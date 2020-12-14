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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10464104651046610467>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 148
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 04:16

  Бывалый написав:
  jump написав:
Sergiy Terokhin
Кожного вечора дивлюсь з темряви на Новопечерські Липки. Всі величезні хмарочоси радісно яскраві. Хіба там є як кажуть "об'єкти критичної інфраструктури"? Та ні, там живуть критично важливі суб'єкти. Сумно.
Позначка «Подобається» · Відповісти · 6 · 7 год
https://www.pravda.com.ua/news/2022/11/30/7378726/



В тому районі Новоліпкам мабуть більш всього відключають. Вони можуть заздрить деяким хрущовкам та сталінкам в окрузі. В новоліпковському Сільпо навіть висить графік коли вони не працюють. Насправді мешканці Новоліпок в чатах більш всього заздрять Бендукідзе(тут звуть общажкою) та Дельмайру. Там не виключали взагалі.

В Киеве Дельмар тоже тухнет только когда вечером пол района обрубают от света аварийно, а если по группам - то им на это плевать?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 04:23

  zerocool написав:
  барабашов написав:А как вы думаете, многочисленные элетромобили сейчас на улицах, причём не Лифы с двигателем сил в 40, а кроссоверы в 3т весом, Теслы, полугоночные Порши Тайкан на котором сейчас Тимошенко Кирюша рассекает - заряжаются именно сейчас, зимой, от солнечных панелей или от дизель-генераторов на паркинге? И сколько кВт/часов надо чтоб свой зад и 2-3т железа по городу целый день катать?
Сожжём все Теслы???
И если наша котельная просто не поставляет на район тепло при отключении кварталами света на 6-8часов каждый вечер и утро - пора вводить смертную казнь за подогрев квартиры кондиционерами и масляными радиаторами?

70 км пробігу Тесли - це година зарядки на 11кв, тобто буквально 450 Вт цілодобово. Обігрівач бере 1500-2000Вт.
Не в електрокарах проблема взагалі, а в непідключенні теплових насосів як критичних, до речі, поки не зустрічав такого, з досвіду скрізь зараз налагодили опалення незалежно від планових відключень, навіть в хрущах.

11квт/часов по моему маловато будет в городе на 70км с обязательным утренним подогревом батареи, подогревом салона и прочими плюхами(а летом работы климата), даже при равномерной прямолинейном движении в пределах закона(60-79км/ч).
И 100% круглосуточная подача ЭЭ в месте зарядки авто это или лотерея, или райотдел полиции(подобное по уровню важности доя ДТЭКа заведение), да и в движении можно провести часов 10 в то время, когда есть ЭЭ в месте зарядки, так что мимо.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 07:15

  antey1969 написав:
  Мизантрóп написав:
  Клаус написав:в последний кризис на несколько суток в Киеве пропал свет, вода, отопление.. но газ в комфорках не пропадал

в основном в старом фонде, низкоэтажных таунах и чс

Вот она, реальная ценность:
Кирпичные хрущи с газовыми плитами, которыми в случае чего и куцых пол-квартиры обогреть можно, опять же с напором воды проблемы нет.
Куда до них небоскребам с насосами, панорамными окнами и большими площадями.
Не в тот сегмент вложился Максим, не в тот...

Газ без перебоїв був і є навіть в окупованому і деокупрваному Херсоні!
Газ - це вельми зручно в час війни!

Єдине, не забувати про хімію, про утворення отруйного чадного газу при горінні, і кожен раз треба відкривати вікно на кухні (хоча би в режимі вентиляції).

До речі, електроплити споживають 75% потужності всього жилого фонду (бойлери 15%). Орієнтовно.
Якщо є централізована гаряча вода - то електроплити споживають всі 90%.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 07:18

  UA написав:
  vitaliian написав:
  UA написав:Уговоры свести к нулю, только прямое воздействие.
Я в 90-х занимался вопросами задолженности
вы жестоки. Э.э. установить тариф 4,5/кв. Первые 30 дней от даты счёта скидка 50%. Кто хочет скидку платит вовремя, кому деньги нужнее платит по 4,5. Этот выбор мягче чем ваш, к тому же за неплательщиков Ахметбаши получит доп проффит. А отключит - не получит ничего.

Ещё можно ввести предоплаченные пакеты 1000квт по 2 грн 3000 кВт по 1,50. Я так раньше топливо покупал, загнал виртуальные литры на топливную карту, цена на Стелле меняется, а моя цена остаётся как на момент покупки. Жаль перед войной не успел залить топлива на карту...

Добрый - жестокий это лирика
Стоит боевая задача снизить потребление ЭЭ на 30%
Не вижу в голове у населения сверхзадачи экономить электричество
Не умеют - научим, не хотят заставим

Слід підвищити вартість електроенергії в 5 разів для населення.
Нормально, я за!
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 08:57

  UA написав:Стоит боевая задача снизить потребление ЭЭ на 30%
Не вижу в голове у населения сверхзадачи экономить электричество
Не умеют - научим, не хотят заставим


Я разделяю Ваш подход, что под лежачий камень вода не течет и если задача снижения потребления ЭЭ - боевая, то тут уж не до сантиментов. Но!

