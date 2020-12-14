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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 гру, 2022 09:55
Первый написав:
Да
3,50 без пдв розподілу і нека.
Проте людям 1.68 з розподілом, пдв і неком.
Комунізм доб’є цю країну
АЕС видають ел.енергію по 60 коп
.
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BIGor
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 10:05
BIGor написав:
АЕС видають ел.енергію по 60 коп
.
Потому что их нагинают ради заработков немного других. Будь они в структуре ДТЭКа как думаете - было б 60 коп?
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striped
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 10:43
striped написав: BIGor написав:
АЕС видають ел.енергію по 60 коп
.
Потому что их нагинают ради заработков немного других. Будь они в структуре ДТЭКа как думаете - было б 60 коп?
А що ви пропонуєте, ще й атомку подарувати таргану для "більш ефективної роботи"? Так в минулому році і на його ТЕС вугілля почали завозити тільки коли смажений півень клюнув в одне місце. Приватизація нажаль не призводить в Україні до рішення тих питань, що декларуються.
Якщо АЕС передадуть в приватні руки це призведе тільки до підвищення тарифів та збільшення доходів "особливо обдарованих". Будівництва нових блоків чи якоїсь суттєвої модернізації мереж не варто чекати.
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drevlyanin
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 11:09
В конце войны скажут что выехало 30 млн , крч все кроме киевлян (они на зло Кличку останутся)
Стало відомо, скільки українців виїхали за кордон через війну.
Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що понад 14,5 млн українців залишили країну після 24 лютого, з них щонайменше 11,7 млн виїхали до країн ЄС. 7,7 млн із них зареєстровані як біженці, які перебувають під тимчасовим захистом ЄС.
4,7 млн українців є внутрішньо переміщеними особами.
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 11:20
drevlyanin написав: striped написав: BIGor написав:
АЕС видають ел.енергію по 60 коп
.
Потому что их нагинают ради заработков немного других. Будь они в структуре ДТЭКа как думаете - было б 60 коп?
А що ви пропонуєте, ще й атомку подарувати таргану для "більш ефективної роботи"? Так в минулому році і на його ТЕС вугілля почали завозити тільки коли смажений півень клюнув в одне місце. Приватизація нажаль не призводить в Україні до рішення тих питань, що декларуються.
Якщо АЕС передадуть в приватні руки це призведе тільки до підвищення тарифів та збільшення доходів "особливо обдарованих". Будівництва нових блоків чи якоїсь суттєвої модернізації мереж не варто чекати.
Ціноутворення на ее в Україні не має жодного стосунку до ринковості. Не на рівні виробників (де до цього часу тарифи встановлюються по системі кост плюс з кучею обмежень до кост), не на рівні споживачів (де комерційні споживачі сплачують за побутових). Тариф повинен бути тільки один - ринковий, який складається внаслідок балансу попиту і пропозиції. Найдорожча ее - ТЕС. По ній рівняються інші види генерації у всьому світі. Бо іншим генераторам нема сенсу продавати дешевше (або хіба трохи лиш), ніж продає ТЕС. Але їх у нас змушують. В першу чергу АЕС та Г(А)ЕС.
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 11:38
UA написав: Клаус написав:
в последний кризис на несколько суток в Киеве пропал свет, вода, отопление.. но газ в комфорках не пропадал
Кирпичный хрущь с газовой колонкой №1 в рейтинге комфортности жилья.
написал про такое положение и потому, что газокачалки получается электрозапитываются как то уж совсем отдельно от городской сети
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Клаус
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 11:40
UA написав: Zebra написав:
Колаборанти навіть лампочки накалювагня в усіх під'їздах повкручувати за свій рахунок.
Дворник должен ежедневно делать обход парадного и при выявлении лампы накаливания вызывать следственно - оперативную группу.
Хранение использование и продажа дамп накаливания это вопрос полиции.
В каждом районном управлении полиции должен быть плановый показатель по привлечению к ответственности лиц имеющих зависимость от ламп накаливания
.
странный тот, кто постоянно их вкручивает - они ведь перегорают в течение недели круглосуточной работы
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Клаус
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