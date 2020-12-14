А у них есть такие аэродромы как у нас? И энергоэффективность хрущиков?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 01 гру, 2022 10:47
Додано: Чет 01 гру, 2022 10:49
- Отопление в среднем на 6-7 градусов ниже. Наши врубают на полную.
- Расход воды (в.т. числе горячей) в 3 раза меньше. Душ вместе с ними не принимал, деталей не подскажу.
- Сортируют белье по степени загрязненности и выбирают соответствующую програму. У наших как правило программа одна - та что очень хорошо отстирывает.
- Воду в чайник наливают мерным стаканом.
При этом холодильник забивают деликатесами на пару штук баксов и кухонные ножи по 50 - 70 баксов за штуку.
Только мгновенные отключения за неуплату заставят пересмотреть подход к потреблению.
Уговоры свести к нулю, только прямое воздействие.
Я в 90-х занимался вопросами задолженности, психологию хомячков знаю
Додано: Чет 01 гру, 2022 10:57
вы жестоки. Э.э. установить тариф 4,5/кв. Первые 30 дней от даты счёта скидка 50%. Кто хочет скидку платит вовремя, кому деньги нужнее платит по 4,5. Этот выбор мягче чем ваш, к тому же за неплательщиков Ахметбаши получит доп проффит. А отключит - не получит ничего.
Ещё можно ввести предоплаченные пакеты 1000квт по 2 грн 3000 кВт по 1,50. Я так раньше топливо покупал, загнал виртуальные литры на топливную карту, цена на Стелле меняется, а моя цена остаётся как на момент покупки. Жаль перед войной не успел залить топлива на карту...
Додано: Чет 01 гру, 2022 12:29
я так понимаю что после войны все кто выехал вернуться в киев
т.к. читаю фейсбук одной барышни с австрийским или немецким МБА, знанием нескольких языков и тд. уже пол года не может найти работу там. живет на пособие 260 евро в месяц в Вене.
Додано: Чет 01 гру, 2022 12:47
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Просто один прогноз за другим. Один лучше другого.
Совсем не звонят?
Додано: Чет 01 гру, 2022 12:56
Уже пищат - даже несмотря на работу. Хотят домой.
Додано: Чет 01 гру, 2022 12:58
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
что не нравится?
там же даже трава зеленее
Додано: Чет 01 гру, 2022 13:05
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Чет 01 гру, 2022 13:07
У неё либо скверный характер, что на МБА курсе ни с кем не подружилась, либо нет МБА. Второе реальнее.
Додано: Чет 01 гру, 2022 13:11
у вас наверное МБА нет если спрашиваете
у меня несколько человек с мба топ10 уехавших никак не могут найти работу по месту прибывания.
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