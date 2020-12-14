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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 01 гру, 2022 13:21
Олежан написав: stm написав: Олежан написав:
я так понимаю что после войны все кто выехал вернуться в киев
т.к. читаю фейсбук одной барышни с австрийским или немецким МБА, знанием нескольких языков и тд. уже пол года не может найти работу там. живет на пособие 260 евро в месяц в Вене.
У неё либо скверный характер, что на МБА курсе ни с кем не подружилась, либо нет МБА. Второе реальнее.
у вас наверное МБА нет если спрашиваете
у меня несколько человек с мба топ10 уехавших никак не могут найти работу по месту прибывания.
У Трибеки тоже было Донецкое МБА, вообще не показатель.
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Додано: Чет 01 гру, 2022 13:37
Олежан написав: stm написав: Олежан написав:
я так понимаю что после войны все кто выехал вернуться в киев
т.к. читаю фейсбук одной барышни с австрийским или немецким МБА, знанием нескольких языков и тд. уже пол года не может найти работу там. живет на пособие 260 евро в месяц в Вене.
У неё либо скверный характер, что на МБА курсе ни с кем не подружилась, либо нет МБА. Второе реальнее.
у вас наверное МБА нет если спрашиваете
у меня несколько человек с мба топ10 уехавших никак не могут найти работу по месту прибывания.
На какие фирмы они работали? Или собственный бизнес?
Более чем огромное количество международных контор как в ЕС, так в США, Канаде брало на релокацию людей работавших в их отделениях в Украине. Первое время им отдавали квартиры, которые держат для поселения командировочных. Брали семьями прямо. Сотрудники тоже активно участвовали в жизни переселенцев.
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Додано: Чет 01 гру, 2022 13:40
По личным наблюдениям в 90% случаев корона мешает. Ну не может бывший нач вип отделения какого-то банка из Украины пойти обычным клерком. Он лучше будет сидеть на пособии и ныть что его не ценят и работы нет. А тут вообще МБА! Минимум 5000евро небось хотелка. А те кто не выделываются, пошли еще летом пускай на низшую ланку по своей специальности, и уже сейчас через 4-5 месяцев получили повышение и нормально работают.
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Додано: Чет 01 гру, 2022 15:27
Олежан написав:
я так понимаю что после войны все кто выехал вернуться в киев
т.к. читаю фейсбук одной барышни с австрийским или немецким МБА, знанием нескольких языков и тд. уже пол года не может найти работу там. живет на пособие 260 евро в месяц в Вене.
Нічого, продасть в столиці свою хату і їй вистачить на хостел в австріях.
На декілька років точно.
Але їй треба поспішати, бо ціни на квіточки падають і кільсть бажаючих цього меда скорочується.
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Додано: Чет 01 гру, 2022 15:43
Олежан написав:
что не нравится?
там же даже трава зеленее
У одной причина - низкоквалифицированная тяжелая работа vs руководящая позиция в Украине. У жены моей - желание жить в своей красивой квартире пусть и не в таком красивом городе (видимо стареем уже). Решение жилищного вопроса в Вене +/- нереально и при сегодняшних ценах экономического смысла не имеет.
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Додано: Чет 01 гру, 2022 15:58
airmax78 написав: Олежан написав:
что не нравится?
там же даже трава зеленее
У одной причина - низкоквалифицированная тяжелая работа vs руководящая позиция в Украине. У жены моей - желание жить в своей красивой квартире пусть и не в таком красивом городе (видимо стареем уже). Решение жилищного вопроса в Вене +/- нереально и при сегодняшних ценах экономического смысла не имеет.
ключевое слово в СВОЕЙ
зачем?
контора же арендует вам то что хочется и то что нравится
это же чудесно
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Олежан
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