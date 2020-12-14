Додано: Чет 01 гру, 2022 21:49

fler написав: vitaliian написав:

Киевлянам могут отключить отопление до весны в случае обстрелов, — Кличко

Так же Кличко призвал киевлян ... по возможности переехать в пригород



угу пригород как раз готов принять 3 млн киевлян. угу пригород как раз готов принять 3 млн киевлян.



Шось мені підказує, що далеко не 3 млн. киян переїхали б до передмістя, навіть у разі надання їм тимчасового житла. Хоч би 1 млн. назбиралося "бажаючих". Шось мені підказує, що далеко не 3 млн. киян переїхали б до передмістя, навіть у разі надання їм тимчасового житла. Хоч би 1 млн. назбиралося "бажаючих".

Желательно чтобы вообще никто. Что такое переедет лям человек, где для них брать воду, транспорт, коммуникации, больницы, поликлиники, супермаркеты, аптеки, банки, почты.Все это рассчитано ровно на то количество людей, которое проживает поблизости. Никто бизнес с запасом экспоненциального масштабирования не держит, это неоправданные затраты. Гораздо проще обогреть киевлян в Киеве, чем обеспечить их всем необходимым неизвестно где.Мэр Виталя не понимает о чем речь, даже если предположить что согревать людей придется в школах (я именно этот вариант вангую как крайний но рабочий, хотя бы для стариков, женщин и детей) в Киеве школ физически больше, чем во всех пригородах вместе взятых.