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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 01 гру, 2022 13:21
Олежан написав: stm написав: Олежан написав:
я так понимаю что после войны все кто выехал вернуться в киев
т.к. читаю фейсбук одной барышни с австрийским или немецким МБА, знанием нескольких языков и тд. уже пол года не может найти работу там. живет на пособие 260 евро в месяц в Вене.
У неё либо скверный характер, что на МБА курсе ни с кем не подружилась, либо нет МБА. Второе реальнее.
у вас наверное МБА нет если спрашиваете
у меня несколько человек с мба топ10 уехавших никак не могут найти работу по месту прибывания.
У Трибеки тоже было Донецкое МБА, вообще не показатель.
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Додано: Чет 01 гру, 2022 13:37
Олежан написав: stm написав: Олежан написав:
я так понимаю что после войны все кто выехал вернуться в киев
т.к. читаю фейсбук одной барышни с австрийским или немецким МБА, знанием нескольких языков и тд. уже пол года не может найти работу там. живет на пособие 260 евро в месяц в Вене.
У неё либо скверный характер, что на МБА курсе ни с кем не подружилась, либо нет МБА. Второе реальнее.
у вас наверное МБА нет если спрашиваете
у меня несколько человек с мба топ10 уехавших никак не могут найти работу по месту прибывания.
На какие фирмы они работали? Или собственный бизнес?
Более чем огромное количество международных контор как в ЕС, так в США, Канаде брало на релокацию людей работавших в их отделениях в Украине. Первое время им отдавали квартиры, которые держат для поселения командировочных. Брали семьями прямо. Сотрудники тоже активно участвовали в жизни переселенцев.
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Додано: Чет 01 гру, 2022 13:40
По личным наблюдениям в 90% случаев корона мешает. Ну не может бывший нач вип отделения какого-то банка из Украины пойти обычным клерком. Он лучше будет сидеть на пособии и ныть что его не ценят и работы нет. А тут вообще МБА! Минимум 5000евро небось хотелка. А те кто не выделываются, пошли еще летом пускай на низшую ланку по своей специальности, и уже сейчас через 4-5 месяцев получили повышение и нормально работают.
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Додано: Чет 01 гру, 2022 14:00
Меня на месяц забанили за то, что я спрогнозировал блекаут до конца ноября. До этого банили за то, что прогнозировал, что Путин готовил массированные ракетные удары, в частности по Киеву. За курс доллара постоянно банят, хотя все сбывается.
В 2023 он правительственный квартал разнесет. Попытается разрушить мосты.
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Zebra
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Додано: Чет 01 гру, 2022 14:01
Zebra написав:
Меня на месяц забанили за то, что я спрогнозировал блекаут до конца ноября. До этого банили за то, что прогнозировал, что Путин готовил массированные ракетные удары, в частности по Киеву. За курс доллара постоянно банят, хотя все сбывается.
В 2023 он правительственный квартал разнесет. Попытается разрушить мосты.
за то что накаркал
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Олежан
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Додано: Чет 01 гру, 2022 14:16
Zebra написав:
Меня на месяц забанили за то, что я спрогнозировал блекаут до конца ноября. До этого банили за то, что прогнозировал, что Путин готовил массированные ракетные удары, в частности по Киеву. За курс доллара постоянно банят, хотя все сбывается.
В 2023 он правительственный квартал разнесет. Попытается разрушить мосты.
А район Гулливера не пострадает?
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барабашов
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Додано: Чет 01 гру, 2022 14:23
Zebra написав:
Меня на месяц забанили за то, что я спрогнозировал блекаут до конца ноября. До этого банили за то, что прогнозировал, что Путин готовил массированные ракетные удары, в частности по Киеву. За курс доллара постоянно банят, хотя все сбывается.
В 2023 он правительственный квартал разнесет. Попытается разрушить мосты.
Что бы что? На ЗСУ это не влияет. Антоновский сколько мы хаймарсами колбасили? Просто потому что может? Так с 5 декабря пизда его бюджету. Там за Германию всё переживали, всё, выдыхаем 15 летний газовый контракт с Катаром. 15 лет денег от газа не видать. Венесуэльская нефть следующая. Развал РФ как и союза становится всё ближе.
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stm
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Додано: Чет 01 гру, 2022 14:26
На месте Путина учитывая всю геополитическую важность сохранения лица и исторического наследия, вижу ещё более печальные события нас ждут впереди...
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Zebra
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Додано: Чет 01 гру, 2022 14:30
stm написав: Zebra написав:
Меня на месяц забанили за то, что я спрогнозировал блекаут до конца ноября. До этого банили за то, что прогнозировал, что Путин готовил массированные ракетные удары, в частности по Киеву. За курс доллара постоянно банят, хотя все сбывается.
В 2023 он правительственный квартал разнесет. Попытается разрушить мосты.
Что бы что? На ЗСУ это не влияет. Антоновский сколько мы хаймарсами колбасили? Просто потому что может? Так с 5 декабря пизда его бюджету. Там за Германию всё переживали, всё, выдыхаем 15 летний газовый контракт с Катаром. 15 лет денег от газа не видать. Венесуэльская нефть следующая. Развал РФ как и союза становится всё ближе.
Деньги и санкции ничего не решают. Сначала они нас испепелят, а потом сами развалятся. У дикого вождя руснявого племени дубинка в руках. Он будет ею лупить пока или сам не сдохнет, или соплеменники не угомонят, или такой же дубинкой по морде не получит.
У хаймерсов боевая часть 150 кг. У крылатых ракет 450-950. Возле моста или по мосту бабахнет, пролеты ветром сдует.
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Zebra
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