Почему Вы по-прежнему считаете, что чем больше корову доить, тем больше молока она даст?!? Не даст, Азиров не даст соврать.

Если уж хотите рассматривать только часть картины, которая сложилась у нас в стране за все 30 лет, то ответьте себе честно только на один вопрос: "На электроэнергию у нас прозрачный тариф?"

Но, подчеркну, это лишь маленький фрагментик огромного пазла.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 09:01

  Vlad442 написав:
  vitaliian написав:угу пригород как раз готов принять 3 млн киевлян.

Вы думаете, что если в Киеве не будет света настолько, что начнется размораживаться система отопления - инфраструктура более чем критичная, то в километре от окружной будут сиять россыпи огней?

Ви лумаєте, що домашні хом'ячки чи морські свинки - можуть думати?)))
Вони просто бігають по клавіатурі, рандомно і хаотично нажимають клавіші. Маємо набір букв,інколи слів і навіть речень. Проте смислу - нуль)))
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 09:04

  UA написав:
  Клаус написав:в последний кризис на несколько суток в Киеве пропал свет, вода, отопление.. но газ в комфорках не пропадал

Кирпичный хрущь с газовой колонкой №1 в рейтинге комфортности жилья.

Так, наявність газу і малоповерхова забудова - величезний плюс!
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 09:20

  striped написав:
  UA написав:Стоит боевая задача снизить потребление ЭЭ на 30%
Не вижу в голове у населения сверхзадачи экономить электричество
Не умеют - научим, не хотят заставим


Я разделяю Ваш подход, что под лежачий камень вода не течет и если задача снижения потребления ЭЭ - боевая, то тут уж не до сантиментов. Но!

Почему Вы по-прежнему считаете, что чем больше корову доить, тем больше молока она даст?!? Не даст, Азиров не даст соврать.

Если уж хотите рассматривать только часть картины, которая сложилась у нас в стране за все 30 лет, то ответьте себе честно только на один вопрос: "На электроэнергию у нас прозрачный тариф?"

Но, подчеркну, это лишь маленький фрагментик огромного пазла.

Да
3,50 без пдв розподілу і нека.

Проте людям 1.68 з розподілом, пдв і неком.

Комунізм доб’є цю країну
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 09:37

  Frant написав:Ви лумаєте, що домашні хом'ячки чи морські свинки - можуть думати?)))
здесь не форум про домашних грызунов, читай тему ветки и "идиот" Достоевского. Там был такой князь Мышкин, тоже интересовался грызунами.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 02 гру, 2022 09:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 09:54

  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:
  maza5 написав:Давно уже обозначены цели рф к Украине.Они не спроста ждут генерала Морозко. Только надежда на 100% точность работы ПВО. Ибо один прилёт и все печально. Это как в боксе ты заблокировал 9 ударов а потом пропустил всего один и ты в накауте.
Все эти ремонты снова и снова..

Нокаут это как ЯО. Можно грозить, но нельзя исполнить.
Если удар по инфраструктуре приведет к многочисленным жертвам среди мирного населения, это будет для России начало конца. Есть много рычагов, которые Запад еще не задействовал. От ультиматума Индии и Китаю, либо вы присоединяетесь к санкциям, полной торговой блокаде России, либо мы вводим санкции против вас - перестанем торговать и более того, начнем топить ваши танкеры и сухогрузы как пособников террористов, до простого введения войск НАТО с самолетами и ПВО на территорию Украины для защиты мирного населения. Повышать ставки может не только Путин.

Да задрал уже этот трепет перед хлом. Сидит это говно в бункере своем и мечтает о том чтобы все его боялись, педофила.
Топить, конечно, никто никого не будет, но Китаю, который вкладывает сотни миллиардов в инфраструктурные проекты и является страной которая созидает, не может нравиться то, что творит хло в Украине. Индии, возможно, все равно - у них на тротуаре готовить еду и родить в какой-нибудь луже - ежедневная реальность, которая никого не шокирует.

Ага, австрийский мечтатель
https://censor.net/ua/news/3376646/kyta ... pivpratsyu
Китай: Ми підтримуємо РФ під керівництвом Путіна та збираємося посилити співпрацю


И еще
Генассамблея ООН приняла резолюцию «Обеспечение средств правовой защиты и репараций в связи с агрессией против Украины». «За» проголосовали 94 страны, 14 — «против», 73 воздержались.

Согласно резолюции, РФ привлекут к ответственности за нарушение международного права, последствия будут включать возмещение нанесённого Украине ущерба.

Против принятия резолюции проголосовала Россия, представители Лукашенко, Китай, КНДР, Иран, Сирия и другие друзья РФ.
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