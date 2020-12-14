RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10462104631046410465

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 148
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 21:31

  UA написав:
  барабашов написав:
  Бывалый написав:В тому районі Новоліпкам мабуть більш всього відключають. Вони можуть заздрить деяким хрущовкам та сталінкам в окрузі. В новоліпковському Сільпо навіть висить графік коли вони не працюють. Насправді мешканці Новоліпок в чатах більш всього заздрять Бендукідзе(тут звуть общажкою) та Дельмайру. Там не виключали взагалі.

В Киеве Дельмар тоже тухнет только когда вечером пол района обрубают от света аварийно, а если по группам - то им на это плевать?

Киевский Дельмар и Бендкеидзе живет в довоенном режиме. Интернет без перебоев.
Во время последнего большого обстрела, когда в Киеве пропала даже вода, там мигнул свет.
Входной билет на аренду в общажку 2000 уе за 75 метровую квартиру с современным ремонтом. Более дешевые обявления - рыловские заманухи.

Вообще, в Киеве 750 неотключаемых домов.
При покупке на дне (жду сигнала от Эйрмакса) буду брать только в этих элитных домах.
Сейчас составляю список.


я тоже жду список!


можно взять промышленный генератор на прицепе в аренду или купить, давать свет в дом и сдавать по 2k$. Ракета 500% :arrow: :arrow: :arrow:
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4734
З нами з: 22.12.16
Подякував: 364 раз.
Подякували: 240 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 21:38

я узнал что Старлинк можно использовать для бизнеса, аппарат 2,5$. Абонка 500$. Я хочу покрыть весь ПОХ на Wi-Fi 5МГц.

У меня водафон вытягивает интернет из окна издалека, где есть свет, другим людям не хватает и не ловит и ко мне подключатся к точке человек 5 минимум.
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4734
З нами з: 22.12.16
Подякував: 364 раз.
Подякували: 240 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 22:00

  proftpd66 написав:я узнал что Старлинк можно использовать для бизнеса, аппарат 2,5$. Абонка 500$. Я хочу покрыть весь ПОХ на Wi-Fi 5МГц.

У меня водафон вытягивает интернет из окна издалека, где есть свет, другим людям не хватает и не ловит и ко мне подключатся к точке человек 5 минимум.

Направленная антена?
UA
 
Повідомлень: 7358
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1685 раз.
Подякували: 2021 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 22:04

  airmax78 написав:
  vitaliian написав:Будете продавать список? Потенциально есть миллион покупателей, по 10$ думаю недорого. Потом весь Киев переселится в эти дома. Главное узнать где они.

В доинтернетовскую эпоху киевские рылы продавали списки прямых телефонов хозяев, которые сдают в аренду квартиры. Наивный покупатель садился на телефон и после 10-20 номера понимал что это развод.

Мой дом до последнего времени был таким домом - больше нет - отключают. Думаю если ПЦ продолжится - то таких домов в Киеве не будет вообще. Чудес не бывает.

УА сказочник еще тот
но вы слушайте, слушайте :mrgreen:

апд
как вариант знаю даже на борщаге дом который не отключают, он один светится в темноте т.к. на одной линии с насосной, но это не надолго

"у вас есть свет? мы уже идем к вам"(с)ДТЕК)))
Прохожий
 
Повідомлень: 12867
З нами з: 05.06.13
Подякував: 881 раз.
Подякували: 1409 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 22:06

  UA написав:
  proftpd66 написав:я узнал что Старлинк можно использовать для бизнеса, аппарат 2,5$. Абонка 500$. Я хочу покрыть весь ПОХ на Wi-Fi 5МГц.

У меня водафон вытягивает интернет из окна издалека, где есть свет, другим людям не хватает и не ловит и ко мне подключатся к точке человек 5 минимум.

Направленная антена?


нет. Со смартфона 4G по 1800MГц. Если выключат свет везде в радиусе 7-10км+, то не будет вообще связи СМС и телефонии. Антена не может. А на 800-900МГц, нужна прямая видимость, можно на 20км .
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4734
З нами з: 22.12.16
Подякував: 364 раз.
Подякували: 240 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 22:11

  vitaliian написав:
  UA написав:в Киеве 750 неотключаемых домов.
Сейчас составляю список.

Будете продавать список? Потенциально есть миллион покупателей, по 10$ думаю недорого. Потом весь Киев переселится в эти дома. Главное узнать где они.

В службу 1551 звонят и жалуются - нас отключают, а их нет.
Ну и Кабельные сети на Новокостантиновской. Цена вопроса - Пляшка коньяка.
UA
 
Повідомлень: 7358
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1685 раз.
Подякували: 2021 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 22:25

  proftpd66 написав:можно взять промышленный генератор на прицепе в аренду или купить, давать свет в дом
лицензию не забудьте купить
  UA написав:В службу 1551 звонят и жалуются - нас отключают, а их нет
интересно, а если какой то подъезд, этаж или небольшой дом на 5-10 квартир скинется на генератор, а злые языки позвонят в 1551, генератор им тоже вырубят? Парк генераторов каждый день будет расти и к середине зимы вообще будет непонятно, отключают Киев или нет. В 1551 уши отвалятся выслушивать у кого появился генератор и язык отвалится объяснять бабулькам, что генераторы можно, но для них оно дорого.

Генератор или справедливость, вот в чем вопрос.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15286
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2080 раз.
Подякували: 2943 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10462104631046410465
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2337, 2338, 2339
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23385 14549000
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 гру, 2022 22:46
vitaliian
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1112 4943126
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 лис, 2022 13:14
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4895
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (2050)
02.12.2022 22:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.