Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:UA Вы не ответили как умудряются экономить япошки, топят они только котят в бачке унитаза ли, духовку с посудомоечной машиной первый раз у вас в квартире увидели, свет дома в Ниппоне и в вашей квартире у них от горящей пиалы с сакэ ли, и как борьба с неплательщиками увяжется с ценой КВт/ч хотя бы в пять гривен, пол города отключат и всю область или просто так Ахметке дополнительную статью дохода прям на платиновую карточку в отдельном разделе конституции пропишут?
- Отопление в среднем на 6-7 градусов ниже. Наши врубают на полную. - Расход воды (в.т. числе горячей) в 3 раза меньше. Душ вместе с ними не принимал, деталей не подскажу. - Сортируют белье по степени загрязненности и выбирают соответствующую програму. У наших как правило программа одна - та что очень хорошо отстирывает. - Воду в чайник наливают мерным стаканом.
При этом холодильник забивают деликатесами на пару штук баксов и кухонные ножи по 50 - 70 баксов за штуку.
Только мгновенные отключения за неуплату заставят пересмотреть подход к потреблению. Уговоры свести к нулю, только прямое воздействие. Я в 90-х занимался вопросами задолженности, психологию хомячков знаю
UA написав:Уговоры свести к нулю, только прямое воздействие. Я в 90-х занимался вопросами задолженности
вы жестоки. Э.э. установить тариф 4,5/кв. Первые 30 дней от даты счёта скидка 50%. Кто хочет скидку платит вовремя, кому деньги нужнее платит по 4,5. Этот выбор мягче чем ваш, к тому же за неплательщиков Ахметбаши получит доп проффит. А отключит - не получит ничего.
Ещё можно ввести предоплаченные пакеты 1000квт по 2 грн 3000 кВт по 1,50. Я так раньше топливо покупал, загнал виртуальные литры на топливную карту, цена на Стелле меняется, а моя цена остаётся как на момент покупки. Жаль перед войной не успел залить топлива на карту...
барабашов написав:UA Вы не ответили как умудряются экономить япошки, топят они только котят в бачке унитаза ли, духовку с посудомоечной машиной первый раз у вас в квартире увидели, свет дома в Ниппоне и в вашей квартире у них от горящей пиалы с сакэ ли, и как борьба с неплательщиками увяжется с ценой КВт/ч хотя бы в пять гривен, пол города отключат и всю область или просто так Ахметке дополнительную статью дохода прям на платиновую карточку в отдельном разделе конституции пропишут?
- Отопление в среднем на 6-7 градусов ниже. Наши врубают на полную. - Расход воды (в.т. числе горячей) в 3 раза меньше. Душ вместе с ними не принимал, деталей не подскажу. - Сортируют белье по степени загрязненности и выбирают соответствующую програму. У наших как правило программа одна - та что очень хорошо отстирывает. - Воду в чайник наливают мерным стаканом.
При этом холодильник забивают деликатесами на пару штук баксов и кухонные ножи по 50 - 70 баксов за штуку.
Только мгновенные отключения за неуплату заставят пересмотреть подход к потреблению. Уговоры свести к нулю, только прямое воздействие. Я в 90-х занимался вопросами задолженности, психологию хомячков знаю
у япошек, наверное, в целях экономии, тепло от трения во время п. акта, снимается с органа трения и передаётся в теплоноситель микроскопической трубочкой. график актов для каждой квартиры вывешивается в МОПе или домовом чате
UA написав:В современных новостроях уровень освещения в люменах на кв. метр в раз 10 выше, чем у бабушки с одной лед лампой в люстре. Если UA не пожлобился и даже в арендной квартире сделал 2 или даже 3 сценария освещения, почему не использовать маломощный вариант на период войны? Хотите экономить - повышайте тарифы и строго отключайте за неуплату. Все эти призывы экономить имеют смысл с 20-30% населения. Остальные собаки Павлова.
Колаборанти навіть лампочки накалювагня в усіх під'їздах повкручувати за свій рахунок.
В Украине 5 грн уже как давно, что вас удивляет.? Промтариф на ээ бизнес спокойно перекладывает в стоимость товара и услуг. Поэтому и ростут цены на продукты и товары. А оплачивает все это простой люд. Поэтому часто манипулируют, что заботятся о простом люде с тарифом по 1.65. Ведь на самом деле через промку все покрывают.. Енергоатом по 60 коп. продаёт ДТЭКу а тот дальше от 1.65 до 6 грн уже конечному потребителю. Суточная выработка ээ атомными станциями есть в открытом виде.. там очень большая сумма. То что за 20 лет не делали модернизацию а клали себе в карман то это проблема частной компании. Но в конечном итоге отдуваться за все это будет пересичный.. Печально соотношение зп украинцев к затратам на оплату комуналки.Я не представляю как 10 млн пенсионеров смогут оплачивать если подымут газ с 8грн до 30 грн. Вода и т.д.
jump написав: Sergiy Terokhin Кожного вечора дивлюсь з темряви на Новопечерські Липки. Всі величезні хмарочоси радісно яскраві. Хіба там є як кажуть "об'єкти критичної інфраструктури"? Та ні, там живуть критично важливі суб'єкти. Сумно. Позначка «Подобається» · Відповісти · 6 · 7 год https://www.pravda.com.ua/news/2022/11/30/7378726/
В тому районі Новоліпкам мабуть більш всього відключають. Вони можуть заздрить деяким хрущовкам та сталінкам в окрузі. В новоліпковському Сільпо навіть висить графік коли вони не працюють. Насправді мешканці Новоліпок в чатах більш всього заздрять Бендукідзе(тут звуть общажкою) та Дельмайру. Там не виключали взагалі.