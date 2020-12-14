Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
jump написав: Sergiy Terokhin Кожного вечора дивлюсь з темряви на Новопечерські Липки. Всі величезні хмарочоси радісно яскраві. Хіба там є як кажуть "об'єкти критичної інфраструктури"? Та ні, там живуть критично важливі суб'єкти. Сумно. Позначка «Подобається» · Відповісти · 6 · 7 год https://www.pravda.com.ua/news/2022/11/30/7378726/
В тому районі Новоліпкам мабуть більш всього відключають. Вони можуть заздрить деяким хрущовкам та сталінкам в окрузі. В новоліпковському Сільпо навіть висить графік коли вони не працюють. Насправді мешканці Новоліпок в чатах більш всього заздрять Бендукідзе(тут звуть общажкою) та Дельмайру. Там не виключали взагалі.
В Киеве Дельмар тоже тухнет только когда вечером пол района обрубают от света аварийно, а если по группам - то им на это плевать?
барабашов написав:А как вы думаете, многочисленные элетромобили сейчас на улицах, причём не Лифы с двигателем сил в 40, а кроссоверы в 3т весом, Теслы, полугоночные Порши Тайкан на котором сейчас Тимошенко Кирюша рассекает - заряжаются именно сейчас, зимой, от солнечных панелей или от дизель-генераторов на паркинге? И сколько кВт/часов надо чтоб свой зад и 2-3т железа по городу целый день катать? Сожжём все Теслы??? И если наша котельная просто не поставляет на район тепло при отключении кварталами света на 6-8часов каждый вечер и утро - пора вводить смертную казнь за подогрев квартиры кондиционерами и масляными радиаторами?
70 км пробігу Тесли - це година зарядки на 11кв, тобто буквально 450 Вт цілодобово. Обігрівач бере 1500-2000Вт. Не в електрокарах проблема взагалі, а в непідключенні теплових насосів як критичних, до речі, поки не зустрічав такого, з досвіду скрізь зараз налагодили опалення незалежно від планових відключень, навіть в хрущах.
11квт/часов по моему маловато будет в городе на 70км с обязательным утренним подогревом батареи, подогревом салона и прочими плюхами(а летом работы климата), даже при равномерной прямолинейном движении в пределах закона(60-79км/ч). И 100% круглосуточная подача ЭЭ в месте зарядки авто это или лотерея, или райотдел полиции(подобное по уровню важности доя ДТЭКа заведение), да и в движении можно провести часов 10 в то время, когда есть ЭЭ в месте зарядки, так что мимо.
Клаус написав:в последний кризис на несколько суток в Киеве пропал свет, вода, отопление.. но газ в комфорках не пропадал
в основном в старом фонде, низкоэтажных таунах и чс
Вот она, реальная ценность: Кирпичные хрущи с газовыми плитами, которыми в случае чего и куцых пол-квартиры обогреть можно, опять же с напором воды проблемы нет. Куда до них небоскребам с насосами, панорамными окнами и большими площадями. Не в тот сегмент вложился Максим, не в тот...
Газ без перебоїв був і є навіть в окупованому і деокупрваному Херсоні! Газ - це вельми зручно в час війни!
Єдине, не забувати про хімію, про утворення отруйного чадного газу при горінні, і кожен раз треба відкривати вікно на кухні (хоча би в режимі вентиляції).
До речі, електроплити споживають 75% потужності всього жилого фонду (бойлери 15%). Орієнтовно. Якщо є централізована гаряча вода - то електроплити споживають всі 90%.
UA написав:Уговоры свести к нулю, только прямое воздействие. Я в 90-х занимался вопросами задолженности
вы жестоки. Э.э. установить тариф 4,5/кв. Первые 30 дней от даты счёта скидка 50%. Кто хочет скидку платит вовремя, кому деньги нужнее платит по 4,5. Этот выбор мягче чем ваш, к тому же за неплательщиков Ахметбаши получит доп проффит. А отключит - не получит ничего.
Ещё можно ввести предоплаченные пакеты 1000квт по 2 грн 3000 кВт по 1,50. Я так раньше топливо покупал, загнал виртуальные литры на топливную карту, цена на Стелле меняется, а моя цена остаётся как на момент покупки. Жаль перед войной не успел залить топлива на карту...
Добрый - жестокий это лирика Стоит боевая задача снизить потребление ЭЭ на 30% Не вижу в голове у населения сверхзадачи экономить электричество Не умеют - научим, не хотят заставим
Слід підвищити вартість електроенергії в 5 разів для населення. Нормально, я за!
vitaliian написав:угу пригород как раз готов принять 3 млн киевлян.
Вы думаете, что если в Киеве не будет света настолько, что начнется размораживаться система отопления - инфраструктура более чем критичная, то в километре от окружной будут сиять россыпи огней?
Ви лумаєте, що домашні хом'ячки чи морські свинки - можуть думати?))) Вони просто бігають по клавіатурі, рандомно і хаотично нажимають клавіші. Маємо набір букв,інколи слів і навіть речень. Проте смислу - нуль)))
maza5 написав:Давно уже обозначены цели рф к Украине.Они не спроста ждут генерала Морозко. Только надежда на 100% точность работы ПВО. Ибо один прилёт и все печально. Это как в боксе ты заблокировал 9 ударов а потом пропустил всего один и ты в накауте. Все эти ремонты снова и снова..
Нокаут это как ЯО. Можно грозить, но нельзя исполнить. Если удар по инфраструктуре приведет к многочисленным жертвам среди мирного населения, это будет для России начало конца. Есть много рычагов, которые Запад еще не задействовал. От ультиматума Индии и Китаю, либо вы присоединяетесь к санкциям, полной торговой блокаде России, либо мы вводим санкции против вас - перестанем торговать и более того, начнем топить ваши танкеры и сухогрузы как пособников террористов, до простого введения войск НАТО с самолетами и ПВО на территорию Украины для защиты мирного населения. Повышать ставки может не только Путин.
Да задрал уже этот трепет перед хлом. Сидит это говно в бункере своем и мечтает о том чтобы все его боялись, педофила. Топить, конечно, никто никого не будет, но Китаю, который вкладывает сотни миллиардов в инфраструктурные проекты и является страной которая созидает, не может нравиться то, что творит хло в Украине. Индии, возможно, все равно - у них на тротуаре готовить еду и родить в какой-нибудь луже - ежедневная реальность, которая никого не шокирует.