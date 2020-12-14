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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10461104621046310464

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 148
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 12:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliian написав:В конце войны скажут что выехало 30 млн , крч все кроме киевлян (они на зло Кличку останутся)

Они то ли тупые, то ли специально это нагнетают. Если копнуть, то окажется, что это те, кто пересек границу. А то, что это пригонщики авто под нулевой акциз или беженцы, которые давно вернулись - какая им разница, главное цифру нарисовать и засветить свою фамилию в новостях.
Vlad442
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 18:45

  Vlad442 написав:
  vitaliian написав:В конце войны скажут что выехало 30 млн , крч все кроме киевлян (они на зло Кличку останутся)

Они то ли тупые, то ли специально это нагнетают. Если копнуть, то окажется, что это те, кто пересек границу. А то, что это пригонщики авто под нулевой акциз или беженцы, которые давно вернулись - какая им разница, главное цифру нарисовать и засветить свою фамилию в новостях.

я когда увидел, что происходит на границе, кто куда из ЗУ ездит и что возит, я понял, что в матрице жил. и сколько раз туда-сюда ездят. это треш како-то
рассказать - никто не поверит.
кто их там считает
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 18:49

Житлово-комунальне господарство в контексті
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 19:20

  beee написав:
  Vlad442 написав:
  vitaliian написав:В конце войны скажут что выехало 30 млн , крч все кроме киевлян (они на зло Кличку останутся)

Они то ли тупые, то ли специально это нагнетают. Если копнуть, то окажется, что это те, кто пересек границу. А то, что это пригонщики авто под нулевой акциз или беженцы, которые давно вернулись - какая им разница, главное цифру нарисовать и засветить свою фамилию в новостях.

я когда увидел, что происходит на границе, кто куда из ЗУ ездит и что возит, я понял, что в матрице жил. и сколько раз туда-сюда ездят. это треш како-то
рассказать - никто не поверит.
кто их там считает

Я в доковидные времена в среднем полтора раза в месяц в Польшу ездил, жрачку привезти, шмот, из техники что-то. Главное ТАХ фри потом вернуть. Даже с учётом зелёной карты и литров 28 бензина со Львова в Жешов и назад сганять все одно выгодно было.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 19:31

У разі нових ударів ворога по енергосистемі України та повної відсутності внаслідок цього електропостачання в Києві, на всіх маршрутах наземного транспорту працюватимуть автобуси. Проїзд буде безкоштовним.

Про це повідомив мер Кличко. Рух поїздів метрополітену, в разі надзвичайної ситуації та відсутності енергопостачання, буде призупинений. 45 підземних станції метро працюватимуть як пункти тимчасового перебування людей та як укриття під час тривоги.
vitaliian
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