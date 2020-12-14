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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10464104651046610467

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 148
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 09:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Первый написав:Да
3,50 без пдв розподілу і нека.

Проте людям 1.68 з розподілом, пдв і неком.

Комунізм доб’є цю країну

АЕС видають ел.енергію по 60 коп.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 10:05

  BIGor написав:АЕС видають ел.енергію по 60 коп.


Потому что их нагинают ради заработков немного других. Будь они в структуре ДТЭКа как думаете - было б 60 коп?
striped
 
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