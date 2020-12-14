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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10464104651046610467

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 148
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 09:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Первый написав:Да
3,50 без пдв розподілу і нека.

Проте людям 1.68 з розподілом, пдв і неком.

Комунізм доб’є цю країну

АЕС видають ел.енергію по 60 коп.
BIGor
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1
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 10:05

  BIGor написав:АЕС видають ел.енергію по 60 коп.


Потому что их нагинают ради заработков немного других. Будь они в структуре ДТЭКа как думаете - было б 60 коп?
striped
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 10:43

  striped написав:
  BIGor написав:АЕС видають ел.енергію по 60 коп.


Потому что их нагинают ради заработков немного других. Будь они в структуре ДТЭКа как думаете - было б 60 коп?


А що ви пропонуєте, ще й атомку подарувати таргану для "більш ефективної роботи"? Так в минулому році і на його ТЕС вугілля почали завозити тільки коли смажений півень клюнув в одне місце. Приватизація нажаль не призводить в Україні до рішення тих питань, що декларуються.
Якщо АЕС передадуть в приватні руки це призведе тільки до підвищення тарифів та збільшення доходів "особливо обдарованих". Будівництва нових блоків чи якоїсь суттєвої модернізації мереж не варто чекати.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 11:09

Цифра растет как тесто на дрожжах

В конце войны скажут что выехало 30 млн , крч все кроме киевлян (они на зло Кличку останутся)
Стало відомо, скільки українців виїхали за кордон через війну.

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що понад 14,5 млн українців залишили країну після 24 лютого, з них щонайменше 11,7 млн виїхали до країн ЄС. 7,7 млн із них зареєстровані як біженці, які перебувають під тимчасовим захистом ЄС.

4,7 млн українців є внутрішньо переміщеними особами.

vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 11:20

  drevlyanin написав:
  striped написав:
  BIGor написав:АЕС видають ел.енергію по 60 коп.


Потому что их нагинают ради заработков немного других. Будь они в структуре ДТЭКа как думаете - было б 60 коп?


А що ви пропонуєте, ще й атомку подарувати таргану для "більш ефективної роботи"? Так в минулому році і на його ТЕС вугілля почали завозити тільки коли смажений півень клюнув в одне місце. Приватизація нажаль не призводить в Україні до рішення тих питань, що декларуються.
Якщо АЕС передадуть в приватні руки це призведе тільки до підвищення тарифів та збільшення доходів "особливо обдарованих". Будівництва нових блоків чи якоїсь суттєвої модернізації мереж не варто чекати.


Ціноутворення на ее в Україні не має жодного стосунку до ринковості. Не на рівні виробників (де до цього часу тарифи встановлюються по системі кост плюс з кучею обмежень до кост), не на рівні споживачів (де комерційні споживачі сплачують за побутових). Тариф повинен бути тільки один - ринковий, який складається внаслідок балансу попиту і пропозиції. Найдорожча ее - ТЕС. По ній рівняються інші види генерації у всьому світі. Бо іншим генераторам нема сенсу продавати дешевше (або хіба трохи лиш), ніж продає ТЕС. Але їх у нас змушують. В першу чергу АЕС та Г(А)ЕС.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 11:38

  UA написав:
  Клаус написав:в последний кризис на несколько суток в Киеве пропал свет, вода, отопление.. но газ в комфорках не пропадал

Кирпичный хрущь с газовой колонкой №1 в рейтинге комфортности жилья.

написал про такое положение и потому, что газокачалки получается электрозапитываются как то уж совсем отдельно от городской сети
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 11:40

  UA написав:
  Zebra написав:Колаборанти навіть лампочки накалювагня в усіх під'їздах повкручувати за свій рахунок.

Дворник должен ежедневно делать обход парадного и при выявлении лампы накаливания вызывать следственно - оперативную группу.
Хранение использование и продажа дамп накаливания это вопрос полиции.
В каждом районном управлении полиции должен быть плановый показатель по привлечению к ответственности лиц имеющих зависимость от ламп накаливания.

странный тот, кто постоянно их вкручивает - они ведь перегорают в течение недели круглосуточной работы
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