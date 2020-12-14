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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 гру, 2022 22:04
airmax78 написав: vitaliian написав:
Будете продавать список? Потенциально есть миллион покупателей, по 10$ думаю недорого. Потом весь Киев переселится в эти дома. Главное узнать где они.
В доинтернетовскую эпоху киевские рылы продавали списки прямых телефонов хозяев, которые сдают в аренду квартиры. Наивный покупатель садился на телефон и после 10-20 номера понимал что это развод.
Мой дом до последнего времени был таким домом - больше нет - отключают. Думаю если ПЦ продолжится - то таких домов в Киеве не будет вообще. Чудес не бывает.
УА сказочник еще тот
но вы слушайте, слушайте
апд
как вариант знаю даже на борщаге дом который не отключают, он один светится в темноте т.к. на одной линии с насосной, но это не надолго
"у вас есть свет? мы уже идем к вам"(с)ДТЕК)))
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 22:11
vitaliian написав: UA написав:
в Киеве 750 неотключаемых домов.
Сейчас составляю список.
Будете продавать список? Потенциально есть миллион покупателей, по 10$ думаю недорого. Потом весь Киев переселится в эти дома. Главное узнать где они.
В службу 1551 звонят и жалуются - нас отключают, а их нет.
Ну и Кабельные сети на Новокостантиновской. Цена вопроса - Пляшка коньяка.
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 22:25
proftpd66 написав:
можно взять промышленный генератор на прицепе в аренду или купить, давать свет в дом
лицензию не забудьте купить
UA написав:
В службу 1551 звонят и жалуются - нас отключают, а их нет
интересно, а если какой то подъезд, этаж или небольшой дом на 5-10 квартир скинется на генератор, а злые языки позвонят в 1551, генератор им тоже вырубят? Парк генераторов каждый день будет расти и к середине зимы вообще будет непонятно, отключают Киев или нет. В 1551 уши отвалятся выслушивать у кого появился генератор и язык отвалится объяснять бабулькам, что генераторы можно, но для них оно дорого.
Генератор или справедливость, вот в чем вопрос.
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Додано: Суб 03 гру, 2022 03:36
Давайте варианты куда могут еще ударить ракетам помозгуем? Какой смысл направлять снова 100 ракет на трансформаторы, ну будет снова блекаут день-два, ну графики удлинят, но электроенергию все равно будут давать на 2 часа хотя бы. Генераторов уже куча закуплено, можно и без е/е жить.
Если удар и готовится, то возможно по мостам через Днепр, а тут нужна ювелирная отработка. Все ПВО дежурит у транформаторов, а ракеты поделят Киев, Запорожье, Днепр и т.д. на 2 части.
Если пролеты на мостах послетают, на понтонных переправах траффик уже будет не то пальто. Это не менее болезненный удар будет, по тому же Киеву, чем отключение е/е. Даже более того, отключение е/е и ликвидация 1-2 мостов существенно снизит экономику столицы. На остальных мостах будет особый пропускной режим, но и по ним через 1-2 дня после доразведки прилетит вторая порция ракет.
Поэтому рекомендую в случае тревог на мосты не заезжать и держаться подальше.
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Додано: Суб 03 гру, 2022 04:54
Прохожий написав: airmax78 написав: vitaliian написав:
Будете продавать список? Потенциально есть миллион покупателей, по 10$ думаю недорого. Потом весь Киев переселится в эти дома. Главное узнать где они.
В доинтернетовскую эпоху киевские рылы продавали списки прямых телефонов хозяев, которые сдают в аренду квартиры. Наивный покупатель садился на телефон и после 10-20 номера понимал что это развод.
Мой дом до последнего времени был таким домом - больше нет - отключают. Думаю если ПЦ продолжится - то таких домов в Киеве не будет вообще. Чудес не бывает.
УА сказочник еще тот
но вы слушайте, слушайте
апд
как вариант знаю даже на борщаге дом который не отключают, он один светится в темноте т.к. на одной линии с насосной, но это не надолго
"у вас есть свет? мы уже идем к вам"(с)ДТЕК)))
Казкарі - це рили новобудівці, типа тебе. Які намагаються впарити недобуди за довоєнними цінами.
Найсумніше, що більшість форумних рилів втекла за кордон, хоча є молодими військовозобов'язаними людьми, Спартсмєнами.
Пояснюю: Украхна повернулась в 1992 рік, тільки населення вдвічі меньше (26 млн, замість 52 млн.).
Тому сушіть весла, йопані масони,чи як вас там.
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