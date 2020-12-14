Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:В конце войны скажут что выехало 30 млн , крч все кроме киевлян (они на зло Кличку останутся)
Они то ли тупые, то ли специально это нагнетают. Если копнуть, то окажется, что это те, кто пересек границу. А то, что это пригонщики авто под нулевой акциз или беженцы, которые давно вернулись - какая им разница, главное цифру нарисовать и засветить свою фамилию в новостях.
vitaliian написав:В конце войны скажут что выехало 30 млн , крч все кроме киевлян (они на зло Кличку останутся)
Они то ли тупые, то ли специально это нагнетают. Если копнуть, то окажется, что это те, кто пересек границу. А то, что это пригонщики авто под нулевой акциз или беженцы, которые давно вернулись - какая им разница, главное цифру нарисовать и засветить свою фамилию в новостях.
я когда увидел, что происходит на границе, кто куда из ЗУ ездит и что возит, я понял, что в матрице жил. и сколько раз туда-сюда ездят. это треш како-то рассказать - никто не поверит. кто их там считает
vitaliian написав:В конце войны скажут что выехало 30 млн , крч все кроме киевлян (они на зло Кличку останутся)
Они то ли тупые, то ли специально это нагнетают. Если копнуть, то окажется, что это те, кто пересек границу. А то, что это пригонщики авто под нулевой акциз или беженцы, которые давно вернулись - какая им разница, главное цифру нарисовать и засветить свою фамилию в новостях.
я когда увидел, что происходит на границе, кто куда из ЗУ ездит и что возит, я понял, что в матрице жил. и сколько раз туда-сюда ездят. это треш како-то рассказать - никто не поверит. кто их там считает
Я в доковидные времена в среднем полтора раза в месяц в Польшу ездил, жрачку привезти, шмот, из техники что-то. Главное ТАХ фри потом вернуть. Даже с учётом зелёной карты и литров 28 бензина со Львова в Жешов и назад сганять все одно выгодно было.
У разі нових ударів ворога по енергосистемі України та повної відсутності внаслідок цього електропостачання в Києві, на всіх маршрутах наземного транспорту працюватимуть автобуси. Проїзд буде безкоштовним.
Про це повідомив мер Кличко. Рух поїздів метрополітену, в разі надзвичайної ситуації та відсутності енергопостачання, буде призупинений. 45 підземних станції метро працюватимуть як пункти тимчасового перебування людей та як укриття під час тривоги.
vitaliian написав:В конце войны скажут что выехало 30 млн , крч все кроме киевлян (они на зло Кличку останутся)
Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що понад 14,5 млн українців залишили країну після 24 лютого, з них щонайменше 11,7 млн виїхали до країн ЄС. 7,7 млн із них зареєстровані як біженці, які перебувають під тимчасовим захистом ЄС.
А що не так? 4 млн вернулись, а сім там. Поляки, німці і т.д. деколи подають стату скільки якого віку, статі і т.д. є у них буквально до 1. Сумарно всі на таку цифру тягнуть. Маю декілька знайомих, які трохи потусувались по ЄС, чимось скористались у відносно тихі часи влітку, а тепер повернулись, а є і такі, що зараз ще вибираються.
vitaliian написав:В конце войны скажут что выехало 30 млн , крч все кроме киевлян (они на зло Кличку останутся)
Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що понад 14,5 млн українців залишили країну після 24 лютого, з них щонайменше 11,7 млн виїхали до країн ЄС. 7,7 млн із них зареєстровані як біженці, які перебувають під тимчасовим захистом ЄС.
А що не так? 4 млн вернулись, а сім там. Поляки, німці і т.д. деколи подають стату скільки якого віку, статі і т.д. є у них буквально до 1. Сумарно всі на таку цифру тягнуть. Маю декілька знайомих, які трохи потусувались по ЄС, чимось скористались у відносно тихі часи влітку, а потім вернулись. А перегонщики зараз практично завмерли. І кияни виїхали -Лібанова:
Жінки – переважно містянки: киянки й харків’янки. Активні, підприємливі, самодостатні, впевнені в собі, здатні самотужки дати раду собі й своїм дітям. За даними польських і німецьких соціологічних досліджень, близько 70% українок у цих країнах мають вищу освіту. Тобто це цінний людський капітал. А Європа, переживаючи сьогодні неминучу стадію старіння, що тягне за собою депопуляцію, бореться за людей.https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Page ... ageID=9649
Бывалый написав:В тому районі Новоліпкам мабуть більш всього відключають. Вони можуть заздрить деяким хрущовкам та сталінкам в окрузі. В новоліпковському Сільпо навіть висить графік коли вони не працюють. Насправді мешканці Новоліпок в чатах більш всього заздрять Бендукідзе(тут звуть общажкою) та Дельмайру. Там не виключали взагалі.
В Киеве Дельмар тоже тухнет только когда вечером пол района обрубают от света аварийно, а если по группам - то им на это плевать?
Киевский Дельмар и Бендкеидзе живет в довоенном режиме. Интернет без перебоев. Во время последнего большого обстрела, когда в Киеве пропала даже вода, там мигнул свет. Входной билет на аренду в общажку 2000 уе за 75 метровую квартиру с современным ремонтом. Более дешевые обявления - рыловские заманухи.
Вообще, в Киеве 750 неотключаемых домов. При покупке на дне (жду сигнала от Эйрмакса) буду брать только в этих элитных домах. Сейчас составляю список.
Ми всі сподіваємося, що найгіршого сценарію розвитку подій не буде. Але маємо бути готовими до різних варіантів, оскільки ворог підступний і безжальний. Та не полишає спроб залишити українців взимку без світла, тепла та води. В випадку надзвичайної ситуації столиця житиме і працюватиме, але в дуже складних умовах.
❗️У разі нових ударів ворога по енергосистемі України та повної відсутності внаслідок цього електропостачання в столиці, на всіх маршрутах наземного транспорту працюватимуть автобуси. Проїзд буде безкоштовним.
Усі автобусні парки столиці забезпечені необхідним запасом пального та мають автоматичні джерела енергії. Зокрема, бензинові та дизельні генератори. Тому місто має змогу забезпечити мінімальний обсяг технологічного процесу для підготовки та випуску автобусів на маршрути. Також на територіях автобусних парків облаштовані пункти обігріву для водіїв.
Рух поїздів метрополітену, в разі надзвичайної ситуації та відсутності енергопостачання, буде призупинений. 45 підземних станції метро працюватимуть як пункти тимчасового перебування людей та як укриття під час тривоги. Вхід на станції буде безкоштовним, але потрібно мати при собі документ, що посвідчує особу.
На станціях підземки будуть доступними: • інтернет-зв’язок; • електроенергія (можливість підзарядити мобільні телефони та інші гаджети); • питна вода; • санітарні вузли.
Середня температура на станціях метро становить 12-14 градусів тепла. Тому треба одягати зимовий одяг та додатково мати теплі речі.
Станції ж наземної ділянки метрополітену не використовуватимуться для потреб цивільного захисту (як укриття населення при виникненні надзвичайних ситуацій та під час дії повітряної тривоги).
Ми маємо бути свідомими, згуртованими і сильними. Разом вистоїмо і переможемо!
UA написав:в Киеве 750 неотключаемых домов. Сейчас составляю список.
Будете продавать список? Потенциально есть миллион покупателей, по 10$ думаю недорого. Потом весь Киев переселится в эти дома. Главное узнать где они.
В доинтернетовскую эпоху киевские рылы продавали списки прямых телефонов хозяев, которые сдают в аренду квартиры. Наивный покупатель садился на телефон и после 10-20 номера понимал что это развод.