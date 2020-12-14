Додано: Чет 01 гру, 2022 19:32

Bolt написав: В Польше кВт, ~6 грн😳 В Польше кВт, ~6 грн😳

В Украине 5 грн уже как давно, что вас удивляет.? Промтариф на ээ бизнес спокойно перекладывает в стоимость товара и услуг. Поэтому и ростут цены на продукты и товары. А оплачивает все это простой люд.Поэтому часто манипулируют, что заботятся о простом люде с тарифом по 1.65. Ведь на самом деле через промку все покрывают.. Енергоатом по 60 коп. продаёт ДТЭКу а тот дальше от 1.65 до 6 грн уже конечному потребителю. Суточная выработка ээ атомными станциями есть в открытом виде.. там очень большая сумма. То что за 20 лет не делали модернизацию а клали себе в карман то это проблема частной компании. Но в конечном итоге отдуваться за все это будет пересичный..Печально соотношение зп украинцев к затратам на оплату комуналки.Я не представляю как 10 млн пенсионеров смогут оплачивать если подымут газ с 8грн до 30 грн. Вода и т.д.