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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10461104621046310464

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 148
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 13:21

  Олежан написав:
  stm написав:
  Олежан написав:я так понимаю что после войны все кто выехал вернуться в киев
т.к. читаю фейсбук одной барышни с австрийским или немецким МБА, знанием нескольких языков и тд. уже пол года не может найти работу там. живет на пособие 260 евро в месяц в Вене.

У неё либо скверный характер, что на МБА курсе ни с кем не подружилась, либо нет МБА. Второе реальнее.


у вас наверное МБА нет если спрашиваете :mrgreen:
у меня несколько человек с мба топ10 уехавших никак не могут найти работу по месту прибывания.

У Трибеки тоже было Донецкое МБА, вообще не показатель.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 13:37

  Олежан написав:
  stm написав:
  Олежан написав:я так понимаю что после войны все кто выехал вернуться в киев
т.к. читаю фейсбук одной барышни с австрийским или немецким МБА, знанием нескольких языков и тд. уже пол года не может найти работу там. живет на пособие 260 евро в месяц в Вене.

У неё либо скверный характер, что на МБА курсе ни с кем не подружилась, либо нет МБА. Второе реальнее.


у вас наверное МБА нет если спрашиваете :mrgreen:
у меня несколько человек с мба топ10 уехавших никак не могут найти работу по месту прибывания.

На какие фирмы они работали? Или собственный бизнес?
Более чем огромное количество международных контор как в ЕС, так в США, Канаде брало на релокацию людей работавших в их отделениях в Украине. Первое время им отдавали квартиры, которые держат для поселения командировочных. Брали семьями прямо. Сотрудники тоже активно участвовали в жизни переселенцев.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 13:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

По личным наблюдениям в 90% случаев корона мешает. Ну не может бывший нач вип отделения какого-то банка из Украины пойти обычным клерком. Он лучше будет сидеть на пособии и ныть что его не ценят и работы нет. А тут вообще МБА! Минимум 5000евро небось хотелка. А те кто не выделываются, пошли еще летом пускай на низшую ланку по своей специальности, и уже сейчас через 4-5 месяцев получили повышение и нормально работают.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 14:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Меня на месяц забанили за то, что я спрогнозировал блекаут до конца ноября. До этого банили за то, что прогнозировал, что Путин готовил массированные ракетные удары, в частности по Киеву. За курс доллара постоянно банят, хотя все сбывается.
В 2023 он правительственный квартал разнесет. Попытается разрушить мосты.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 14:01

  Zebra написав:Меня на месяц забанили за то, что я спрогнозировал блекаут до конца ноября. До этого банили за то, что прогнозировал, что Путин готовил массированные ракетные удары, в частности по Киеву. За курс доллара постоянно банят, хотя все сбывается.
В 2023 он правительственный квартал разнесет. Попытается разрушить мосты.

за то что накаркал :mrgreen:
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 14:16

  Zebra написав:Меня на месяц забанили за то, что я спрогнозировал блекаут до конца ноября. До этого банили за то, что прогнозировал, что Путин готовил массированные ракетные удары, в частности по Киеву. За курс доллара постоянно банят, хотя все сбывается.
В 2023 он правительственный квартал разнесет. Попытается разрушить мосты.

А район Гулливера не пострадает?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 14:23

  Zebra написав:Меня на месяц забанили за то, что я спрогнозировал блекаут до конца ноября. До этого банили за то, что прогнозировал, что Путин готовил массированные ракетные удары, в частности по Киеву. За курс доллара постоянно банят, хотя все сбывается.
В 2023 он правительственный квартал разнесет. Попытается разрушить мосты.

Что бы что? На ЗСУ это не влияет. Антоновский сколько мы хаймарсами колбасили? Просто потому что может? Так с 5 декабря пизда его бюджету. Там за Германию всё переживали, всё, выдыхаем 15 летний газовый контракт с Катаром. 15 лет денег от газа не видать. Венесуэльская нефть следующая. Развал РФ как и союза становится всё ближе.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 14:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

На месте Путина учитывая всю геополитическую важность сохранения лица и исторического наследия, вижу ещё более печальные события нас ждут впереди...
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 14:30

  stm написав:
  Zebra написав:Меня на месяц забанили за то, что я спрогнозировал блекаут до конца ноября. До этого банили за то, что прогнозировал, что Путин готовил массированные ракетные удары, в частности по Киеву. За курс доллара постоянно банят, хотя все сбывается.
В 2023 он правительственный квартал разнесет. Попытается разрушить мосты.

Что бы что? На ЗСУ это не влияет. Антоновский сколько мы хаймарсами колбасили? Просто потому что может? Так с 5 декабря пизда его бюджету. Там за Германию всё переживали, всё, выдыхаем 15 летний газовый контракт с Катаром. 15 лет денег от газа не видать. Венесуэльская нефть следующая. Развал РФ как и союза становится всё ближе.

Деньги и санкции ничего не решают. Сначала они нас испепелят, а потом сами развалятся. У дикого вождя руснявого племени дубинка в руках. Он будет ею лупить пока или сам не сдохнет, или соплеменники не угомонят, или такой же дубинкой по морде не получит.

У хаймерсов боевая часть 150 кг. У крылатых ракет 450-950. Возле моста или по мосту бабахнет, пролеты ветром сдует.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 14:34

  Zebra написав:На месте Путина учитывая всю геополитическую важность сохранения лица и исторического наследия, вижу ещё более печальные события нас ждут впереди...

Нету уже наследия. Только развал и разруха. Массонская ложа уже все решила )))
stm
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