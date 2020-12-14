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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10461104621046310464

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 148
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 20:55

  Бывалый написав:
  jump написав:
Sergiy Terokhin
Кожного вечора дивлюсь з темряви на Новопечерські Липки. Всі величезні хмарочоси радісно яскраві. Хіба там є як кажуть "об'єкти критичної інфраструктури"? Та ні, там живуть критично важливі суб'єкти. Сумно.
Позначка «Подобається» · Відповісти · 6 · 7 год
https://www.pravda.com.ua/news/2022/11/30/7378726/



В тому районі Новоліпкам мабуть більш всього відключають. Вони можуть заздрить деяким хрущовкам та сталінкам в окрузі. В новоліпковському Сільпо навіть висить графік коли вони не працюють. Насправді мешканці Новоліпок в чатах більш всього заздрять Бендукідзе(тут звуть общажкою) та Дельмайру. Там не виключали взагалі.

От сидить собі такой зрадофіл козак характерник і кричить пропало все, нас зливають.
А рашакривда (сєпари її назвали правдою) підливають фейків на жорнова "обурених".
Не ломайте кайф зебрам, хай бьються в істериках, у них життя таке.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 21:01

  Bolt написав:В Польше кВт, ~6 грн😳

Ну так там только ТЕС да и угля немного своего. У нас же от совка осталось 5 АЭС, ТЕЦ, куча ГЕС + нужно учесть что своего угля как гуталина.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 21:08


Киевлянам могут отключить отопление до весны в случае обстрелов, — Кличко

Мэр Киева рассказал, что если в течение 24 часов при температуре -5°C (внешней) не будет отопления и воды, то придется сливать системы отопления в Киеве.

"Это значит, что к весне подать воду будет очень сложно", – отметил он.

Так же Кличко призвал киевлян запастись водой, теплыми вещами и продуктами на случай полного блэкаута и по возможности переехать в пригород

По его словам, сейчас будет три самых тяжелых месяца и 430 пунктов обогрева для 3,5 млн киевлян не хватит. Нужно подготовится заранее.
угу пригород как раз готов принять 3 млн киевлян.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 21:17

Рада підтримала в першому читанні #8172 закон щодо розвитку електрозарядної інфраструктури та встановлення мінімальної частки електробусів у містах

ЗА - 237 депутатів

Він у тому числі, що на міських у містах (від 250 тис. населення) частина електробусів серед парку автобусів повинна становити не менше 25% на 1 січня 2027 року, не менше 50% на 1 січня 2030 року.

Покупайте детям электробусы вместо поршаков, и пусть ездят как все.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 01 гру, 2022 21:19, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 21:18

  vitaliian написав:

Киевлянам могут отключить отопление до весны в случае обстрелов, — Кличко

Мэр Киева рассказал, что если в течение 24 часов при температуре -5°C (внешней) не будет отопления и воды, то придется сливать системы отопления в Киеве.

"Это значит, что к весне подать воду будет очень сложно", – отметил он.

Так же Кличко призвал киевлян запастись водой, теплыми вещами и продуктами на случай полного блэкаута и по возможности переехать в пригород

По его словам, сейчас будет три самых тяжелых месяца и 430 пунктов обогрева для 3,5 млн киевлян не хватит. Нужно подготовится заранее.
угу пригород как раз готов принять 3 млн киевлян.

Давно уже обозначены цели рф к Украине.Они не спроста ждут генерала Морозко. Только надежда на 100% точность работы ПВО. Ибо один прилёт и все печально. Это как в боксе ты заблокировал 9 ударов а потом пропустил всего один и ты в накауте.
Все эти ремонты снова и снова..
maza5
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 21:21

  maza5 написав:Давно уже обозначены цели рф к Украине.Они не спроста ждут генерала Морозко. Только надежда на 100% точность работы ПВО. Ибо один прилёт и все печально. Это как в боксе ты заблокировал 9 ударов а потом пропустил всего один и ты в накауте.
Все эти ремонты снова и снова
и чем больше город тем он уязвимее. Какой нибудь Тячев или Солотвино они не скоро найдут на карте
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 21:26

  vitaliian написав:

Киевлянам могут отключить отопление до весны в случае обстрелов, — Кличко
Так же Кличко призвал киевлян ... по возможности переехать в пригород

угу пригород как раз готов принять 3 млн киевлян.


Шось мені підказує, що далеко не 3 млн. киян переїхали б до передмістя, навіть у разі надання їм тимчасового житла. Хоч би 1 млн. назбиралося "бажаючих".
fler
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 21:49

  fler написав:
  vitaliian написав:

Киевлянам могут отключить отопление до весны в случае обстрелов, — Кличко
Так же Кличко призвал киевлян ... по возможности переехать в пригород

угу пригород как раз готов принять 3 млн киевлян.


Шось мені підказує, що далеко не 3 млн. киян переїхали б до передмістя, навіть у разі надання їм тимчасового житла. Хоч би 1 млн. назбиралося "бажаючих".

Желательно чтобы вообще никто. Что такое переедет лям человек, где для них брать воду, транспорт, коммуникации, больницы, поликлиники, супермаркеты, аптеки, банки, почты.

Все это рассчитано ровно на то количество людей, которое проживает поблизости. Никто бизнес с запасом экспоненциального масштабирования не держит, это неоправданные затраты. Гораздо проще обогреть киевлян в Киеве, чем обеспечить их всем необходимым неизвестно где.

Мэр Виталя не понимает о чем речь, даже если предположить что согревать людей придется в школах (я именно этот вариант вангую как крайний но рабочий, хотя бы для стариков, женщин и детей) в Киеве школ физически больше, чем во всех пригородах вместе взятых.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 22:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliian написав:угу пригород как раз готов принять 3 млн киевлян.

Вы думаете, что если в Киеве не будет света настолько, что начнется размораживаться система отопления - инфраструктура более чем критичная, то в километре от окружной будут сиять россыпи огней?
Vlad442
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 22:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  maza5 написав:Давно уже обозначены цели рф к Украине.Они не спроста ждут генерала Морозко. Только надежда на 100% точность работы ПВО. Ибо один прилёт и все печально. Это как в боксе ты заблокировал 9 ударов а потом пропустил всего один и ты в накауте.
Все эти ремонты снова и снова..

Нокаут это как ЯО. Можно грозить, но нельзя исполнить.
Если удар по инфраструктуре приведет к многочисленным жертвам среди мирного населения, это будет для России начало конца. Есть много рычагов, которые Запад еще не задействовал. От ультиматума Индии и Китаю, либо вы присоединяетесь к санкциям, полной торговой блокаде России, либо мы вводим санкции против вас - перестанем торговать и более того, начнем топить ваши танкеры и сухогрузы как пособников террористов, до простого введения войск НАТО с самолетами и ПВО на территорию Украины для защиты мирного населения. Повышать ставки может не только Путин.
Vlad442
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