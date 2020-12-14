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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 148
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 22:39

  Клаус написав:в последний кризис на несколько суток в Киеве пропал свет, вода, отопление.. но газ в комфорках не пропадал

в основном в старом фонде, низкоэтажных таунах и чс
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 22:40

  Vlad442 написав:
  maza5 написав:Давно уже обозначены цели рф к Украине.Они не спроста ждут генерала Морозко. Только надежда на 100% точность работы ПВО. Ибо один прилёт и все печально. Это как в боксе ты заблокировал 9 ударов а потом пропустил всего один и ты в накауте.
Все эти ремонты снова и снова..

Нокаут это как ЯО. Можно грозить, но нельзя исполнить.
Если удар по инфраструктуре приведет к многочисленным жертвам среди мирного населения, это будет для России начало конца. Есть много рычагов, которые Запад еще не задействовал. От ультиматума Индии и Китаю, либо вы присоединяетесь к санкциям, полной торговой блокаде России, либо мы вводим санкции против вас - перестанем торговать и более того, начнем топить ваши танкеры и сухогрузы как пособников террористов, до простого введения войск НАТО с самолетами и ПВО на территорию Украины для защиты мирного населения. Повышать ставки может не только Путин.

Да задрал уже этот трепет перед хлом. Сидит это говно в бункере своем и мечтает о том чтобы все его боялись, педофила.
Топить, конечно, никто никого не будет, но Китаю, который вкладывает сотни миллиардов в инфраструктурные проекты и является страной которая созидает, не может нравиться то, что творит хло в Украине. Индии, возможно, все равно - у них на тротуаре готовить еду и родить в какой-нибудь луже - ежедневная реальность, которая никого не шокирует.
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