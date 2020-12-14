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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 гру, 2022 21:31
UA написав: барабашов написав: Бывалый написав:
В тому районі Новоліпкам мабуть більш всього відключають. Вони можуть заздрить деяким хрущовкам та сталінкам в окрузі. В новоліпковському Сільпо навіть висить графік коли вони не працюють. Насправді мешканці Новоліпок в чатах більш всього заздрять Бендукідзе(тут звуть общажкою) та Дельмайру. Там не виключали взагалі.
В Киеве Дельмар тоже тухнет только когда вечером пол района обрубают от света аварийно, а если по группам - то им на это плевать?
Киевский Дельмар и Бендкеидзе живет в довоенном режиме. Интернет без перебоев.
Во время последнего большого обстрела, когда в Киеве пропала даже вода, там мигнул свет.
Входной билет на аренду в общажку 2000 уе за 75 метровую квартиру с современным ремонтом. Более дешевые обявления - рыловские заманухи.
Вообще, в Киеве 750 неотключаемых домов.
При покупке на дне (жду сигнала от Эйрмакса) буду брать только в этих элитных домах.
Сейчас составляю список.
я тоже жду список!
можно взять промышленный генератор на прицепе в аренду или купить, давать свет в дом и сдавать по 2k$. Ракета 500%
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 21:38
я узнал что Старлинк можно использовать для бизнеса, аппарат 2,5$. Абонка 500$. Я хочу покрыть весь ПОХ на Wi-Fi 5МГц.
У меня водафон вытягивает интернет из окна издалека, где есть свет, другим людям не хватает и не ловит и ко мне подключатся к точке человек 5 минимум.
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 22:00
proftpd66 написав:
я узнал что Старлинк можно использовать для бизнеса, аппарат 2,5$. Абонка 500$. Я хочу покрыть весь ПОХ на Wi-Fi 5МГц.
У меня водафон вытягивает интернет из окна издалека, где есть свет, другим людям не хватает и не ловит и ко мне подключатся к точке человек 5 минимум.
Направленная антена?
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 22:04
airmax78 написав: vitaliian написав:
Будете продавать список? Потенциально есть миллион покупателей, по 10$ думаю недорого. Потом весь Киев переселится в эти дома. Главное узнать где они.
В доинтернетовскую эпоху киевские рылы продавали списки прямых телефонов хозяев, которые сдают в аренду квартиры. Наивный покупатель садился на телефон и после 10-20 номера понимал что это развод.
Мой дом до последнего времени был таким домом - больше нет - отключают. Думаю если ПЦ продолжится - то таких домов в Киеве не будет вообще. Чудес не бывает.
УА сказочник еще тот
но вы слушайте, слушайте
апд
как вариант знаю даже на борщаге дом который не отключают, он один светится в темноте т.к. на одной линии с насосной, но это не надолго
"у вас есть свет? мы уже идем к вам"(с)ДТЕК)))
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 22:06
UA написав: proftpd66 написав:
я узнал что Старлинк можно использовать для бизнеса, аппарат 2,5$. Абонка 500$. Я хочу покрыть весь ПОХ на Wi-Fi 5МГц.
У меня водафон вытягивает интернет из окна издалека, где есть свет, другим людям не хватает и не ловит и ко мне подключатся к точке человек 5 минимум.
Направленная антена?
нет. Со смартфона 4G по 1800MГц. Если выключат свет везде в радиусе 7-10км+, то не будет вообще связи СМС и телефонии. Антена не может. А на 800-900МГц, нужна прямая видимость, можно на 20км .
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 22:11
vitaliian написав: UA написав:
в Киеве 750 неотключаемых домов.
Сейчас составляю список.
Будете продавать список? Потенциально есть миллион покупателей, по 10$ думаю недорого. Потом весь Киев переселится в эти дома. Главное узнать где они.
В службу 1551 звонят и жалуются - нас отключают, а их нет.
Ну и Кабельные сети на Новокостантиновской. Цена вопроса - Пляшка коньяка.
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 22:25
proftpd66 написав:
можно взять промышленный генератор на прицепе в аренду или купить, давать свет в дом
лицензию не забудьте купить
UA написав:
В службу 1551 звонят и жалуются - нас отключают, а их нет
интересно, а если какой то подъезд, этаж или небольшой дом на 5-10 квартир скинется на генератор, а злые языки позвонят в 1551, генератор им тоже вырубят? Парк генераторов каждый день будет расти и к середине зимы вообще будет непонятно, отключают Киев или нет. В 1551 уши отвалятся выслушивать у кого появился генератор и язык отвалится объяснять бабулькам, что генераторы можно, но для них оно дорого.
Генератор или справедливость, вот в чем вопрос.
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