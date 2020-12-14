Додано: П'ят 02 гру, 2022 13:19

striped написав: Я выше уже это предлагал. Но это был сарказм, потому что как работают акцизы "на відбудову інфраструктури" Вы можете наглядно посмотреть на примере акцизов на бензин. Я выше уже это предлагал. Но это был сарказм, потому что как работают акцизы "на відбудову інфраструктури" Вы можете наглядно посмотреть на примере акцизов на бензин.

proftpd66 написав: Вам написали что атомная станция очень дёшево выдает электрику Вам написали что атомная станция очень дёшево выдает электрику

Эту область нужно привести в норму. Ситуация, когда тариф для промышленности выше, чем тариф для населения, это чистый популизм, субсидирование и способ отмыть где-то деньги. Если вариант с поднятием тарифов будет воспринят в штыки (как наполнение кармана олигархов), что мы тут видим, а цену нужно поднять чтобы народ экономил, то вариант акциза, когда деньги пойдут государству на восстановление, где они хоть как-то контролируются, может уменьшить негатив.Обстрелы только подняли старую проблему с нерыночным ценообразованием, когда зарабатывали майнеры, богатые люди, которые потребляют много электроэнергии. Все это было в ущерб кому-то, кто-то это субсидировал. Кто? Простой народ, пусть и неочевидным для него образом.Это если атомная станция с неба свалилась, а если ее строить, то все становится не так однозначно. Сколько АЭС построили с 91? Почему, если это так выгодно?Плюс то, что атомные станции в руках государства, и частники через заниженный тариф просто доят их, покупая энергию за бесценок.Энергорынок находится в тени и позволяет богатым становится богаче за счет бедных.