RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10463104641046510466

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 148
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 04:16

  Бывалый написав:
  jump написав:
Sergiy Terokhin
Кожного вечора дивлюсь з темряви на Новопечерські Липки. Всі величезні хмарочоси радісно яскраві. Хіба там є як кажуть "об'єкти критичної інфраструктури"? Та ні, там живуть критично важливі суб'єкти. Сумно.
Позначка «Подобається» · Відповісти · 6 · 7 год
https://www.pravda.com.ua/news/2022/11/30/7378726/



В тому районі Новоліпкам мабуть більш всього відключають. Вони можуть заздрить деяким хрущовкам та сталінкам в окрузі. В новоліпковському Сільпо навіть висить графік коли вони не працюють. Насправді мешканці Новоліпок в чатах більш всього заздрять Бендукідзе(тут звуть общажкою) та Дельмайру. Там не виключали взагалі.

В Киеве Дельмар тоже тухнет только когда вечером пол района обрубают от света аварийно, а если по группам - то им на это плевать?
барабашов
 
Повідомлень: 2719
З нами з: 16.06.15
Подякував: 236 раз.
Подякували: 267 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 04:23

  zerocool написав:
  барабашов написав:А как вы думаете, многочисленные элетромобили сейчас на улицах, причём не Лифы с двигателем сил в 40, а кроссоверы в 3т весом, Теслы, полугоночные Порши Тайкан на котором сейчас Тимошенко Кирюша рассекает - заряжаются именно сейчас, зимой, от солнечных панелей или от дизель-генераторов на паркинге? И сколько кВт/часов надо чтоб свой зад и 2-3т железа по городу целый день катать?
Сожжём все Теслы???
И если наша котельная просто не поставляет на район тепло при отключении кварталами света на 6-8часов каждый вечер и утро - пора вводить смертную казнь за подогрев квартиры кондиционерами и масляными радиаторами?

70 км пробігу Тесли - це година зарядки на 11кв, тобто буквально 450 Вт цілодобово. Обігрівач бере 1500-2000Вт.
Не в електрокарах проблема взагалі, а в непідключенні теплових насосів як критичних, до речі, поки не зустрічав такого, з досвіду скрізь зараз налагодили опалення незалежно від планових відключень, навіть в хрущах.

11квт/часов по моему маловато будет в городе на 70км с обязательным утренним подогревом батареи, подогревом салона и прочими плюхами(а летом работы климата), даже при равномерной прямолинейном движении в пределах закона(60-79км/ч).
И 100% круглосуточная подача ЭЭ в месте зарядки авто это или лотерея, или райотдел полиции(подобное по уровню важности доя ДТЭКа заведение), да и в движении можно провести часов 10 в то время, когда есть ЭЭ в месте зарядки, так что мимо.
барабашов
 
Повідомлень: 2719
З нами з: 16.06.15
Подякував: 236 раз.
Подякували: 267 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 07:15

  antey1969 написав:
  Мизантрóп написав:
  Клаус написав:в последний кризис на несколько суток в Киеве пропал свет, вода, отопление.. но газ в комфорках не пропадал

в основном в старом фонде, низкоэтажных таунах и чс

Вот она, реальная ценность:
Кирпичные хрущи с газовыми плитами, которыми в случае чего и куцых пол-квартиры обогреть можно, опять же с напором воды проблемы нет.
Куда до них небоскребам с насосами, панорамными окнами и большими площадями.
Не в тот сегмент вложился Максим, не в тот...

Газ без перебоїв був і є навіть в окупованому і деокупрваному Херсоні!
Газ - це вельми зручно в час війни!

Єдине, не забувати про хімію, про утворення отруйного чадного газу при горінні, і кожен раз треба відкривати вікно на кухні (хоча би в режимі вентиляції).

До речі, електроплити споживають 75% потужності всього жилого фонду (бойлери 15%). Орієнтовно.
Якщо є централізована гаряча вода - то електроплити споживають всі 90%.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23078
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1477 раз.
Подякували: 2435 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 07:18

  UA написав:
  vitaliian написав:
  UA написав:Уговоры свести к нулю, только прямое воздействие.
Я в 90-х занимался вопросами задолженности
вы жестоки. Э.э. установить тариф 4,5/кв. Первые 30 дней от даты счёта скидка 50%. Кто хочет скидку платит вовремя, кому деньги нужнее платит по 4,5. Этот выбор мягче чем ваш, к тому же за неплательщиков Ахметбаши получит доп проффит. А отключит - не получит ничего.

Ещё можно ввести предоплаченные пакеты 1000квт по 2 грн 3000 кВт по 1,50. Я так раньше топливо покупал, загнал виртуальные литры на топливную карту, цена на Стелле меняется, а моя цена остаётся как на момент покупки. Жаль перед войной не успел залить топлива на карту...

Добрый - жестокий это лирика
Стоит боевая задача снизить потребление ЭЭ на 30%
Не вижу в голове у населения сверхзадачи экономить электричество
Не умеют - научим, не хотят заставим

Слід підвищити вартість електроенергії в 5 разів для населення.
Нормально, я за!
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23078
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1477 раз.
Подякували: 2435 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10463104641046510466
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2336, 2337, 2338
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23374 14525188
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 гру, 2022 17:39
zerocool
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1112 4943034
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 лис, 2022 13:14
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4887
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (5549)
02.12.2022 05:28
Ринок ОВДП (3708)
02.12.2022 03:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.