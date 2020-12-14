Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
striped написав:Я выше уже это предлагал. Но это был сарказм, потому что как работают акцизы "на відбудову інфраструктури" Вы можете наглядно посмотреть на примере акцизов на бензин.
Эту область нужно привести в норму. Ситуация, когда тариф для промышленности выше, чем тариф для населения, это чистый популизм, субсидирование и способ отмыть где-то деньги. Если вариант с поднятием тарифов будет воспринят в штыки (как наполнение кармана олигархов), что мы тут видим, а цену нужно поднять чтобы народ экономил, то вариант акциза, когда деньги пойдут государству на восстановление, где они хоть как-то контролируются, может уменьшить негатив. Обстрелы только подняли старую проблему с нерыночным ценообразованием, когда зарабатывали майнеры, богатые люди, которые потребляют много электроэнергии. Все это было в ущерб кому-то, кто-то это субсидировал. Кто? Простой народ, пусть и неочевидным для него образом.
proftpd66 написав:Вам написали что атомная станция очень дёшево выдает электрику
Это если атомная станция с неба свалилась, а если ее строить, то все становится не так однозначно. Сколько АЭС построили с 91? Почему, если это так выгодно? https://www.iaea.org/sites/default/file ... 823_ru.pdf Плюс то, что атомные станции в руках государства, и частники через заниженный тариф просто доят их, покупая энергию за бесценок. Энергорынок находится в тени и позволяет богатым становится богаче за счет бедных.
барабашов написав:А как вы думаете, многочисленные элетромобили сейчас на улицах, причём не Лифы с двигателем сил в 40, а кроссоверы в 3т весом, Теслы, полугоночные Порши Тайкан на котором сейчас Тимошенко Кирюша рассекает - заряжаются именно сейчас, зимой, от солнечных панелей или от дизель-генераторов на паркинге? И сколько кВт/часов надо чтоб свой зад и 2-3т железа по городу целый день катать? Сожжём все Теслы???
Клаус написав:написал про такое положение и потому, что газокачалки получается электрозапитываются как то уж совсем отдельно от городской сети
Слышал такое, что газокачалки работают от газа.
Вообще про Швейцарию не похоже на правду. В статье нет ничего про 4 атомные элетростанции в Швейцарии, которые работают и подозреваю на полную мощность судя по струе пара с трубы охладителя одной из них. На 10 млн. населения 4 атомные как бы не мало. Был вчера в Швейцарской части города Лауфенбург на Рейне, весь город ярко освещен, кругом гирлянды, старинный замок всередине освещен, хотя я там один был.
Vlad442 написав:Плюс то, что атомные станции в руках государства, и частники через заниженный тариф просто доят их, покупая энергию за бесценок. Энергорынок находится в тени и позволяет богатым становится богаче за счет бедных.
А вырученные средства богатые вкладывают в недостроии башен Трампяна
UA написав:Дворник должен ежедневно делать обход парадного и при выявлении лампы накаливания вызывать следственно - оперативную группу. Хранение использование и продажа дамп накаливания это вопрос полиции. В каждом районном управлении полиции должен быть плановый показатель по привлечению к ответственности лиц имеющих зависимость от ламп накаливания.
Ну якщо серйозно легко можна обійтися без відключень просто контролем споживання на кожен будинок, автомат відрубує при перевищенні. Дуже швидко привчаться нічого зайвого не включати, взагалі напевно як мінімум 30-40% споживання міста це електроплити-духовки-чайники.
Бойлера, теплые полы и температура в квартире +26. Иду на лордизм, разговорился в лифтовом холе с соседкой Мол как горячая вода, постоянно есть? Отвечает не знаю я на бойлере, когда ЭЭ включают он успевает нагреется. Примеров пустой траты ЭЭ вижу в разы больше попыток экономии.
UA написав:Добрый - жестокий это лирика Стоит боевая задача снизить потребление ЭЭ на 30% Не вижу в голове у населения сверхзадачи экономить электричество Не умеют - научим, не хотят заставим
Слід підвищити вартість електроенергії в 5 разів для населення. Нормально, я за!
Хотя бы дифференцировать тариф в зависимости от объема потребления. до 150 кВт - 1,68 до 250 кВт - 3,5 до 350 кВт - 7 грн Выше 350 кВт - 50 грн за один киловатт Пенсионеры в большинстве своем очень экономны и влезут в минимальный тариф.
UA написав:Добрый - жестокий это лирика Стоит боевая задача снизить потребление ЭЭ на 30% Не вижу в голове у населения сверхзадачи экономить электричество Не умеют - научим, не хотят заставим
Слід підвищити вартість електроенергії в 5 разів для населення. Нормально, я за!
Хотя бы дифференцировать тариф в зависимости от объема потребления. до 150 кВт - 1,68 до 250 кВт - 3,5 до 350 кВт - 7 грн Выше 350 кВт - 50 грн за один киловатт Пенсионеры в большинстве своем очень экономны и влезут в минимальный тариф.
вы уверены, что после этих тарифов что то улучшиться кроме автомобилей домов и яхт владельцев облэнерго? напоминает, как рабы сами себе назначают количество ударов плетью исходя из своей личной выносливости... уравнивание потребления владельцев газовых плит и электрических уже переварили и снова денег не хватает?
Slon_Nosov написав:вы уверены, что после этих тарифов что то улучшиться кроме автомобилей домов и яхт владельцев облэнерго? напоминает, как рабы сами себе назначают количество ударов плетью исходя из своей личной выносливости...
Сколько во Франции, стране похожей на нас по энергетике, стоит киловатт-час? Что там с яхтами владельцев облэнерго? Кто живет на более широкую ногу в плане потребления энергоресурсов, немец или украинец?