кухонные ножи по 50 - 70 баксов за штуку.
Только мгновенные отключения за неуплату заставят пересмотреть подход к потреблению.
Уговоры свести к нулю, только прямое воздействие.
Я в 90-х занимался вопросами задолженности, психологию хомячков знаю
Додано: Чет 01 гру, 2022 10:57
вы жестоки. Э.э. установить тариф 4,5/кв. Первые 30 дней от даты счёта скидка 50%. Кто хочет скидку платит вовремя, кому деньги нужнее платит по 4,5. Этот выбор мягче чем ваш, к тому же за неплательщиков Ахметбаши получит доп проффит. А отключит - не получит ничего.
Ещё можно ввести предоплаченные пакеты 1000квт по 2 грн 3000 кВт по 1,50. Я так раньше топливо покупал, загнал виртуальные литры на топливную карту, цена на Стелле меняется, а моя цена остаётся как на момент покупки. Жаль перед войной не успел залить топлива на карту...
Додано: Чет 01 гру, 2022 11:22
UA
Расход воды радикально меньше - Ну это же классика от Мыколы Яныча про корову и доить - они не смывают и жрут не дома плюс гигиена как весной в Мариуполе?
Температуру ставят на 6-7градусов меньше - это плюс поквартирному счётчику, счётчик на дом на это плевал, а сейчас с подачей тепла только синхронно с ЭЭ - нагреть бы квартиру до их уровня с плюс 15ти
Бельё тоже вопрос, трусы то с майкой не вопрос, а штаны, особенно джинсы светлые от нашей грязи уличной по два раза надо стирать, а если и ещё в потёмках с 16.00 до 7.00 на...бнуться где то на идеальном покрытии тротуаров с ямами в 10см и в лужу с химией, что дороги поливают сейчас от льда - только руками отстирывать, так же само пуховик если протереть о машину в го...вне по крышу от таящего снега, пятна деликатная стирка не отстирывает.
По поводу долгов и переговоров - это как требовать от всех покупать рибай в ЛяСильпо. Жрать мясо все всё равно будут, но не все рибай потянут, тем более что не все в мире Эйра и ОлежаноРеспекиа живут
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