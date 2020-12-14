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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 01 гру, 2022 22:39
Клаус написав:
в последний кризис на несколько суток в Киеве пропал свет, вода, отопление.. но газ в комфорках не пропадал
в основном в старом фонде, низкоэтажных таунах и чс
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Мизантрóп
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Додано: Чет 01 гру, 2022 22:40
Vlad442 написав: maza5 написав:
Давно уже обозначены цели рф к Украине.Они не спроста ждут генерала Морозко. Только надежда на 100% точность работы ПВО. Ибо один прилёт и все печально. Это как в боксе ты заблокировал 9 ударов а потом пропустил всего один и ты в накауте.
Все эти ремонты снова и снова..
Нокаут это как ЯО. Можно грозить, но нельзя исполнить.
Если удар по инфраструктуре приведет к многочисленным жертвам среди мирного населения, это будет для России начало конца. Есть много рычагов, которые Запад еще не задействовал. От ультиматума Индии и Китаю, либо вы присоединяетесь к санкциям, полной торговой блокаде России, либо мы вводим санкции против вас - перестанем торговать и более того, начнем топить ваши танкеры и сухогрузы как пособников террористов, до простого введения войск НАТО с самолетами и ПВО на территорию Украины для защиты мирного населения. Повышать ставки может не только Путин.
Да задрал уже этот трепет перед хлом. Сидит это говно в бункере своем и мечтает о том чтобы все его боялись, педофила.
Топить, конечно, никто никого не будет, но Китаю, который вкладывает сотни миллиардов в инфраструктурные проекты и является страной которая созидает, не может нравиться то, что творит хло в Украине. Индии, возможно, все равно - у них на тротуаре готовить еду и родить в какой-нибудь луже - ежедневная реальность, которая никого не шокирует.
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Додано: Чет 01 гру, 2022 23:57
Мизантрóп написав: Клаус написав:
в последний кризис на несколько суток в Киеве пропал свет, вода, отопление.. но газ в комфорках не пропадал
в основном в старом фонде, низкоэтажных таунах и чс
Вот она, реальная ценность:
Кирпичные хрущи с газовыми плитами, которыми в случае чего и куцых пол-квартиры обогреть можно, опять же с напором воды проблемы нет.
Куда до них небоскребам с насосами, панорамными окнами и большими площадями.
Не в тот сегмент вложился Максим, не в тот...
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 00:37
antey1969 написав: Мизантрóп написав: Клаус написав:
в последний кризис на несколько суток в Киеве пропал свет, вода, отопление.. но газ в комфорках не пропадал
в основном в старом фонде, низкоэтажных таунах и чс
Вот она, реальная ценность:
Кирпичные хрущи с газовыми плитами, которыми в случае чего и куцых пол-квартиры обогреть можно, опять же с напором воды проблемы нет.
Куда до них небоскребам с насосами, панорамными окнами и большими площадями.
Не в тот сегмент вложился Максим, не в тот...
І ще щоб на останньому поверсі – раніше це було -5%, а зараз +150% – там і старлінк, і сонячні батареї з генератором на балконі (незаскленому)
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 01:25
Клаус написав:
в последний кризис на несколько суток в Киеве пропал свет, вода, отопление.. но газ в комфорках не пропадал
Кирпичный хрущь с газовой колонкой №1 в рейтинге комфортности жилья.
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UA
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 01:38
vitaliian написав: UA написав:
Уговоры свести к нулю, только прямое воздействие.
Я в 90-х занимался вопросами задолженности
вы жестоки. Э.э. установить тариф 4,5/кв. Первые 30 дней от даты счёта скидка 50%. Кто хочет скидку платит вовремя, кому деньги нужнее платит по 4,5. Этот выбор мягче чем ваш, к тому же за неплательщиков Ахметбаши получит доп проффит. А отключит - не получит ничего.
Ещё можно ввести предоплаченные пакеты 1000квт по 2 грн 3000 кВт по 1,50. Я так раньше топливо покупал, загнал виртуальные литры на топливную карту, цена на Стелле меняется, а моя цена остаётся как на момент покупки. Жаль перед войной не успел залить топлива на карту...
