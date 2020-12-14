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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 гру, 2022 09:55
Первый написав:
Да
3,50 без пдв розподілу і нека.
Проте людям 1.68 з розподілом, пдв і неком.
Комунізм доб’є цю країну
АЕС видають ел.енергію по 60 коп
.
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BIGor
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 10:05
BIGor написав:
АЕС видають ел.енергію по 60 коп
.
Потому что их нагинают ради заработков немного других. Будь они в структуре ДТЭКа как думаете - было б 60 коп?
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