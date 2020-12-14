Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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jump написав: Sergiy Terokhin Кожного вечора дивлюсь з темряви на Новопечерські Липки. Всі величезні хмарочоси радісно яскраві. Хіба там є як кажуть "об'єкти критичної інфраструктури"? Та ні, там живуть критично важливі суб'єкти. Сумно. Позначка «Подобається» · Відповісти · 6 · 7 год https://www.pravda.com.ua/news/2022/11/30/7378726/
В тому районі Новоліпкам мабуть більш всього відключають. Вони можуть заздрить деяким хрущовкам та сталінкам в окрузі. В новоліпковському Сільпо навіть висить графік коли вони не працюють. Насправді мешканці Новоліпок в чатах більш всього заздрять Бендукідзе(тут звуть общажкою) та Дельмайру. Там не виключали взагалі.
В Киеве Дельмар тоже тухнет только когда вечером пол района обрубают от света аварийно, а если по группам - то им на это плевать?
барабашов написав:А как вы думаете, многочисленные элетромобили сейчас на улицах, причём не Лифы с двигателем сил в 40, а кроссоверы в 3т весом, Теслы, полугоночные Порши Тайкан на котором сейчас Тимошенко Кирюша рассекает - заряжаются именно сейчас, зимой, от солнечных панелей или от дизель-генераторов на паркинге? И сколько кВт/часов надо чтоб свой зад и 2-3т железа по городу целый день катать? Сожжём все Теслы??? И если наша котельная просто не поставляет на район тепло при отключении кварталами света на 6-8часов каждый вечер и утро - пора вводить смертную казнь за подогрев квартиры кондиционерами и масляными радиаторами?
70 км пробігу Тесли - це година зарядки на 11кв, тобто буквально 450 Вт цілодобово. Обігрівач бере 1500-2000Вт. Не в електрокарах проблема взагалі, а в непідключенні теплових насосів як критичних, до речі, поки не зустрічав такого, з досвіду скрізь зараз налагодили опалення незалежно від планових відключень, навіть в хрущах.
11квт/часов по моему маловато будет в городе на 70км с обязательным утренним подогревом батареи, подогревом салона и прочими плюхами(а летом работы климата), даже при равномерной прямолинейном движении в пределах закона(60-79км/ч). И 100% круглосуточная подача ЭЭ в месте зарядки авто это или лотерея, или райотдел полиции(подобное по уровню важности доя ДТЭКа заведение), да и в движении можно провести часов 10 в то время, когда есть ЭЭ в месте зарядки, так что мимо.