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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 гру, 2022 12:20
vitaliian написав:
В конце войны скажут что выехало 30 млн , крч все кроме киевлян (они на зло Кличку останутся)
Они то ли тупые, то ли специально это нагнетают. Если копнуть, то окажется, что это те, кто пересек границу. А то, что это пригонщики авто под нулевой акциз или беженцы, которые давно вернулись - какая им разница, главное цифру нарисовать и засветить свою фамилию в новостях.
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Vlad442
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 18:45
Vlad442 написав: vitaliian написав:
В конце войны скажут что выехало 30 млн , крч все кроме киевлян (они на зло Кличку останутся)
Они то ли тупые, то ли специально это нагнетают. Если копнуть, то окажется, что это те, кто пересек границу. А то, что это пригонщики авто под нулевой акциз или беженцы, которые давно вернулись - какая им разница, главное цифру нарисовать и засветить свою фамилию в новостях.
я когда увидел, что происходит на границе, кто куда из ЗУ ездит и что возит, я понял, что в матрице жил. и сколько раз туда-сюда ездят. это треш како-то
рассказать - никто не поверит.
кто их там считает
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 18:49
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 19:20
beee написав: Vlad442 написав: vitaliian написав:
В конце войны скажут что выехало 30 млн , крч все кроме киевлян (они на зло Кличку останутся)
Они то ли тупые, то ли специально это нагнетают. Если копнуть, то окажется, что это те, кто пересек границу. А то, что это пригонщики авто под нулевой акциз или беженцы, которые давно вернулись - какая им разница, главное цифру нарисовать и засветить свою фамилию в новостях.
я когда увидел, что происходит на границе, кто куда из ЗУ ездит и что возит, я понял, что в матрице жил. и сколько раз туда-сюда ездят. это треш како-то
рассказать - никто не поверит.
кто их там считает
Я в доковидные времена в среднем полтора раза в месяц в Польшу ездил, жрачку привезти, шмот, из техники что-то. Главное ТАХ фри потом вернуть. Даже с учётом зелёной карты и литров 28 бензина со Львова в Жешов и назад сганять все одно выгодно было.
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 19:31
У разі нових ударів ворога по енергосистемі України та повної відсутності внаслідок цього електропостачання в Києві, на всіх маршрутах наземного транспорту працюватимуть автобуси. Проїзд буде безкоштовним.
Про це повідомив мер Кличко. Рух поїздів метрополітену, в разі надзвичайної ситуації та відсутності енергопостачання, буде призупинений. 45 підземних станції метро працюватимуть як пункти тимчасового перебування людей та як укриття під час тривоги.
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vitaliian
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