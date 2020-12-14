Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
striped написав:Я выше уже это предлагал. Но это был сарказм, потому что как работают акцизы "на відбудову інфраструктури" Вы можете наглядно посмотреть на примере акцизов на бензин.
Эту область нужно привести в норму. Ситуация, когда тариф для промышленности выше, чем тариф для населения, это чистый популизм, субсидирование и способ отмыть где-то деньги. Если вариант с поднятием тарифов будет воспринят в штыки (как наполнение кармана олигархов), что мы тут видим, а цену нужно поднять чтобы народ экономил, то вариант акциза, когда деньги пойдут государству на восстановление, где они хоть как-то контролируются, может уменьшить негатив. Обстрелы только подняли старую проблему с нерыночным ценообразованием, когда зарабатывали майнеры, богатые люди, которые потребляют много электроэнергии. Все это было в ущерб кому-то, кто-то это субсидировал. Кто? Простой народ, пусть и неочевидным для него образом.
proftpd66 написав:Вам написали что атомная станция очень дёшево выдает электрику
Это если атомная станция с неба свалилась, а если ее строить, то все становится не так однозначно. Сколько АЭС построили с 91? Почему, если это так выгодно? https://www.iaea.org/sites/default/file ... 823_ru.pdf Плюс то, что атомные станции в руках государства, и частники через заниженный тариф просто доят их, покупая энергию за бесценок. Энергорынок находится в тени и позволяет богатым становится богаче за счет бедных.
барабашов написав:А как вы думаете, многочисленные элетромобили сейчас на улицах, причём не Лифы с двигателем сил в 40, а кроссоверы в 3т весом, Теслы, полугоночные Порши Тайкан на котором сейчас Тимошенко Кирюша рассекает - заряжаются именно сейчас, зимой, от солнечных панелей или от дизель-генераторов на паркинге? И сколько кВт/часов надо чтоб свой зад и 2-3т железа по городу целый день катать? Сожжём все Теслы???
Клаус написав:написал про такое положение и потому, что газокачалки получается электрозапитываются как то уж совсем отдельно от городской сети
Слышал такое, что газокачалки работают от газа.
Вообще про Швейцарию не похоже на правду. В статье нет ничего про 4 атомные элетростанции в Швейцарии, которые работают и подозреваю на полную мощность судя по струе пара с трубы охладителя одной из них. На 10 млн. населения 4 атомные как бы не мало. Был вчера в Швейцарской части города Лауфенбург на Рейне, весь город ярко освещен, кругом гирлянды, старинный замок всередине освещен, хотя я там один был.