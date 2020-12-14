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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10460104611046210463

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 148
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 10:47

  барабашов написав:UA
Вы не ответили как умудряются экономить япошки, топят они только котят в бачке унитаза ли...


А у них есть такие аэродромы как у нас? И энергоэффективность хрущиков?
striped
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 10:49

  барабашов написав:UA
Вы не ответили как умудряются экономить япошки, топят они только котят в бачке унитаза ли, духовку с посудомоечной машиной первый раз у вас в квартире увидели, свет дома в Ниппоне и в вашей квартире у них от горящей пиалы с сакэ ли, и как борьба с неплательщиками увяжется с ценой КВт/ч хотя бы в пять гривен, пол города отключат и всю область или просто так Ахметке дополнительную статью дохода прям на платиновую карточку в отдельном разделе конституции пропишут?

- Отопление в среднем на 6-7 градусов ниже. Наши врубают на полную.
- Расход воды (в.т. числе горячей) в 3 раза меньше. Душ вместе с ними не принимал, деталей не подскажу.
- Сортируют белье по степени загрязненности и выбирают соответствующую програму. У наших как правило программа одна - та что очень хорошо отстирывает.
- Воду в чайник наливают мерным стаканом.

При этом холодильник забивают деликатесами на пару штук баксов и кухонные ножи по 50 - 70 баксов за штуку.

Только мгновенные отключения за неуплату заставят пересмотреть подход к потреблению.
Уговоры свести к нулю, только прямое воздействие.
Я в 90-х занимался вопросами задолженности, психологию хомячков знаю
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 10:57

  UA написав:Уговоры свести к нулю, только прямое воздействие.
Я в 90-х занимался вопросами задолженности
вы жестоки. Э.э. установить тариф 4,5/кв. Первые 30 дней от даты счёта скидка 50%. Кто хочет скидку платит вовремя, кому деньги нужнее платит по 4,5. Этот выбор мягче чем ваш, к тому же за неплательщиков Ахметбаши получит доп проффит. А отключит - не получит ничего.

Ещё можно ввести предоплаченные пакеты 1000квт по 2 грн 3000 кВт по 1,50. Я так раньше топливо покупал, загнал виртуальные литры на топливную карту, цена на Стелле меняется, а моя цена остаётся как на момент покупки. Жаль перед войной не успел залить топлива на карту...
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 12:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Просто один прогноз за другим. Один лучше другого.

Совсем не звонят?
striped
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 17:39

  striped написав:Просто один прогноз за другим. Один лучше другого.

Совсем не звонят?

Домашні хом'ячки і морські свинки - також бажають долучитись до інформаційних процесів)))
Вартість електроенергії дійсно треба підняти, мінімум в 5 разів.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 18:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliian написав:Жаль перед войной не успел залить топлива на карту...

Авіас всю війну продавав на свою карту. Зараз палю те, що по 27 грн брав.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 18:16

  UA написав:
  барабашов написав:UA
Вы не ответили как умудряются экономить япошки, топят они только котят в бачке унитаза ли, духовку с посудомоечной машиной первый раз у вас в квартире увидели, свет дома в Ниппоне и в вашей квартире у них от горящей пиалы с сакэ ли, и как борьба с неплательщиками увяжется с ценой КВт/ч хотя бы в пять гривен, пол города отключат и всю область или просто так Ахметке дополнительную статью дохода прям на платиновую карточку в отдельном разделе конституции пропишут?

- Отопление в среднем на 6-7 градусов ниже. Наши врубают на полную.
- Расход воды (в.т. числе горячей) в 3 раза меньше. Душ вместе с ними не принимал, деталей не подскажу.
- Сортируют белье по степени загрязненности и выбирают соответствующую програму. У наших как правило программа одна - та что очень хорошо отстирывает.
- Воду в чайник наливают мерным стаканом.

При этом холодильник забивают деликатесами на пару штук баксов и кухонные ножи по 50 - 70 баксов за штуку.

Только мгновенные отключения за неуплату заставят пересмотреть подход к потреблению.
Уговоры свести к нулю, только прямое воздействие.
Я в 90-х занимался вопросами задолженности, психологию хомячков знаю

у япошек, наверное, в целях экономии, тепло от трения во время п. акта, снимается с органа трения и передаётся в теплоноситель микроскопической трубочкой.
график актов для каждой квартиры вывешивается в МОПе или домовом чате
beee
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 18:22

В Польше кВт, ~6 грн😳
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