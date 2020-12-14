|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 01 гру, 2022 22:39
Клаус написав:
в последний кризис на несколько суток в Киеве пропал свет, вода, отопление.. но газ в комфорках не пропадал
в основном в старом фонде, низкоэтажных таунах и чс
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 7322
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1498 раз.
- Подякували: 1421 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Чет 01 гру, 2022 22:40
Vlad442 написав: maza5 написав:
Давно уже обозначены цели рф к Украине.Они не спроста ждут генерала Морозко. Только надежда на 100% точность работы ПВО. Ибо один прилёт и все печально. Это как в боксе ты заблокировал 9 ударов а потом пропустил всего один и ты в накауте.
Все эти ремонты снова и снова..
Нокаут это как ЯО. Можно грозить, но нельзя исполнить.
Если удар по инфраструктуре приведет к многочисленным жертвам среди мирного населения, это будет для России начало конца. Есть много рычагов, которые Запад еще не задействовал. От ультиматума Индии и Китаю, либо вы присоединяетесь к санкциям, полной торговой блокаде России, либо мы вводим санкции против вас - перестанем торговать и более того, начнем топить ваши танкеры и сухогрузы как пособников террористов, до простого введения войск НАТО с самолетами и ПВО на территорию Украины для защиты мирного населения. Повышать ставки может не только Путин.
Да задрал уже этот трепет перед хлом. Сидит это говно в бункере своем и мечтает о том чтобы все его боялись, педофила.
Топить, конечно, никто никого не будет, но Китаю, который вкладывает сотни миллиардов в инфраструктурные проекты и является страной которая созидает, не может нравиться то, что творит хло в Украине. Индии, возможно, все равно - у них на тротуаре готовить еду и родить в какой-нибудь луже - ежедневная реальность, которая никого не шокирует.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41378
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 950 раз.
- Подякували: 5119 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23374
|14514529
|
|
|1112
|4943011
|
Вів 08 лис, 2022 13:14
Frant
|
|3
|4884
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|