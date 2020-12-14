|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 01 гру, 2022 10:47
барабашов написав:UA
Вы не ответили как умудряются экономить япошки, топят они только котят в бачке унитаза ли...
А у них есть такие аэродромы как у нас? И энергоэффективность хрущиков?
-
striped
-
-
- Повідомлень: 1634
- З нами з: 10.12.08
- Подякував: 3235 раз.
- Подякували: 666 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 гру, 2022 10:49
барабашов написав:UA
Вы не ответили как умудряются экономить япошки, топят они только котят в бачке унитаза ли, духовку с посудомоечной машиной первый раз у вас в квартире увидели, свет дома в Ниппоне и в вашей квартире у них от горящей пиалы с сакэ ли, и как борьба с неплательщиками увяжется с ценой КВт/ч хотя бы в пять гривен, пол города отключат и всю область или просто так Ахметке дополнительную статью дохода прям на платиновую карточку в отдельном разделе конституции пропишут?
- Отопление в среднем на 6-7 градусов ниже. Наши врубают на полную.
- Расход воды (в.т. числе горячей) в 3 раза меньше. Душ вместе с ними не принимал, деталей не подскажу.
- Сортируют белье по степени загрязненности и выбирают соответствующую програму. У наших как правило программа одна - та что очень хорошо отстирывает.
- Воду в чайник наливают мерным стаканом.
При этом холодильник забивают деликатесами на пару штук баксов и кухонные ножи по 50 - 70 баксов за штуку.
Только мгновенные отключения за неуплату заставят пересмотреть подход к потреблению.
Уговоры свести к нулю, только прямое воздействие.
Я в 90-х занимался вопросами задолженности, психологию хомячков знаю
-
UA
-
-
- Повідомлень: 7347
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1685 раз.
- Подякували: 2021 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 01 гру, 2022 10:57
UA написав:
Уговоры свести к нулю, только прямое воздействие.
Я в 90-х занимался вопросами задолженности
вы жестоки. Э.э. установить тариф 4,5/кв. Первые 30 дней от даты счёта скидка 50%. Кто хочет скидку платит вовремя, кому деньги нужнее платит по 4,5. Этот выбор мягче чем ваш, к тому же за неплательщиков Ахметбаши получит доп проффит. А отключит - не получит ничего.
Ещё можно ввести предоплаченные пакеты 1000квт по 2 грн 3000 кВт по 1,50. Я так раньше топливо покупал, загнал виртуальные литры на топливную карту, цена на Стелле меняется, а моя цена остаётся как на момент покупки. Жаль перед войной не успел залить топлива на карту...
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 15261
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2080 раз.
- Подякували: 2943 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 гру, 2022 12:47
Просто один прогноз за другим. Один лучше другого.
Совсем не звонят?
-
striped
-
-
- Повідомлень: 1634
- З нами з: 10.12.08
- Подякував: 3235 раз.
- Подякували: 666 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 гру, 2022 17:39
striped написав:
Просто один прогноз за другим. Один лучше другого.
Совсем не звонят?
Домашні хом'ячки і морські свинки - також бажають долучитись до інформаційних процесів)))
Вартість електроенергії дійсно треба підняти, мінімум в 5 разів.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23077
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1477 раз.
- Подякували: 2435 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 гру, 2022 18:07
vitaliian написав:
Жаль перед войной не успел залить топлива на карту...
Авіас всю війну продавав на свою карту. Зараз палю те, що по 27 грн брав.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 8373
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 551 раз.
- Подякували: 1910 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Чет 01 гру, 2022 18:16
UA написав: барабашов написав:UA
Вы не ответили как умудряются экономить япошки, топят они только котят в бачке унитаза ли, духовку с посудомоечной машиной первый раз у вас в квартире увидели, свет дома в Ниппоне и в вашей квартире у них от горящей пиалы с сакэ ли, и как борьба с неплательщиками увяжется с ценой КВт/ч хотя бы в пять гривен, пол города отключат и всю область или просто так Ахметке дополнительную статью дохода прям на платиновую карточку в отдельном разделе конституции пропишут?
- Отопление в среднем на 6-7 градусов ниже. Наши врубают на полную.
- Расход воды (в.т. числе горячей) в 3 раза меньше. Душ вместе с ними не принимал, деталей не подскажу.
- Сортируют белье по степени загрязненности и выбирают соответствующую програму. У наших как правило программа одна - та что очень хорошо отстирывает.
- Воду в чайник наливают мерным стаканом.
При этом холодильник забивают деликатесами на пару штук баксов и кухонные ножи по 50 - 70 баксов за штуку.
Только мгновенные отключения за неуплату заставят пересмотреть подход к потреблению.
Уговоры свести к нулю, только прямое воздействие.
Я в 90-х занимался вопросами задолженности, психологию хомячков знаю
у япошек, наверное, в целях экономии, тепло от трения во время п. акта, снимается с органа трения и передаётся в теплоноситель микроскопической трубочкой.
график актов для каждой квартиры вывешивается в МОПе или домовом чате
-
beee
-
-
- Повідомлень: 1159
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 256 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 гру, 2022 18:22
В Польше кВт, ~6 грн😳
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 1391
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 90 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23374
|14507215
|
|
|1112
|4942999
|
Вів 08 лис, 2022 13:14
Frant
|
|3
|4880
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|