Добрый - жестокий это лирика
Стоит боевая задача снизить потребление ЭЭ на 30%
Не вижу в голове у населения сверхзадачи экономить электричество
Не умеют - научим, не хотят заставим
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UA
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 01:48
Zebra написав: UA написав:
В современных новостроях уровень освещения в люменах на кв. метр в раз 10 выше, чем у бабушки с одной лед лампой в люстре. Если UA не пожлобился и даже в арендной квартире сделал 2 или даже 3 сценария освещения, почему не использовать маломощный вариант на период войны?
Хотите экономить - повышайте тарифы и строго отключайте за неуплату.
Все эти призывы экономить имеют смысл с 20-30% населения.
Остальные собаки Павлова.
Колаборанти навіть лампочки накалювагня в усіх під'їздах повкручувати за свій рахунок.
Дворник должен ежедневно делать обход парадного и при выявлении лампы накаливания вызывать следственно - оперативную группу.
Хранение использование и продажа дамп накаливания это вопрос полиции.
В каждом районном управлении полиции должен быть плановый показатель по привлечению к ответственности лиц имеющих зависимость от ламп накаливания.
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UA
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 01:56
UA написав:
Дворник должен ежедневно делать обход парадного и при выявлении лампы накаливания вызывать следственно - оперативную группу.
Хранение использование и продажа дамп накаливания это вопрос полиции.
В каждом районном управлении полиции должен быть плановый показатель по привлечению к ответственности лиц имеющих зависимость от ламп накаливания.
Ну якщо серйозно легко можна обійтися без відключень просто контролем споживання на кожен будинок, автомат відрубує при перевищенні. Дуже швидко привчаться нічого зайвого не включати, взагалі напевно як мінімум 30-40% споживання міста це електроплити-духовки-чайники.
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 02:42
UA написав: Zebra написав: UA написав:
В современных новостроях уровень освещения в люменах на кв. метр в раз 10 выше, чем у бабушки с одной лед лампой в люстре. Если UA не пожлобился и даже в арендной квартире сделал 2 или даже 3 сценария освещения, почему не использовать маломощный вариант на период войны?
Хотите экономить - повышайте тарифы и строго отключайте за неуплату.
Все эти призывы экономить имеют смысл с 20-30% населения.
Остальные собаки Павлова.
Колаборанти навіть лампочки накалювагня в усіх під'їздах повкручувати за свій рахунок.
Дворник должен ежедневно делать обход парадного и при выявлении лампы накаливания вызывать следственно - оперативную группу.
Хранение использование и продажа дамп накаливания это вопрос полиции.
В каждом районном управлении полиции должен быть плановый показатель по привлечению к ответственности лиц имеющих зависимость от ламп накаливания.
А как вы думаете, многочисленные элетромобили сейчас на улицах, причём не Лифы с двигателем сил в 40, а кроссоверы в 3т весом, Теслы, полугоночные Порши Тайкан на котором сейчас Тимошенко Кирюша рассекает - заряжаются именно сейчас, зимой, от солнечных панелей или от дизель-генераторов на паркинге? И сколько кВт/часов надо чтоб свой зад и 2-3т железа по городу целый день катать?
Сожжём все Теслы???
И если наша котельная просто не поставляет на район тепло при отключении кварталами света на 6-8часов каждый вечер и утро - пора вводить смертную казнь за подогрев квартиры кондиционерами и масляными радиаторами?
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барабашов
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 04:11
барабашов написав:
А как вы думаете, многочисленные элетромобили сейчас на улицах, причём не Лифы с двигателем сил в 40, а кроссоверы в 3т весом, Теслы, полугоночные Порши Тайкан на котором сейчас Тимошенко Кирюша рассекает - заряжаются именно сейчас, зимой, от солнечных панелей или от дизель-генераторов на паркинге? И сколько кВт/часов надо чтоб свой зад и 2-3т железа по городу целый день катать?
Сожжём все Теслы???
И если наша котельная просто не поставляет на район тепло при отключении кварталами света на 6-8часов каждый вечер и утро - пора вводить смертную казнь за подогрев квартиры кондиционерами и масляными радиаторами?
70 км пробігу Тесли - це година зарядки на 11кв, тобто буквально 450 Вт цілодобово. Обігрівач бере 1500-2000Вт.
Не в електрокарах проблема взагалі, а в непідключенні теплових насосів як критичних, до речі, поки не зустрічав такого, з досвіду скрізь зараз налагодили опалення незалежно від планових відключень, навіть в хрущах.
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