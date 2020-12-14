RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10461104621046310464

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 148
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 12:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliian написав:В конце войны скажут что выехало 30 млн , крч все кроме киевлян (они на зло Кличку останутся)

Они то ли тупые, то ли специально это нагнетают. Если копнуть, то окажется, что это те, кто пересек границу. А то, что это пригонщики авто под нулевой акциз или беженцы, которые давно вернулись - какая им разница, главное цифру нарисовать и засветить свою фамилию в новостях.
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9234
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2135 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 18:45

  Vlad442 написав:
  vitaliian написав:В конце войны скажут что выехало 30 млн , крч все кроме киевлян (они на зло Кличку останутся)

Они то ли тупые, то ли специально это нагнетают. Если копнуть, то окажется, что это те, кто пересек границу. А то, что это пригонщики авто под нулевой акциз или беженцы, которые давно вернулись - какая им разница, главное цифру нарисовать и засветить свою фамилию в новостях.

я когда увидел, что происходит на границе, кто куда из ЗУ ездит и что возит, я понял, что в матрице жил. и сколько раз туда-сюда ездят. это треш како-то
рассказать - никто не поверит.
кто их там считает
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1161
З нами з: 26.11.19
Подякував: 92 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 18:49

Житлово-комунальне господарство в контексті
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3486
З нами з: 14.09.13
Подякував: 890 раз.
Подякували: 1891 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 19:20

  beee написав:
  Vlad442 написав:
  vitaliian написав:В конце войны скажут что выехало 30 млн , крч все кроме киевлян (они на зло Кличку останутся)

Они то ли тупые, то ли специально это нагнетают. Если копнуть, то окажется, что это те, кто пересек границу. А то, что это пригонщики авто под нулевой акциз или беженцы, которые давно вернулись - какая им разница, главное цифру нарисовать и засветить свою фамилию в новостях.

я когда увидел, что происходит на границе, кто куда из ЗУ ездит и что возит, я понял, что в матрице жил. и сколько раз туда-сюда ездят. это треш како-то
рассказать - никто не поверит.
кто их там считает

Я в доковидные времена в среднем полтора раза в месяц в Польшу ездил, жрачку привезти, шмот, из техники что-то. Главное ТАХ фри потом вернуть. Даже с учётом зелёной карты и литров 28 бензина со Львова в Жешов и назад сганять все одно выгодно было.
Bolt
 
Повідомлень: 1393
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 19:31

У разі нових ударів ворога по енергосистемі України та повної відсутності внаслідок цього електропостачання в Києві, на всіх маршрутах наземного транспорту працюватимуть автобуси. Проїзд буде безкоштовним.

Про це повідомив мер Кличко. Рух поїздів метрополітену, в разі надзвичайної ситуації та відсутності енергопостачання, буде призупинений. 45 підземних станції метро працюватимуть як пункти тимчасового перебування людей та як укриття під час тривоги.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15284
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2080 раз.
Подякували: 2943 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 19:59

  vitaliian написав:В конце войны скажут что выехало 30 млн , крч все кроме киевлян (они на зло Кличку останутся)
Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що понад 14,5 млн українців залишили країну після 24 лютого, з них щонайменше 11,7 млн виїхали до країн ЄС. 7,7 млн із них зареєстровані як біженці, які перебувають під тимчасовим захистом ЄС.

А що не так? 4 млн вернулись, а сім там. Поляки, німці і т.д. деколи подають стату скільки якого віку, статі і т.д. є у них буквально до 1. Сумарно всі на таку цифру тягнуть.
Маю декілька знайомих, які трохи потусувались по ЄС, чимось скористались у відносно тихі часи влітку, а тепер повернулись, а є і такі, що зараз ще вибираються.
  vitaliian написав:В конце войны скажут что выехало 30 млн , крч все кроме киевлян (они на зло Кличку останутся)
Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що понад 14,5 млн українців залишили країну після 24 лютого, з них щонайменше 11,7 млн виїхали до країн ЄС. 7,7 млн із них зареєстровані як біженці, які перебувають під тимчасовим захистом ЄС.

А що не так? 4 млн вернулись, а сім там. Поляки, німці і т.д. деколи подають стату скільки якого віку, статі і т.д. є у них буквально до 1. Сумарно всі на таку цифру тягнуть.
Маю декілька знайомих, які трохи потусувались по ЄС, чимось скористались у відносно тихі часи влітку, а потім вернулись. А перегонщики зараз практично завмерли.
І кияни виїхали -Лібанова:
Жінки – переважно містянки: киянки й харків’янки. Активні, підприємливі, самодостатні, впевнені в собі, здатні самотужки дати раду собі й своїм дітям. За даними польських і німецьких соціологічних досліджень, близько 70% українок у цих країнах мають вищу освіту. Тобто це цінний людський капітал. А Європа, переживаючи сьогодні неминучу стадію старіння, що тягне за собою депопуляцію, бореться за людей.https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Page ... ageID=9649
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5446
З нами з: 19.04.12
Подякував: 84 раз.
Подякували: 852 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 20:18

  барабашов написав:
  Бывалый написав:В тому районі Новоліпкам мабуть більш всього відключають. Вони можуть заздрить деяким хрущовкам та сталінкам в окрузі. В новоліпковському Сільпо навіть висить графік коли вони не працюють. Насправді мешканці Новоліпок в чатах більш всього заздрять Бендукідзе(тут звуть общажкою) та Дельмайру. Там не виключали взагалі.

