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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10465104661046710468

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 148
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 13:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  striped написав:Я выше уже это предлагал. Но это был сарказм, потому что как работают акцизы "на відбудову інфраструктури" Вы можете наглядно посмотреть на примере акцизов на бензин.

Эту область нужно привести в норму. Ситуация, когда тариф для промышленности выше, чем тариф для населения, это чистый популизм, субсидирование и способ отмыть где-то деньги. Если вариант с поднятием тарифов будет воспринят в штыки (как наполнение кармана олигархов), что мы тут видим, а цену нужно поднять чтобы народ экономил, то вариант акциза, когда деньги пойдут государству на восстановление, где они хоть как-то контролируются, может уменьшить негатив.
Обстрелы только подняли старую проблему с нерыночным ценообразованием, когда зарабатывали майнеры, богатые люди, которые потребляют много электроэнергии. Все это было в ущерб кому-то, кто-то это субсидировал. Кто? Простой народ, пусть и неочевидным для него образом.
  proftpd66 написав:Вам написали что атомная станция очень дёшево выдает электрику

Это если атомная станция с неба свалилась, а если ее строить, то все становится не так однозначно. Сколько АЭС построили с 91? Почему, если это так выгодно?
https://www.iaea.org/sites/default/file ... 823_ru.pdf
Плюс то, что атомные станции в руках государства, и частники через заниженный тариф просто доят их, покупая энергию за бесценок.
Энергорынок находится в тени и позволяет богатым становится богаче за счет бедных.
Vlad442
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 13:22

  Vlad442 написав:
  барабашов написав:А как вы думаете, многочисленные элетромобили сейчас на улицах, причём не Лифы с двигателем сил в 40, а кроссоверы в 3т весом, Теслы, полугоночные Порши Тайкан на котором сейчас Тимошенко Кирюша рассекает - заряжаются именно сейчас, зимой, от солнечных панелей или от дизель-генераторов на паркинге? И сколько кВт/часов надо чтоб свой зад и 2-3т железа по городу целый день катать?
Сожжём все Теслы???

Тотальное энергосбережение: в Швейцарии запретят эксплуатацию электромобилей
https://focus.ua/auto/539217-totalnoe-e ... tromobiley
  Клаус написав:написал про такое положение и потому, что газокачалки получается электрозапитываются как то уж совсем отдельно от городской сети

Слышал такое, что газокачалки работают от газа.


Вообще про Швейцарию не похоже на правду.
В статье нет ничего про 4 атомные элетростанции в Швейцарии, которые работают и подозреваю на полную мощность судя по струе пара с трубы охладителя одной из них.
На 10 млн. населения 4 атомные как бы не мало.
Был вчера в Швейцарской части города Лауфенбург на Рейне, весь город ярко освещен, кругом гирлянды, старинный замок всередине освещен, хотя я там один был.
Хомякоид
 
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