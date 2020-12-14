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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10465104661046710468>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 148
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 11:09

Цифра растет как тесто на дрожжах

В конце войны скажут что выехало 30 млн , крч все кроме киевлян (они на зло Кличку останутся)
Стало відомо, скільки українців виїхали за кордон через війну.

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що понад 14,5 млн українців залишили країну після 24 лютого, з них щонайменше 11,7 млн виїхали до країн ЄС. 7,7 млн із них зареєстровані як біженці, які перебувають під тимчасовим захистом ЄС.

4,7 млн українців є внутрішньо переміщеними особами.

vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 11:20

  drevlyanin написав:
  striped написав:
  BIGor написав:АЕС видають ел.енергію по 60 коп.


Потому что их нагинают ради заработков немного других. Будь они в структуре ДТЭКа как думаете - было б 60 коп?


А що ви пропонуєте, ще й атомку подарувати таргану для "більш ефективної роботи"? Так в минулому році і на його ТЕС вугілля почали завозити тільки коли смажений півень клюнув в одне місце. Приватизація нажаль не призводить в Україні до рішення тих питань, що декларуються.
Якщо АЕС передадуть в приватні руки це призведе тільки до підвищення тарифів та збільшення доходів "особливо обдарованих". Будівництва нових блоків чи якоїсь суттєвої модернізації мереж не варто чекати.


Ціноутворення на ее в Україні не має жодного стосунку до ринковості. Не на рівні виробників (де до цього часу тарифи встановлюються по системі кост плюс з кучею обмежень до кост), не на рівні споживачів (де комерційні споживачі сплачують за побутових). Тариф повинен бути тільки один - ринковий, який складається внаслідок балансу попиту і пропозиції. Найдорожча ее - ТЕС. По ній рівняються інші види генерації у всьому світі. Бо іншим генераторам нема сенсу продавати дешевше (або хіба трохи лиш), ніж продає ТЕС. Але їх у нас змушують. В першу чергу АЕС та Г(А)ЕС.
adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 11:38

  UA написав:
  Клаус написав:в последний кризис на несколько суток в Киеве пропал свет, вода, отопление.. но газ в комфорках не пропадал

Кирпичный хрущь с газовой колонкой №1 в рейтинге комфортности жилья.

написал про такое положение и потому, что газокачалки получается электрозапитываются как то уж совсем отдельно от городской сети
Клаус
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 11:40

  UA написав:
  Zebra написав:Колаборанти навіть лампочки накалювагня в усіх під'їздах повкручувати за свій рахунок.

Дворник должен ежедневно делать обход парадного и при выявлении лампы накаливания вызывать следственно - оперативную группу.
Хранение использование и продажа дамп накаливания это вопрос полиции.
В каждом районном управлении полиции должен быть плановый показатель по привлечению к ответственности лиц имеющих зависимость от ламп накаливания.

странный тот, кто постоянно их вкручивает - они ведь перегорают в течение недели круглосуточной работы
Клаус
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 12:14

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  барабашов написав:А как вы думаете, многочисленные элетромобили сейчас на улицах, причём не Лифы с двигателем сил в 40, а кроссоверы в 3т весом, Теслы, полугоночные Порши Тайкан на котором сейчас Тимошенко Кирюша рассекает - заряжаются именно сейчас, зимой, от солнечных панелей или от дизель-генераторов на паркинге? И сколько кВт/часов надо чтоб свой зад и 2-3т железа по городу целый день катать?
Сожжём все Теслы???

Тотальное энергосбережение: в Швейцарии запретят эксплуатацию электромобилей
https://focus.ua/auto/539217-totalnoe-e ... tromobiley
  Клаус написав:написал про такое положение и потому, что газокачалки получается электрозапитываются как то уж совсем отдельно от городской сети

Слышал такое, что газокачалки работают от газа.
Vlad442
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 12:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  adeges написав:Ціноутворення на ее в Україні не має жодного стосунку до ринковості. Не на рівні виробників (де до цього часу тарифи встановлюються по системі кост плюс з кучею обмежень до кост), не на рівні споживачів (де комерційні споживачі сплачують за побутових). Тариф повинен бути тільки один - ринковий, який складається внаслідок балансу попиту і пропозиції. Найдорожча ее - ТЕС. По ній рівняються інші види генерації у всьому світі. Бо іншим генераторам нема сенсу продавати дешевше (або хіба трохи лиш), ніж продає ТЕС. Але їх у нас змушують. В першу чергу АЕС та Г(А)ЕС.

Справедливо було б ввести акциз, кошти з якого направити на відбудову інфраструктури.
Звичайно треба закінчити популізм з 1,78 та газом за 7 гривень, але це питання набагато складніше.
Vlad442
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 12:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliian написав:В конце войны скажут что выехало 30 млн , крч все кроме киевлян (они на зло Кличку останутся)

Они то ли тупые, то ли специально это нагнетают. Если копнуть, то окажется, что это те, кто пересек границу. А то, что это пригонщики авто под нулевой акциз или беженцы, которые давно вернулись - какая им разница, главное цифру нарисовать и засветить свою фамилию в новостях.
Vlad442
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 12:38

  drevlyanin написав:
  striped написав:
  BIGor написав:АЕС видають ел.енергію по 60 коп.


Потому что их нагинают ради заработков немного других. Будь они в структуре ДТЭКа как думаете - было б 60 коп?


А що ви пропонуєте, ще й атомку подарувати таргану для "більш ефективної роботи"? Так в минулому році і на його ТЕС вугілля почали завозити тільки коли смажений півень клюнув в одне місце. Приватизація нажаль не призводить в Україні до рішення тих питань, що декларуються.
Якщо АЕС передадуть в приватні руки це призведе тільки до підвищення тарифів та збільшення доходів "особливо обдарованих". Будівництва нових блоків чи якоїсь суттєвої модернізації мереж не варто чекати.


Вам написали что атомная станция очень дёшево выдает электрику .
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 12:40

  drevlyanin написав:
А що ви пропонуєте, ще й атомку подарувати таргану для "більш ефективної роботи"?


То, что я предложил - выше. В кратце - прежде чем увеличивать давление в аппарате дойки населения необходимо пересмотреть тарифоутворення. Как только тарифы копнут независимые люди, имеющие политическую волю в стране станет еще на пару сводных батальонов Монако-Вена меньше.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 12:43

  Vlad442 написав:Справедливо було б ввести акциз, кошти з якого направити на відбудову інфраструктури.
Звичайно треба закінчити популізм з 1,78 та газом за 7 гривень, але це питання набагато складніше.


Я выше уже это предлагал. Но это был сарказм, потому что как работают акцизы "на відбудову інфраструктури" Вы можете наглядно посмотреть на примере акцизов на бензин.

И вообще нравится мне качество дискуссии на ветке - диалога нет, есть желание высказать свое мнение и все. Вроде уже и не ковид - дефицита общения такого острого быть не должно.
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