В Киеве Дельмар тоже тухнет только когда вечером пол района обрубают от света аварийно, а если по группам - то им на это плевать?

Киевский Дельмар и Бендкеидзе живет в довоенном режиме. Интернет без перебоев.
Во время последнего большого обстрела, когда в Киеве пропала даже вода, там мигнул свет.
Входной билет на аренду в общажку 2000 уе за 75 метровую квартиру с современным ремонтом. Более дешевые обявления - рыловские заманухи.

Вообще, в Киеве 750 неотключаемых домов.
При покупке на дне (жду сигнала от Эйрмакса) буду брать только в этих элитных домах.
Сейчас составляю список.
UA
 
Повідомлень: 7355
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1685 раз.
Подякували: 2021 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 20:47

  UA написав:Вообще, в Киеве 750 неотключаемых домов.
При покупке на дне (жду сигнала от Эйрмакса) буду брать только в этих элитных домах.
Сейчас составляю список.

Предлагаю искать новый сигнал. Деньги со сдачи двух машиномест перекрывают все расходы по квартире в 2.5 раза. В таком режиме ее можно держать пока Реус не одумается.
airmax78
 
Повідомлень: 41383
З нами з: 25.10.12
Подякував: 950 раз.
Подякували: 5119 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 20:49

Ми всі сподіваємося, що найгіршого сценарію розвитку подій не буде. Але маємо бути готовими до різних варіантів, оскільки ворог підступний і безжальний. Та не полишає спроб залишити українців взимку без світла, тепла та води. В випадку надзвичайної ситуації столиця житиме і працюватиме, але в дуже складних умовах.

❗️У разі нових ударів ворога по енергосистемі України та повної відсутності внаслідок цього електропостачання в столиці, на всіх маршрутах наземного транспорту працюватимуть автобуси. Проїзд буде безкоштовним.

Усі автобусні парки столиці забезпечені необхідним запасом пального та мають автоматичні джерела енергії. Зокрема, бензинові та дизельні генератори. Тому місто має змогу забезпечити мінімальний обсяг технологічного процесу для підготовки та випуску автобусів на маршрути. Також на територіях автобусних парків облаштовані пункти обігріву для водіїв.

Рух поїздів метрополітену, в разі надзвичайної ситуації та відсутності енергопостачання, буде призупинений. 45 підземних станції метро працюватимуть як пункти тимчасового перебування людей та як укриття під час тривоги. Вхід на станції буде безкоштовним, але потрібно мати при собі документ, що посвідчує особу.

На станціях підземки будуть доступними:
• інтернет-зв’язок;
• електроенергія (можливість підзарядити мобільні телефони та інші гаджети);
• питна вода;
• санітарні вузли.

Середня температура на станціях метро становить 12-14 градусів тепла. Тому треба одягати зимовий одяг та додатково мати теплі речі.

Станції ж наземної ділянки метрополітену не використовуватимуться для потреб цивільного захисту (як укриття населення при виникненні надзвичайних ситуацій та під час дії повітряної тривоги).

Ми маємо бути свідомими, згуртованими і сильними. Разом вистоїмо і переможемо!

  UA написав:в Киеве 750 неотключаемых домов.
Сейчас составляю список.

Будете продавать список? Потенциально есть миллион покупателей, по 10$ думаю недорого. Потом весь Киев переселится в эти дома. Главное узнать где они.

В доинтернетовскую эпоху киевские рылы продавали списки прямых телефонов хозяев, которые сдают в аренду квартиры. Наивный покупатель садился на телефон и после 10-20 номера понимал что это развод.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15284
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2080 раз.
Подякували: 2943 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 21:13

  vitaliian написав:Будете продавать список? Потенциально есть миллион покупателей, по 10$ думаю недорого. Потом весь Киев переселится в эти дома. Главное узнать где они.

В доинтернетовскую эпоху киевские рылы продавали списки прямых телефонов хозяев, которые сдают в аренду квартиры. Наивный покупатель садился на телефон и после 10-20 номера понимал что это развод.

Мой дом до последнего времени был таким домом - больше нет - отключают. Думаю если ПЦ продолжится - то таких домов в Киеве не будет вообще. Чудес не бывает.
airmax78
 
Повідомлень: 41383
З нами з: 25.10.12
Подякував: 950 раз.
Подякували: 5119 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10461104621046310464
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: stm, vitaliian і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2337, 2338, 2339
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23381 14546592
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 гру, 2022 21:13
stm
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1112 4943120
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 лис, 2022 13:14
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4894
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3719)
02.12.2022 20:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.